Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Если в организме что-то не в порядке, это рано или поздно начинает проявляться во внешних признаках. Например, состояние ногтей, обхват талии или кожа на пятках могут многое рассказать о возможных дисфункциях организма. Вот как можно провести самодиагностику в домашних условиях.

Как можно простым путем выявить начинающиеся проблемы со здоровьем? Предлагаем ряд быстрых и точных тестов, которые укажут на дисфункции в организме. Чтобы успешно и быстро провести самодиагностику, вам достаточно точно следовать предложенным рекомендациям.

Простые тесты для проверки здоровья

Диагностика здоровья головного мозга

Для тестирования здоровья мозга можно выполнить следующее упражнение.

Становимся на одну ногу.

Устанавливаем на ее колено пятку второй ноги, закрываем глаза. В эту же секунду запускаем секундомер (можно произвести отсчет самостоятельно).

В норме необходимо удержать равновесие как минимум на протяжении 20 секунд. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Японские специалисты доказали, что, если человек не способен выстоять в данной позе 20 сек., это свидетельствует о легки патологиях кровообращения мозга и вероятных кровоизлияниях маленьких сосудов. Данный тест можно применять для первичной диагностики мозговых патологий и ослабления когнитивной функции.

Диагностика снабжения организма кислородом

Достаточно придавить на 2-3 сек. ногтевую пластинку, чтоб та немного побелела, и потом отпустить. Если через 2-3 сек. вы снова увидите розовый оттенок ногтя, значит, кровоток в периферических тканях достаточный. Если же ноготь будет бледным/синим, это свидетельствует о гипоксии, то есть состоянии, когда в крови есть дефицит кислорода.

Тестирование вероятности инсульта

Для диагностики риска инсульта можно выполнить следующее упражнение.

Поворачиваем голову таким образом, чтобы постараться достать сначала левым, а потом - правым ухом противоположное плечо. В идеале ваша шея должна поворачиваться на 90 градусов вправо или влево без дискомфорта и болевых проявлений. Если же вы в таком случае чувствуете боль, это говорит о наличии риска инсульта. Неприятные ощущения могут быть вызваны компрессией позвоночных артерий, что грозит нарушением микроциркуляции крови в мозге. А это чревато ишемическим инсультом.

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Другие тесты на состояние здоровья

Измеряем обхват талии: показатель не должен быть больше, чем 80 см у женщин и 90 см – у мужчин. Если окружность талии больше указанного значения, то имеется вероятность резистентности к инсулину или нарушений метаболизма. Норма, если вы защипнете складку жира на талии, и она окажется не толще 3 см (для женщин). У мужчин подобной складки не должно наблюдаться вообще. Это показатель того, что тестостерон снижен.

Осматриваем ногти. Если они уплощены, вогнуты, имеют форму ложки и бороздки, а также подвержены ломкости, это свидетельствует о малокровии (анемии). На ногтях должны наблюдаться лунулы. Если их нет - это тоже признак малокровия, а конкретнее, нехватке витамина В12. Дефицит минерала цинка покажут полосы белого цвета на ногтях.

Осматриваем пятки. Кожа на них не должна быть потрескавшейся, огрубевшей, чрезмерно сухой. В противном случае это говорит о малокровии, гипотиреозе, резистентности к инсулину.

Если на коже имеются жировики или она чрезмерно сухая, это является маркером патологии желчного пузыря и, как следствие, нехватки ряда жирорастворимых витаминов.опубликовано econet.ru

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