Как навсегда избавиться от черных точек

Как удалить черные точки на коже? Они портят внешний вид, от них хочется избавиться навсегда. Вот замечательный и простой метод удаления черных точек в домашних условиях. Эффект заметен после первого раза!

Чёрные точки (называются комедоны) причиняют много неприятностей своим обладателям. Они портят эстетический вид лица и создают впечатление некоторой неухоженности вашей кожи. Хотите узнать эффективный и элементарный способ удаления чёрных точек на лице? На самом деле, избавиться от камедонов можно без труда. Предлагаем эффективный и не сложный способ.

Убираем черные точки

Преимуществом этого способа является то, что он подходит любому типу кожи. ⠀⠀⠀

Даже обладательницы жирной кожи останутся довольны.

Техника выполнения процедуры по удалению черных точек на лице

Сделать маску из глины, смыть ее, тщательно, но нежно вытереть лицо махровым полотенцем. Теперь нужно взять масло и обильно нанести на проблемные области лица.

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Масла использовать достаточное количество, чтобы оно не полностью впиталось, если впитывается, то нужно еще добавить.

Начать энергично массировать кожу. Делать это минут 10-15. Удобно проводить процедуру, лежа в горячей ванне или в бане.

Так ваши поры раскроются лучше всего.⠀⠀⠀

Взять умывалку, которой вы пользуетесь в будничной жизни и тщательно смыть масло с лица. С маслом смоются и чёрные точки.

Не всегда получается удалить черные точки полностью с первого раза. Но результат будет, что называется, налицо даже после одной процедуры.

Повторить можно через 2-3 дня, а потом чистить лицо не чаще 1 раза в семь дней.

Внимание:⠀⠀⠀

Для жирной кожи можно использовать: масло жожоба, шиповника, виноградной косточки, сафлоровое.

Для сухой кожи можно использовать оливковое, авокадо, грецкого ореха.

Если у вас имеется дома гидрофильное масло, то это то это просто замечательно. Можно использовать его. Но время очищения уменьшить до 5-7 минут.

Почему этот метод работает?

Потому, что чёрные точки - это вовсе не грязь, а кожное сало. Оно вступает в реакцию окисления на воздухе и темнеет. А смысл работы масла следующий: подобное растворяется в подобном.

Если данную процедуру проводить систематически, то про черные точки можно будет забыть навсегда — они не будут у вас появляться.опубликовано econet.ru.

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