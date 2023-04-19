Как лечить синдром повышенной кишечной проницаемости?

Повышенная кишечная проницаемость (GAPS) или «дырявый кишечник» - это скрытое заболевание пищеварительного тракта, проявляющееся различными симптомами и нарушениями здоровья. С синдромом сталкивается множество людей, но большинство даже не подозревает, что их плохое самочувствие связано с этим диагнозом. Какие средства помогут вылечить дырявый кишечник?
При синдроме повышенной кишечной проницаемости на стенках кишечника появляются язвочки, воспаления и ранки. Все это приводит к нарушению герметичности оболочек. В результате, все токсины и отходы жизнедеятельности минуют защитные барьеры, и попадают прямо в кровь, где провоцируют воспалительные процессы и самоотравление организма.
Лечение «дырявого кишечника»
Обычно, врач назначает комплексное лечение, в которое входят медикаментозные препараты, пробиотики в таблетках.
А кроме этого, улучшить самочувствие помогут активные средства:
ферменты пищеварения – помогут расщепить сложные соединения продуктов до более простых, которые легко усваиваются организмом. Их принимают с основным приемом пищи, три-четыре раза в день;
октановая кислота – насыщенная кислота, помогает удалять токсин и шлаки из кишечника, разрушает грибковые клетки. Рекомендуется принимать во время еды;
L-глутамин – условно заменимая аминокислота, способствует улучшению работы тонкой кишки;
корица – приправа, успокаивает раздраженный кишечник и нормализует уровень глюкозы в крови;
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