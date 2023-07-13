Как лечить дерматит и экзему без гормонов: рибофлавин

Кожные заболевания часто требуют длительного лечения. Терапия дерматологических недугов включает гормональные препараты, но не все пациенты хотят использовать такие лекарства. Оказывается, витамины оказывают позитивный эффект на здоровье кожи. Среди них - рибофлавин (витамин В2).

Витамины - это группа органических веществ, которые присутствуют в малых объемах в клетках и служат катализаторами биохимических реакций. Почти все дефициты витаминов сопровождаются разными изменениями кожных покровов. Витамины и их комплексы применяют для иммуномодулирующей терапии и лечения кожных проблем.

Рибофлавин в дерматологии

Экзема и атопический дерматит

Проявляются заболевания схожими симптомами (покраснение кожных покровов, зуд, отечность, сыпь).

Вызываются экзема и атопический дерматит схожими аллергенами, лечатся одними и теми же медикаментозными препаратами.

Распространенный метод терапии дерматита и экземы – наружное применение глюкокортикостероидных препаратов (ГКС). Но не все пациенты хотят использовать гормоны даже наружно.

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Витамин В2 помогает при кожных заболеваниях

Рибофлавин (витамин В2) относится к водорастворимым витаминам.

Функции рибофлавина в организме

Работает в процессах энергообмена .

. Входит в состав ферментов тканевого дыхания, работает в обмене нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов.

Оказывает благоприятный эффект на процессы роста и регенерации тканей.

Связан с обменом некоторых витаминов.

Активирует фагоцитоз, меланогенез.

Способствует выработке антител.

Рибофлавин улучшает:

липидный и углеводный обмен,

функции нервной системы, сердечной мышцы, мускулатуры тела,

зрение, снижает утомляемость глаз,

здоровье кожных покровов, слизистых оболочек, ногтей и волос.

Дефицит рибофлавина

Нехватка витамина B2 негативно отражается на обмене веществ, но клинические симптомы его дефицита – редкое явление. Это различные изменения кожных покровов. Типичный признак нехватки рибофлавина – потрескавшиеся уголки рта.

Критичный дефицит В2 связан со сбоями метаболизма железа, анемией и психическими патологиями. При нехватке в организме рибофлавина происходит медленное заживление ран и трофических язв.

Лечение кожных заболеваний с помощью витамина В2

Препараты витамина В2 прописывают в комплексе с медикаментозными препаратами при псориазе, экземе, нейродермите, атопическом дерматите и других кожных заболеваниях.

Рибофлавин необходим при продолжительном лечении антибиотиками, сульфаниламидами, гормонами, которые применяют в дерматологии. Стимулирующие свойства рибофлавина при трофических нарушениях в тканях, его помощь в механизме регенерации используют в терапии ожогов.

Пищевые источники рибофлавина

Печень, миндальные орехи, яйца, сыр, шпинат, темный хлеб, брокколи, курага, чернослив, салака, авокадо, свинина, бобы, мясо индюшки, орехи, семечки.опубликовано econet

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