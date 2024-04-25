Как лечить ревматизм и подагру сельдереем

Пряная приправа, любимец и добрый помощник многих хозяек в украшении стола, овощ сельдерей давно используется и в нетрадиционной медицине. В частности, при лечении и профилактике заболеваний почек, а также - при нарушении обмена веществ - подагре, ожирении. В качестве лекарственного сырья используются корни, стебли и плоды.

Для использования в лечебных целях корни сельдерея заготавливают после отмирания надземных частей растения - с сентября до середины октября. Период сбора плодов - август - начало сентября. Для наземных частей растения лучше всего эту работу проводить в сухую погоду.

Сельдерей при подагре и ревматизме: свойства и как использовать

Листья сельдерея

Свойства корня сельдерея

Рецепты из сельдерея при подагре и ревматизме

В состав сельдерея входят следующие витамины и микроэлементы:

аскорбиновая кислота - мощнейший антиоксидант, нейтрализует воздействие на нервную систему свободных радикалов, активизирует выработку антистрессовых гормонов, ослабляет сезонные аллергические реакции, снижает уровень гистамина и даже защищает организм от анафилактических симптомов; способствует подавлению очагов воспаления, участвует в регенерации тканей и повышает адаптационные возможности организма;

мощнейший антиоксидант, нейтрализует воздействие на нервную систему свободных радикалов, активизирует выработку антистрессовых гормонов, ослабляет сезонные аллергические реакции, снижает уровень гистамина и даже защищает организм от анафилактических симптомов; способствует подавлению очагов воспаления, участвует в регенерации тканей и повышает адаптационные возможности организма; витамин В1 - ускоряет переработку продуктов распада алкоголя, способствует нормальному функционированию центральной и периферической нервной системы, стабилизирует деятельность сердечно - сосудистой системы;

- ускоряет переработку продуктов распада алкоголя, способствует нормальному функционированию центральной и периферической нервной системы, стабилизирует деятельность сердечно - сосудистой системы; витамин В2 - также, как и предыдущий ингредиент снимает нервное напряжение, способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, а также способствует укреплению волосяной луковицы, предотвращает выпадение волос, питает их корни;

- также, как и предыдущий ингредиент снимает нервное напряжение, способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, а также способствует укреплению волосяной луковицы, предотвращает выпадение волос, питает их корни; витамин РР - ниацин (предупреждающий пеллагру) - группа соединений, важнейшими представителями которой являются никотиновая кислота и никотинамид. Основными симптомами проявления недостаточности никотиновой кислоты являются энцефалопатия, различной природы психозы, воспалительно - дистрофические заболевания желудочно - кишечного тракта;

- ниацин (предупреждающий пеллагру) - группа соединений, важнейшими представителями которой являются никотиновая кислота и никотинамид. Основными симптомами проявления недостаточности никотиновой кислоты являются энцефалопатия, различной природы психозы, воспалительно - дистрофические заболевания желудочно - кишечного тракта; калий - способствует уменьшению отеков тканей, что особенно важно при артрите, артрозе и подагре;

- способствует уменьшению отеков тканей, что особенно важно при артрите, артрозе и подагре; органический натрий - одним из свойств этого элемента является поддержание кальция в жидком состоянии; благодаря этому сок сельдерея исключительно полезен для профилактики и лечения заболеваний суставов;

- одним из свойств этого элемента является поддержание кальция в жидком состоянии; благодаря этому сок сельдерея исключительно полезен для профилактики и лечения заболеваний суставов; фосфор - при нарушении гомеостаза и регуляции обмена фосфора развиваются гипофосфатемия, остеомаляция, происходят изменения в минеральном составе костной ткани;

- при нарушении гомеостаза и регуляции обмена фосфора развиваются гипофосфатемия, остеомаляция, происходят изменения в минеральном составе костной ткани; кальций - этот ингредиент является составной частью основного минерального компонента костной ткани - оксиапатита, микрокристаллы которого образуют жесткую структуру костной ткани; активно участвует в реакциях обмена веществ и кроветворения;

