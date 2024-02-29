Как лечить ревматоидный артрит с помощью натуральных средств

Что мы знаем о вспомогательных и ключевых принципах терапии ревматоидного артрита? В ниже приведенных способах лечения данного серьезного заболевания внимание акцентировано на тех вариантах терапии, которые естественны для самого организма. Чем раньше начнется перемена образа жизни больного и включение природных химических соединений в сценарий терапии/пищевой рацион, тем меньше побочных эффектов от медикаментов будет наблюдаться.

Что мы знаем о вспомогательных и ключевых принципах терапии ревматоидного артрита? В ниже приведенных способах лечения данного серьезного заболевания внимание акцентировано на тех вариантах терапии, которые естественны для самого организма. Чем раньше начнется перемена образа жизни больного и включение природных химических соединений в сценарий терапии/пищевой рацион, тем меньше побочных эффектов от медикаментов будет наблюдаться. Главное – набраться терпения. Если у больного запущенная форма ревматоидного артрита (РА), то указанное изменение стиля жизни и терапии может продлиться даже до 3-х лет. Тогда будет достигнута полная ремиссия.

Природные средства терапии ревматоидного артрита

Главные составляющие терапии РА

Диетическое вмешательство

Необходимо перевести рацион на противовоспалительную диету. Она предусматривает введение рацион в значительном объеме необработанных продуктов (сюда относятся, безусловно, овощи, фрукты, орехи, грибы).

Желательно на 100% убрать из своего меню фаст-фуд, полуфабрикаты, подслащенные напитки, продукты с высокой концентрацией сахара или фруктозы. Хорошо бы ввести в рацион свежеотжатые овощные соки. По гликемическому индексу желательно перейти на рацион, адекватный диете при сахарном диабете.

В большинстве случаев имеет смысл минимизировать употребление фруктов с высокой концентрацией фруктозы.

Необходимо помнить, что сахар - это не только определенное количество чайных ложек сахара в чашке чая, но и гликемический индекс конкретного продукта в меню больного.

Существует концепция, которая рассматривает версию, что РА – это реакция организма на конкретные пищевые антигены. Иными словами, патологический процесс зарождается именно в кишечнике. Исключение мяса, молокопродуктов, мучных продуктов из меню, согласно специальным экспериментам, минимизирует проявления ревматоидного артрита.

Это полезно знать! 2 недели на указанной диете оказались аналогичны по результату, как и курс преднизолона, но правильное питание (как известно), в отличие от медикамента, не ведет к побочным осложнениям. Диета в экспериментах включала большой объем аминокислот, моно и полисахариды, определенные триглицериды и обогащалась витаминами и минералами.

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Микрофлора кишечника

Минимизация воспаления в зоне кишечнике – важный шаг по ослаблению этого недуга. Важно ввести в диету ферментированные овощи и/или пройти курс пробиотиков. Последние призваны, во-первых, нормализовать микрофлору, во-вторых, угнетать деятельность патогенных организмов, что даст возможность ослабить возбудимость иммунитета в области кишечника.

Омега-3 жирные кислоты

Минимизация воспаления окажется более результативной, если в рационе будет присутствовать оптимальный объем указанных кислот, которые благотворно влияют на минимизацию воспаления.

Терапия с малыми дозами Налтрексона

Налтрексон – это медикаментозное средство – действенный опиоидный антагонист, применяемый в терапии нарко- и алкогольной зависимостей. В крайне малых дозах указанное лекарство не токсично и имеет иммуномодулирующие возможности.

Астаксантин

Астаксантин - это противовоспалительное средство (и антиоксидант) со свойствами минимизации болей. В специальном исследовании у лиц, страдающих РА, прослеживалось 35%-процентное улучшение по этому показателю. Прием указанного препарата длился два месяца в дозировке 4 мг в сутки.

Витамин D в организме

Стабильная нехватка витамина D связана с прогрессированием РА. В норме требуется постоянно получать такое количество данного витамина, чтобы его показатель в крови был от 40 до 60 нг/мл на протяжении всего года. Чтобы поддерживать оптимальный уровень витамина D, важно максимально получать солнечное излучение и/или употреблять биодобавки с указанным витамином.

