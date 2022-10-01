Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Если вы хотите избавиться от жира в области подмышек, то должны проявить упорство и быть постоянными в своих действиях, ведь результат появится не сразу. А для оптимизации всего процесса рекомендуем сочетать данные упражнения с кардионагрузкой.

Жировые отложения на руках и в области подмышек могут доставлять сильный дискомфорт, так как выглядят весьма неэстетично. По этой причине сегодня мы хотели бы рассказать вам о нескольких упражнениях, которые помогут в области подмышек в этой части тела.

5 упражнений от жировых отложений в зоне подмышек

Избавиться от жира в области подмышек помогут упражнения

Упражнение 1 - Отжимания (на коленях)

Упражнение 2 - Боковое разведение рук

Упражнение 3 - «Птица»

Упражнение 4 - Боковой подъем рук

Упражнение 5 - Боковая планка

Подмышечный жир: это так некрасиво!

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Конечно, одежда может скрыть эту зону от посторонних глаз, но лучше все-таки позаботиться о том, чтобы она стала стройнее и привлекательнее и больше не волноваться по этому поводу (выбирать ту одежду, что нравится, а не ту, что скрывает жир). Так как же этого добиться?

Избавиться от жира в области подмышек помогут упражнения

Сегодня мы рассмотрим несколько физических упражнений, которые способствуют устранению подмышечного жира, а выполнять их вы сможете даже у себя дома.

Еще вам понадобятся гантели. Если у вас их нет, можете заменить мешочками с песком или бутылками с водой.

1. Отжимания (на коленях)

Данное упражнение похоже на обычные отжимания, только опора будет на колени. Вы под собственным весом опускаетесь вниз, а затем, напрягая руки, поднимаете тело вверх.

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Для того, чтобы немного усложнить упражнение, дополним его следующими действиями:

После того, как вы повторили упражнение 10-12 раз, вытяните одну ногу назад.

Сделайте упражнение еще раз, затем поменяйте ноги.

Второй вариант (не подойдет для новичков), он заключается в том, чтобы вытянуть обе ноги и выполнить, таким образом, обычное отжимание. Чем больше повторений, тем лучше.

Старайтесь коснуться грудью пола.

2. Боковое разведение рук

Второе упражнение лучше всего выполнять на наклонной скамье. Кроме того, вам понадобятся гантели (или другой дополнительный вес).

В случае отсутствия скамьи, можно заменить ее фитболом.

Итак, ложимся на наклонную скамью (или мяч для фитнеса) и опускаем руки (с гантелями) вниз.

Руки не должны быть вытянуты полностью, локти слегка согнуты.

Возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3 подхода по 12 повторений.

3. «Птица»

Для выполнения данного упражнения вам снова понадобятся гантели.

Встаньте, ноги слегка расставлены, колени согнуты, корпус наклонен немного вперед.

Теперь поднимайте руки (локти при этом слегка согнуты) в стороны и вверх, как если бы вы хотели взлететь. Очень важно напрягать именно руки, а не мышцы шеи.

Еще это упражнение можно выполнять, сидя на скамье и опять же наклонившись чуть вперед. Но лучше все же стоя (так нагрузка будет больше).

Постарайтесь выполнить 3 подхода по 10-12 повторений.

4. Боковой подъем рук

Для четвертого из предлагаемых нами упражнений вам также понадобятся гантели. Его можно выполнять как стоя, так и сидя. Главное, чтобы было достаточно места для бокового подъема рук.

Итак, берете в каждую руку по гантели и поднимаете руки в стороны и вверх до уровня плеч. Двигаться при этом у вас должны только руки. Плечи должны оставаться неподвижными, а шея — расслабленной.

Поскольку это достаточно сложное упражнение, попробуйте начать с 7-10 повторений (3 подхода), когда немного привыкнете к подобной нагрузке, можете увеличить количество повторений до 12.

5. Боковая планка

Данное упражнение будет последним из предложенного комплекса. Это боковая планка, статика.

Для правильного выполнения вам необходимо опереться на предплечье и ребро стопы и поднять тело вверх, оторвав бедра от пола (как на фото сверху).

Постарайтесь выровнять свое тело (в одну линию). Бедра не должны опускаться вниз. Вторую руку можете вытянуть вверх или положить на бедро.

Задержитесь в этом положении, сколько сможете. Повторите 3 раза и выполните то же упражнение на другую сторону.

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Подмышечный жир: это так некрасиво!

Жир в области подмышек может доставлять массу неудобств. Если вы наденете одежду или нижнее белье без бретелек (бандо), то сможете увидеть излишки жира в этой части своего тела.

Вышеперечисленные упражнения эффективны для устранения этого типа жира. Однако лучше всего сочетать их с кардионагрузками.

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Следует также понимать, что результат будет не мгновенным, ведь любые физические упражнения требуют терпения, упорства и постоянства. Тренируйтесь и не забывайте постепенно увеличивать нагрузку (количество повторений, вес и т.д.).опубликовано econet.ru.

На старт!

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