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Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

Автор: Econet 28 августа 2022 6668
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Качество сна напрямую связано с позой, которую бессознательно принимает тело человека во сне. Она предопределяет напряжение мускулов, снабжение органов в результате кровотока и полноценное дыхание. Наряду с тем, сколько часов мы спим, не менее важную роль играет то, каким образом мы спим. В какой позе предпочтительно нежиться в объятиях Морфея?

Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

Качество сна (то есть полноценного ночного отдыха) напрямую связано с позой, которую бессознательно принимает тело человека во сне. Она предопределяет напряжение мускулов, снабжение органов в результате кровотока и полноценное дыхание. Наряду с тем, сколько часов мы спим, не менее важную роль играет то, каким образом мы спим. В какой позе предпочтительно нежиться в объятиях Морфея?

Положение во время сна и здоровье

На спине

Спать в данном положении полезно для мускулов спины (а если вы умудритесь заснуть с руками, параллельно туловищу, и для шеи тоже), для позвоночного. Плюс ко всему, сон на спине, не в пример прочим позам, не вызывает возникновение морщин.

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Издержкой подобной позы выступает храп. Во время сна на спине язык может западать на дыхательные пути, осложняя дыхание, это и провоцирует нежелательное ночное явление.  

На боку

Указанное положение во время сна – наиболее излюбленное. Тут могут быть различные вариации: поза эмбриона либо вытянувшись «в струнку» всем телом. Подобная поза не провоцирует боли в спине и шее, не способствует явлению храпа. Плюс ко всему, сон на левом боку улучшает кровообращение, что позитивно отражается на функциях сердца.

Недостатки сна на боку: мешает глубокому дыханию и имеет вероятность давления на такие внутренние органы, как печень, желчный пузырь и проч.  

Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

На животе

Указанное положение тела во время сна вызывает более всего разногласий у специалистов. Безусловно, в этой позе отсутствует храп и апноэ (прекращение процесса вентиляции легких на срок больше чем 10 сек.).

Негативные последствия: позвоночный столб во время сна на животе лишен опоры, а неизбежный поворот шеи в сторону провоцирует боль в области шеи и спины. Кроме того, данная поза сна стимулирует образование морщин на лице.

Полноценный сон и остеохондроз

Многие люди пребывают в заблуждении, что не важно, какое именно у вас положение тела во сне, в любом случае позвоночный столб расслабляется и отдыхает. Но это не так. Грамотно оборудованное место ночного отдыха и правильное положение тела являются своеобразной профилактикой шейного остеохондроза (ШО).

Симптомы ШО

Шейный отдел позвоночника имеет 7 дисков, которые обеспечивают свободное движение головы. Указанная зона тела имеет довольно слабые мускулы и параллельно подвергается стабильной нагрузке. В результате имеют место травмы, нарушения, формирование ШО.

ШО – это заболевание, которое развивается в секторе позвоночника и имеет болевые проявления. В процессе воздействия остеохондроза возникает дегенеративно-дистрофический процесс дисков между позвонками.

Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

Сигналы ШО:

  • Головные боли.
  • Ухудшение зрительных функций.
  • Быстрое разрушение эмали зубов.
  • Храп в ночное время.
  • Ухудшение слуха.
  • Частое предобморочное состояние.
  • Головокружения.
  • Нарушенная координация движений.
  • Слабость в зоне рук.
  • Чувство холода/онемение конечностей.

Как рекомендуется спать, если у вас ШО

Чтоб позвоночная мускулатура должным образом расслаблялась, важно укладываться на бок. Еще не возбраняется спать на спине/животе. Если человек имеет привычку спать на боку и не может изменить данную привычку, а нанести вред позвоночнику не хочет, тогда можно использовать ортопедические матрасы. В противном случае имеется риск искривления.

Сон на животе дает возможность позвоночнику расслабиться, так как он не испытывает давление внутренних органов. Но, в данном случае, шейный отдел пребывает в напряженном состоянии, что послужит фактором дискомфорта и чувства усталости после пробуждения. Когда голова повернута набок, связки растягиваются, а это ведет к напряжению позвонкового сегмента, и позвонки в зоне шеи не имеют возможности расслабиться. По этой причине, если имеется остеохондроз, принимать указанную позу не желательно.

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При данном заболевании настоятельно рекомендуется спать на спине, потому что так можно получить анатомическое расслабление в области позвоночного столба.  

Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

Как выбрать матрас при ШО

Чтобы не подвергать позвоночник вероятному искривлению, целесообразно подобрать необходимую спальную поверхность.

Если матрас окажется излишне мягким, тело станет «проваливаться» в углубление, возникшее под давлением, что спровоцирует искривление позвоночных изгибов. Одновременно поверхность не должна быть крайне жесткой, чтобы не нанести вред области позвоночного столба.

Если лежать на боку, плечо станет впираться в твердую поверхность, одновременно поясница и грудной отдел образуют S – образную конфигурацию. Идеальной версией для пациентов с ШО послужат матрасы полужесткой категории с ортопедическим действием.  

Выбираем подушку

Подушка также определяет качество ночного сна. Нельзя совсем отказываться от подушки вот почему: мускулы шейного отдела всю ночь пребывают в напряжении, потому что голова занимает как бы «повисшее» положение.
Если у вас ШО, не стоит выбирать мягкую подушку, ведь в таком случае усиливается напряжение на зону шеи. Оптимальным вариантом будет полужесткое спальное изделие.

Привычку спать в определенной позе искоренить практически невозможно. Она вырабатывается с детских лет и кажется нам максимально удобной и единственно возможной. К тому же, засыпая, мы освобождаемся от влияния разумных доводов и принимаем максимально комфортное для себя положение. Но, в целях профилактики целого ряда проблем со здоровьем (в частности, возникновения и развития остеохондроза) можно позаботиться о грамотно организованном спальном месте. Это поможет избежать неприятным симптомов после пробуждения и сделает ваш ночной отдых максимально полноценным.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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