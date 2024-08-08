Как облегчить состояние при геморрое? Полезные советы

Многие страдают от геморроя, но мало кто об этом говорит. А облегчить состояние при геморрое возможно, причем сравнительно быстро: есть несколько простых советов. Берите себе на заметку!
Геморрой — это воспаление маленьких вен, которые находятся в анусе и являются частью нашей анатомии. Их функция заключается в защите анальной кожи при прохождении кала. Осложнение происходит, когда эти вены воспаляются в заднем проходе или внутри прямой кишки. Геморрой для многих может стать настоящим бедствием. И такие естественные действия, как сидение, ходьба или поход в туалет превратятся в кошмар. Постоянные боль и дискомфорт… Вот почему так важно уметь облегчить состояние при геморрое. И действовать нужно уже при появлении первых симптомов!
Избавиться от геморроя можно без особого труда. Следуйте нашим советам, и у вас это получится достаточно быстро, а лечение будет стоить совсем не дорого.
Геморрой — очень распространенная проблема. Более 50% взрослого населения нашей планеты страдают от него. По подсчетам страховых компаний, в одних только Соединенных штатах люди тратят около 770 млн долларов в год на лечение этого недуга (не считая тех лекарств, которые покупаются без рецепта врача).
Выделяют два вида геморроя:
Почему возникает геморрой, точно не известно. Однако можно выделить несколько факторов, способствующих его появлению:
В принципе геморрой можно вылечить и в домашних условиях, не обращаясь к врачу. Однако если данное состояние стало почти хроническим или воспаление долго не проходит (есть так называемые геморроидальные шишки или пролапс), лучше все же обратиться к специалисту, чтобы он назначил соответствующее лечение.
Но некоторые домашние процедуры в любом случае пойдут на пользу и помогут облегчить состояние при геморрое.
Теплая вода снимает боль и помогает уменьшить воспаление. Доктор Дональд Цинман из Манхэттенского медицинского центра рекомендует наполнять ванну теплой водой до 15 см и сидеть в ней по 15 минут 3 раза в день. Симптомы исчезнут практически сразу, а воспаление в венах пройдет уже через несколько дней.
Если у вас нет ванны, то можете использовать любую подходящую по размеру емкость, в которую можно сесть.
Есть два способа использовать соли Эпсома для облегчения состояния при геморрое. Один — добавить в ванну с теплой водой, а другой — нанести пасту (мазь) непосредственно на пораженную область.
В первом случае вам необходимо добавить 2 чашки соли в ванну, заполненную на 15 см теплой водой (и половину чашки, если вы используете сидячую ванночку). Как и в случае без добавления соли, рекомендуется повторять 15-минутную процедуру 3 раза в день.
Для нанесения пасты вам понадобятся:
Как наносить?
Холод тоже помогает уменьшить воспаление, поэтому рекомендуется применять пакетики со льдом, чтобы облегчить состояние при геморрое. Вы можете воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом: положите в него лед и заверните в чистую ткань. Прямого контакта с кожей быть не должно, не забывайте об этом.
Гель алоэ вера рекомендуют для многих процедур по уходу за кожей, а также для лечения геморроя. Национальный центр комплементарной и комплексной медицины рекомендует его использование для уменьшения воспаления геморроидальных вен.
Гель алоэ можно приобрести в магазинах натуральных продуктов или в аптеках. Если вы предпочитаете использовать гель собственного растения, то вам нужно просто разрезать лист вдоль и при помощи ложки извлечь из него мякоть. Его можно наносить непосредственно на задний проход (в небольших количествах). Оставшийся гель алоэ вера следует хранить в холодильнике.
Если раньше вы никогда не использовали алоэ, лучше предварительно провести тест на возможную аллергическую реакцию. Нанесите гель на другой участок тела и понаблюдайте в течение 24 часов.
Листья гамамелиса широко известны своими полезными свойствами при лечении варикозного расширения вен, уртикарии (крапивницы) и кровеносных сосудов. Гарвардская медицинская школа рекомендует применять их и при геморрое.
Купить гамамелис можно в магазинах натуральных продуктов, а также в аптеках: есть уже готовые препараты, кремы и мази с гамамелисом.
Продукты, богатые пищевыми волокнами (клетчаткой), облегчают процесс дефекации и смягчают стул. Вот почему их рекомендуют как для профилактики, так и для лечения геморроя.
Кроме того, можно дополнительно пить пищевые добавки с клетчаткой. Только не следует в этом случае сочетать их с другими слабительными средствами. Вы и так, скорее всего, будете посещать туалет чаще обычного. Наконец, потребление большого количества воды также поможет решить проблему слишком твердого стула.
Ходьба или выполнение других физических упражнений также облегчает дефекацию. Только будьте осторожны с выбором упражнений, поскольку некоторые физические нагрузки оказывают давление на прямую кишку, а это противопоказано.
Посещать туалет только в том случае, когда это действительно необходимо, — верный способ снять ненужное давление на прямую кишку и задний проход. Но также не стоит терпеть и откладывать поход в туалет «на потом». Ведь это тоже создаст болезненное давление.
Кроме того, старайтесь не затягивать процесс, так как это вредно для прямой кишки. «Туалет не место для чтения и разгадывания кроссвордов», — предупреждает доктор Цинман.
Иногда, если потереть или почесать больное место, это может принести временное облегчение. Но именно временное, так как на самом деле результат будет контрпродуктивным. При касании и нажатии воспаленные вены набухают еще больше и возникает риск их «открытия».
Если у вас имеются кровотечения, лучше проконсультироваться с врачом, так как причиной может быть не геморрой, а какое-либо другое заболевание.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Мази, примочки, свечи, очень хорошо отек снимают, и ранки заживляют. Но важно еще в туалете не дуться, чтобы не было запора. Поэтому в процессе лечения обязательно жевательные таблетки фитолакс ем на ночь. В составе сенна, порошок абрикоса – они каловые массы размягчают, а укроп, снижает спазмы, подорожник снимает воспалительные процессы в кишечнике, которые при запоре частенько случаются. Запора нет и дефекация не вызывает таких сильных болей.Ответить
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