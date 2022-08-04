Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Если в организме что-то не в порядке, это рано или поздно начинает проявляться во внешних признаках. Например, состояние ногтей, обхват талии или кожа на пятках могут многое рассказать о возможных дисфункциях организма. Вот как можно провести самодиагностику в домашних условиях.
Как можно простым путем выявить начинающиеся проблемы со здоровьем? Предлагаем ряд быстрых и точных тестов, которые укажут на дисфункции в организме. Чтобы успешно и быстро провести самодиагностику, вам достаточно точно следовать предложенным рекомендациям.
Для тестирования здоровья мозга можно выполнить следующее упражнение.
Японские специалисты доказали, что, если человек не способен выстоять в данной позе 20 сек., это свидетельствует о легки патологиях кровообращения мозга и вероятных кровоизлияниях маленьких сосудов. Данный тест можно применять для первичной диагностики мозговых патологий и ослабления когнитивной функции.
Достаточно придавить на 2-3 сек. ногтевую пластинку, чтоб та немного побелела, и потом отпустить. Если через 2-3 сек. вы снова увидите розовый оттенок ногтя, значит, кровоток в периферических тканях достаточный. Если же ноготь будет бледным/синим, это свидетельствует о гипоксии, то есть состоянии, когда в крови есть дефицит кислорода.
Для диагностики риска инсульта можно выполнить следующее упражнение.
Поворачиваем голову таким образом, чтобы постараться достать сначала левым, а потом - правым ухом противоположное плечо. В идеале ваша шея должна поворачиваться на 90 градусов вправо или влево без дискомфорта и болевых проявлений. Если же вы в таком случае чувствуете боль, это говорит о наличии риска инсульта. Неприятные ощущения могут быть вызваны компрессией позвоночных артерий, что грозит нарушением микроциркуляции крови в мозге. А это чревато ишемическим инсультом.
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Измеряем обхват талии: показатель не должен быть больше, чем 80 см у женщин и 90 см – у мужчин. Если окружность талии больше указанного значения, то имеется вероятность резистентности к инсулину или нарушений метаболизма. Норма, если вы защипнете складку жира на талии, и она окажется не толще 3 см (для женщин). У мужчин подобной складки не должно наблюдаться вообще. Это показатель того, что тестостерон снижен.
Осматриваем ногти. Если они уплощены, вогнуты, имеют форму ложки и бороздки, а также подвержены ломкости, это свидетельствует о малокровии (анемии). На ногтях должны наблюдаться лунулы. Если их нет - это тоже признак малокровия, а конкретнее, нехватке витамина В12. Дефицит минерала цинка покажут полосы белого цвета на ногтях.
Осматриваем пятки. Кожа на них не должна быть потрескавшейся, огрубевшей, чрезмерно сухой. В противном случае это говорит о малокровии, гипотиреозе, резистентности к инсулину.
Если на коже имеются жировики или она чрезмерно сухая, это является маркером патологии желчного пузыря и, как следствие, нехватки ряда жирорастворимых витаминов.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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