Физическая активность

Систематические физические упражнения играют огромную роль, если есть стремление предотвратить обострение при прогрессировании артрита. РА часто ведет к уменьшению силы мускулов. Целесообразно быть осторожными и разумно распределять нагрузки, чтоб не навредить и без того воспаленным суставам. Имеет смысл применять манипуляцию охлаждения суставов льдом (если это необходимо) до и после выполнения упражнений.

Программа физ. активности должна содержать следующий комплекс: силовые тренировки, аэробные и кардио-тренировки, высокоинтенсивные упражнения, растяжки. Помогут грамотно нагрузить суставы, ослабить воспаление такие занятия как ходьба и плавание.

Ароматические масла

В ходе одного эксперимента пациентам, страдающим РА, специалисты предложили опробовать композицию эфирных масел. Указанная смесь включала лаванду, майоран, эвкалипт, розмарин и мяту в соотношении 2:1:2:1:1. Данные масла смешивали с базовым маслом. После применения данной смеси аромамасел у всех испытуемых значительно снизились болевые и депрессивные проявления в сравнении с теми лицами, которые не использовали смесь.

Другое исследование продемонстрировало, что использование масла вербены в сочетании с Омега-3 жирными кислотами, минимизировало болевые ощущения и нарушение функции суставов на 78%.

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Пчелиный яд

В специальном исследовании (Китай) участвовали 100 добровольцев, к которым применялась терапия пчелиным ядом, что в итоге привело к минимизации использования медикаментозных препаратов и снизило рецидивную динамику ревматоидного артрита.

Указанные 100 человек, страдающие РА, изначально получали следующие препараты: Метотрексат, Сульфасалазин и Мелоксикам. Далее 50% больных начали каждый день получать пчелиный яд посредством точек акупунктуры. После 3-х месяцев терапии группа лиц с употреблением пчелиного яда продемонстрировала улучшение собственных показателей по следующим позициям: отекам суставов, боли, скованность и физические нагрузки в виде продолжительности прогулки. Указанная группа пациентов, кроме того, значительно уменьшила дозировку Метотрексата и Мелоксикама. Частота рецидивов Ра в исследуемой группе отмечала лишь 12% (32% у принимающих исключительно препарат – без пчелиного яда).

Добавки и прочие вещества для минимизации боли и воспаления

Куркума

Куркумин в составе указанного растения демонстрирует результативность против острой и длительной боли и популярен за активные противовоспалительные возможности. Куркумин угнетает определенные воспалительные белки, влияя почти 700 генов.

Имбирь

Имбирь имеет яркие противовоспалительные возможности и может использоваться в качестве обезболивающего. В свежем виде имбирь комбинируется с чаем или (натереть на терке) с овощным соком. Помимо прочего, определенные соединения в составе имбиря могут тормозить процесс разрушения костной ткани, характерный для РА.

Рыбий жир

Специалисты из Германии в профильном исследовании выявили, что рыбий жир помогает в терапии РА. Доктора давали 43 добровольцам 1 г указанного продукта каждый день. Через 3 месяца указанные больные показали на 52% уменьшение скованности движений по утрам; 43% улучшение функций суставов; 40% ослабление опухания суставов; и 68% снижение силы боли. Кроме того, рыбий жир уменьшает необходимость в обезболивающих медикаментах. Группе добровольцев с РА давали 10 г указанного продукта ежедневно, или плацебо (еще одной группе пациентов). По результатам девятимесячного приема, более 39% лиц, употребляющих рыбий жир, уменьшили прием медикаментозных препаратов на 30%. И 10% больных, употребляющих плацебо, продемонстрировали аналогичный результат.

Гранат

Специальное 12-недельное исследование имело целью изучение действия сока граната на больных РА. В данном эксперименте принимало участие 8 лиц, которые каждый день выпивали 10 мл этого сока. По полученным результатам гранатовый сок снизил болезненные проявления суставов на 62% и исилил активность больных на 17%.

Техники эмоциональной релаксации

У лиц, страдающих РА, часто наблюдается так называемый депрессивный синдром. Это явление можно связать как с моральным утомлением нездоровых пациентов, так и влиянием воспаления в организме на эмоциональную составляющую. Из этого следует вывод, что различные эмоциональные практики, которые могут принести расслабление, минимизацию стрессовых проявлений и воспалительного процесса, окажутся рекомендованы при диагнозе «ревматоидный артрит». К указанным выше практикам причисляют и медитацию. Верующему человеку неоценимую помощь оказывает молитва.опубликовано econet

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