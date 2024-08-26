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Как кортизол влияет на ваше здоровье

Источник: Econet 26 августа 2024 6624
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Про кортизол большинство людей знает, что он является гормоном стресса, провоцирует набор лишнего веса и вообще, его переизбыток опасен для здоровья. Но важно знать, что секрет стабильной работы организма заключается не в количестве каких-либо веществ, в том числе и кортизола, а в правильном балансе.

Как кортизол влияет на ваше здоровье

Гормон кортизол управляет настроением человека, влияет на мотивацию и страхи, а еще отвечает за очень важную функцию – выживаемость.

Действие гормона кортизола

Именно он решает, как человек должен вести себя в нестандартной ситуации – обороняться или убегать.

Кроме этого кортизол:

  • регулирует обмен белков, жиров и углеводов, поэтому влияет на избыточную массу тела;
  • уменьшает воспаления в организме;
  • стабилизирует давление;
  • увеличивает уровень сахара в крови;
  • регулирует циклы сна и бодрствования;
  • увеличивает выработку энергии для работы и восстановления после стресса.

Действие кортизола при стрессах

Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, организм синтезирует различные гормоны, а  надпочечники производят кортизол. Он насыщает тело энергией, которую можно использовать моментально, для ответа на стресс и подавляет действие инсулина, чтобы не дать возможности запасать глюкозу. За счет рефлекторного сужения артерий и работы адреналина, ускоряется сердцебиение, чтобы увеличить кровообращение. Затем, когда человек принимает решение, как реагировать на стресс, и уровень кортизола постепенно уменьшается.

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Как кортизол влияет на ваше здоровье

Случаи частого стресса, общей нестабильности или тревожности, приводят к повышенному уровню гормона, что ухудшает состояние здоровья. Возникают головные боли, заболевания сердца, депрессии, проблемы с памятью и концентрацией, сбои в процессах пищеварения, бессонница и набор веса.

Симптомы повышенного кортизола:

  • увеличение веса, в основном в районе средней части и верхней части спины
  • увеличение веса и округление лица
  • угревая сыпь
  • истончение кожи
  • легкие синяки
  • прилив крови к лицу
  • замедленное заживление
  • мышечная слабость
  • усталость
  • раздражительность
  • трудности с концентрацией внимания
  • повышенное артериальное давление
  • головная боль

Высокий уровень кортизола в течение длительного периода времени может иметь длительные последствия для вашего здоровья. Если у вас есть эти симптомы, лучше всего начать с анализа крови, чтобы узнать, насколько высок уровень кортизола. Основываясь на ваших результатах, врач может помочь сузить основную причину и помочь вам вернуть уровень кортизола к безопасному уровню.

Недостаток кортизола вредит также сильно, как и его избыток, это состояние называют болезнью Аддисона и лечат медикаментозными средствами. Но есть простые способы, помогающие поддерживать уровень гормонов в стабильном состоянии:

  • Правильное питание, двигательная активность и полноценный отдых.
  • Массаж и процедуры, помогающие расслаблению.
  • Общение с приятными людьми.
  • Занятия любимым делом.
  • Любые успокаивающие техники. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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