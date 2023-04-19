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Как лечить синдром повышенной кишечной проницаемости?

Автор: Econet 19 апреля 2023 5968
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Повышенная кишечная проницаемость (GAPS) или «дырявый кишечник» - это скрытое заболевание пищеварительного тракта, проявляющееся различными симптомами и нарушениями здоровья. С синдромом сталкивается множество людей, но большинство даже не подозревает, что их плохое самочувствие связано с этим диагнозом. Какие средства помогут вылечить дырявый кишечник?

Как лечить синдром повышенной кишечной проницаемости?

При синдроме повышенной кишечной проницаемости на стенках кишечника появляются язвочки, воспаления и ранки. Все это приводит к нарушению герметичности оболочек. В результате, все токсины и отходы жизнедеятельности минуют защитные барьеры, и попадают прямо в кровь, где провоцируют воспалительные процессы и самоотравление организма.

Лечение «дырявого кишечника»

Обычно, врач назначает комплексное лечение, в которое входят медикаментозные препараты, пробиотики в таблетках.

 А кроме этого, улучшить самочувствие помогут активные средства:

  • ферменты пищеварения – помогут расщепить сложные соединения продуктов до более простых, которые легко усваиваются организмом. Их принимают с основным приемом пищи, три-четыре раза в день;
  • октановая кислота – насыщенная кислота, помогает удалять токсин и шлаки из кишечника, разрушает грибковые клетки. Рекомендуется принимать во время еды;
  •  L-глутамин – условно заменимая аминокислота, способствует улучшению работы тонкой кишки;
  • корица – приправа, успокаивает раздраженный кишечник и нормализует уровень глюкозы в крови;

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Как лечить синдром повышенной кишечной проницаемости?

  • глюкозамин – это вещество, которое вырабатывает сам организм, для производства соединительной ткани, поддерживает эластичность слизистой оболочки;
  • энзимы папайи – в ней содержатся ферменты, помогающие расщеплению белков, нормализации работы всего пищеварительного тракта;
  • гамма-оризанол – липидная фракция, полученная из масла рисовых отрубей. Успокаивающе действует на кишечник;
  • чесночные капсулы – концентрат чеснока, источник аллицина, концентрата серы, способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры;
  • экстракт грейпфрутовых косточек – помогает поддерживать здоровье необходимых кишечных микроорганизмов.

Некоторые вещества можно получить в продуктах питания, другие содержатся в различных добавках. Обычно, через несколько недель приема, самочувствие значительно улучшается.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье дырявый кишечник токсины пищеварение

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