- этот ингредиент является составной частью основного минерального компонента костной ткани - оксиапатита, микрокристаллы которого образуют жесткую структуру костной ткани; активно участвует в реакциях обмена веществ и кроветворения; флавоновые гликозиды - группа веществ безазотистой природы, относящаяся к фенольным соединениям. Некоторые из них обладают способностью укреплять стенки сосудов, а также бактерицидным и желчегонным действием;

- группа веществ безазотистой природы, относящаяся к фенольным соединениям. Некоторые из них обладают способностью укреплять стенки сосудов, а также бактерицидным и желчегонным действием; а также пурины, глютамин, аминокислоты.

Листья сельдерея

Салаты, мясные блюда, супы - вот далеко не полный перечень блюд, где используются молодые листья сельдерея. Входящие в них природные компоненты повышают аппетит, нормализуют обмен веществ, снимают нервное напряжение, способствуют снижению веса.

При употреблении листьев этого овоща стимулируется работа щитовидной железы и гипофиза.

Свойства корня сельдерея

В нетрадиционной медицине свойства корня сельдерея применяются, как для внутреннего употребления, так и наружно. Его способность очищать кровь делает его незаменимым при детоксикации организма.

Сельдерей - овощ, способный повышать аппетит, противостоять аллергическим реакциям, а при профилактике и лечении заболеваний суставов - уменьшать болевой синдром, оказывать противовоспалительное действие.

Для достижения этих целей используется сок стеблей растения, который пьют небольшими порциями в течение всего дня. Надвигающийся приступ подагры можно остановить употреблением настоя из семян сельдерея, который способствует усиленному выводу из организма мочевой кислоты.

Легкие диуретические свойства корня сельдерея нашли свое применение при профилактике и лечении мочекаменной болезни - частой спутнице подагры.

В ходе лечения используют настой корня. Готовят его по стандартной схеме: 30 грамм корня заливают стаканом кипятка и настаивают 2 часа. Отфильтрованный настой принимают по чайной ложке два - три раза в день до еды.

Настой плодов этого растения готовится, как ни странно, без нагревания. Для суточной дозы этого раствора нужно одну столовую ложку мелко порезанного лекарственного сырья залить стаканом холодной кипяченой воды и настоять в течение трех часов. После процеживания настой готов к употреблению в равных частях в течении дня.

Рецепты из сельдерея при подагре и ревматизме

Сок и настой корня сельдерея обладает мочегонными свойствами, регулирует водно-солевой обмен и применяется для лечения подагры и ревматизма.

Настой корня сельдерея при подагре и ревматизме

Рецепт 1

Ингредиенты:

Свежий корень сельдерея пахучего 1шт.

Приготовление:

Корень сельдерея измельчить.

Взять 1 столовую ложку измельченного корня сельдерея, залить двумя стаканами кипятка, настоять в закрытой крышкой посуде, укутав, 4 часа, затем процедить.

Применение:

Настой принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за полчаса до еды при подагре и ревматизме.

Рецепт 2

Ингредиенты:

Свежий корень сельдерея 1шт.

Приготовление:

Взять 1 столовую ложку измельченных корней сельдерея, залить 2 стаканами холодной кипяченой воды, настоять 4 часа, процедить.

Применение:

Настой пить по 1/4-1/2 стакана до еды 3 раза в день.

Рецепт 3

Ингредиенты:

Сельдерей пахучий корень 1шт.

Приготовление:

Взять 2 столовые ложки измельченных корней сельдерея, залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять 2 часа, процедить.

Применение:

Пить настой по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Сок сельдерея при подагре и ревматизме

Ингредиенты:

Корень сельдерея 1шт.

Приготовление:

Отжать сок из свежего корня сельдерея.

Применение:

Пить сок сельдерея по 1-2 чайные ложки 2-3 раза в день за 30 минут до еды при подагре и ревматизме.опубликовано econet

Автор рецепта: Минеджан Г.З, профессор Шиманко И.А. "Сборник по народной медицине" 1996г.