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Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Источник: steptohealth.ru 01 октября 2022 6670
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Если вы хотите избавиться от жира в области подмышек, то должны проявить упорство и быть постоянными в своих действиях, ведь результат появится не сразу. А для оптимизации всего процесса рекомендуем сочетать данные упражнения с кардионагрузкой.

Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Жировые отложения на руках и в области подмышек могут доставлять сильный дискомфорт, так как выглядят весьма неэстетично. По этой причине сегодня мы хотели бы рассказать вам о нескольких упражнениях, которые помогут в области подмышек в этой части тела.

5 упражнений от жировых отложений в зоне подмышек

  • Избавиться от жира в области подмышек помогут упражнения
  • Упражнение 1 - Отжимания (на коленях)
  • Упражнение 2 - Боковое разведение рук
  • Упражнение 3 - «Птица»
  • Упражнение 4 - Боковой подъем рук
  • Упражнение 5 - Боковая планка
  • Подмышечный жир: это так некрасиво!

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Конечно, одежда может скрыть эту зону от посторонних глаз, но лучше все-таки позаботиться о том, чтобы она стала стройнее и привлекательнее и больше не волноваться по этому поводу (выбирать ту одежду, что нравится, а не ту, что скрывает жир). Так как же этого добиться?

Избавиться от жира в области подмышек помогут упражнения

Сегодня мы рассмотрим несколько физических упражнений, которые способствуют устранению подмышечного жира, а выполнять их вы сможете даже у себя дома. 

Еще вам понадобятся гантели. Если у вас их нет, можете заменить мешочками с песком или бутылками с водой.

1. Отжимания (на коленях)

Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Данное упражнение похоже на обычные отжимания, только опора будет на колени. Вы под собственным весом опускаетесь вниз, а затем, напрягая руки, поднимаете тело вверх.

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Для того, чтобы немного усложнить упражнение, дополним его следующими действиями:

  • После того, как вы повторили упражнение 10-12 раз, вытяните одну ногу назад.
  • Сделайте упражнение еще раз, затем поменяйте ноги.
  • Второй вариант (не подойдет для новичков), он заключается в том, чтобы вытянуть обе ноги и выполнить, таким образом, обычное отжимание. Чем больше повторений, тем лучше.
  • Старайтесь коснуться грудью пола. 

2. Боковое разведение рук

Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Второе упражнение лучше всего выполнять на наклонной скамье. Кроме того, вам понадобятся гантели (или другой дополнительный вес).

В случае отсутствия скамьи, можно заменить ее фитболом.

  • Итак, ложимся на наклонную скамью (или мяч для фитнеса) и опускаем руки (с гантелями) вниз.
  • Руки не должны быть вытянуты полностью, локти слегка согнуты. 
  • Возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3 подхода по 12 повторений.

3. «Птица»

Для выполнения данного упражнения вам снова понадобятся гантели.

  • Встаньте, ноги слегка расставлены, колени согнуты, корпус наклонен немного вперед.
  • Теперь поднимайте руки (локти при этом слегка согнуты) в стороны и вверх, как если бы вы хотели взлететь. Очень важно напрягать именно руки, а не мышцы шеи.
  • Еще это упражнение можно выполнять, сидя на скамье и опять же наклонившись чуть вперед. Но лучше все же стоя (так нагрузка будет больше).
  • Постарайтесь выполнить 3 подхода по 10-12 повторений.

4. Боковой подъем рук

Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Для четвертого из предлагаемых нами упражнений вам также понадобятся гантели. Его можно выполнять как стоя, так и сидя. Главное, чтобы было достаточно места для бокового подъема рук.

Итак, берете в каждую руку по гантели и поднимаете руки в стороны и вверх до уровня плеч. Двигаться при этом у вас должны только руки. Плечи должны оставаться неподвижными, а шея — расслабленной. 

Поскольку это достаточно сложное упражнение, попробуйте начать с 7-10 повторений (3 подхода), когда немного привыкнете к подобной нагрузке, можете увеличить количество повторений до 12.

5. Боковая планка

Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Данное упражнение будет последним из предложенного комплекса. Это боковая планка, статика.

  • Для правильного выполнения вам необходимо опереться на предплечье и ребро стопы и поднять тело вверх, оторвав бедра от пола (как на фото сверху).
  • Постарайтесь выровнять свое тело (в одну линию). Бедра не должны опускаться вниз. Вторую руку можете вытянуть вверх или положить на бедро.
  • Задержитесь в этом положении, сколько сможете. Повторите 3 раза и выполните то же упражнение на другую сторону.

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Как избавиться от жира в области подмышек: Упражнения, которые помогут

Подмышечный жир: это так некрасиво!

Жир в области подмышек может доставлять массу неудобств. Если вы наденете одежду или нижнее белье без бретелек (бандо), то сможете увидеть излишки жира в этой части своего тела. 

Вышеперечисленные упражнения эффективны для устранения этого типа жира. Однако лучше всего сочетать их с кардионагрузками.

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Следует также понимать, что результат будет не мгновенным, ведь любые физические упражнения требуют терпения, упорства и постоянства. Тренируйтесь и не забывайте постепенно увеличивать нагрузку (количество повторений, вес и т.д.).опубликовано econet.ru.

На старт!

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Источник: https://econet.kz/

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