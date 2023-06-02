Как лечить тонзиллит народными средствами

Кто из нас не страдал (особенно в детстве) мучительными болями в горле, когда сложно глотать и разговаривать! Это заболевание называет по-разному: ангина, тонзиллит. Как облегчить состояние в ходе болезни и какую роль для здоровья играют нёбные миндалины.
Тонзиллит может доставить массу неприятных ощущений. В чем причина этого заболевания и как можно быстро справиться с angina tonsillaris? Так называемые небные миндалины, по мнению многих, являются причиной постоянных простудных заболеваний.
Не все знают, что миндалины - важный орган нашей иммунной системы. Они стоят на пути болезнетворных процессов, защищая организм от различных микробов и вирусов. Операция по удалению миндалин без серьезных причин способна нанести ущерб защитной системе организма.
Негативным фактором этого заболевания можно назвать то, что тонзиллит поддерживает развитие прочих болезней, от простуды и гайморита, до аллергии, ревматизма и гломерулонефрита. Причина распространенного воспаления миндалин нёба и лимфатической ткани в зоне глотки (angina tonsillaris) обычно выступают стрептококки и вирусы (но последние – реже).
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Обычная симптоматика острой ангины: покраснение и отёчность миндалин, налет гноя на поверхности миндалин, болезненные ощущения в горле, и именно - при глотании, сложности с речью, высокая температура.
Если имеются названные симптомы, верным средством будет полоскание горла.
При острой форме тонзиллита рекомендуется постельный режим и тепло на область горла. Полезно капнуть на шарф пару капель ароматического масла тимьяна, эвкалипта, каепутового дерева.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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