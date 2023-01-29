Как избавиться от вздутия живота

Вздутие живота - распространенное состояние, при котором живот кажется наполненным и напряженным. Иногда он ощутимо превышает нормальный объем брюшной полости, что приводит к дискомфорту и болям. Есть несколько стратегий, которые помогут быстро избавиться от вздутия живота.

По информации больницы Джона Хопкинса, вздутие живота является распространенным состоянием, при котором живот кажется напряженным и даже может быть вздутым или заметно больше обычного размера. Это может вызвать дискомфорт и боль, что может повлиять на качество жизни.

Меры против вздутия живота

Если вздутие живота не вызвано каким-либо заболеванием, оно обычно проходит само по себе через несколько часов. Хорошая новость заключается в том, что существуют краткосрочные и долгосрочные методы, которые могут ускорить процесс восстановления, а также облегчить боль и дискомфорт.

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Прогуляйтесь — Ходьба помогает улучшить прохождение газов через кишечник, так как при этом ваше тело остается в вертикальном положении. Это помогает уменьшить симптомы вздутия живота.

Занимайтесь йогой — Позы и дыхательные техники в некоторых упражнениях могут помочь уменьшить вздутие живота, растягивая его мышцы и стимулируя работу пищеварительной системы. Согласно Reader's Digest, рекомендуемые позы йоги для снятия вздутия живота включают собаку мордой вниз, собаку мордой вверх, колени к груди, ребенка и наклон вперед.

Массажируйте живот — Массаж живота может помочь улучшить дефекацию и уменьшить чувство напряжения, полноты и боли, связанные со вздутием. Вы можете сделать его самостоятельно, выполнив следующие действия:

1. Поместите руку чуть выше правой тазовой кости, затем переместите ее вверх, к правой стороне грудной клетки, растирая круговыми движениями и при этом слегка надавливая.

2. Не прекращая круговых растирающих движений, медленно проведите рукой через верхнюю часть живота к левой половине грудной клетки.

3. От левой части грудной клетки переместите руку вниз к левой тазовой кости, а затем переместите руку вверх к пупку.

4. При необходимости повторяйте процедуру, всегда по часовой стрелке. Обязательно массируйте каждую упомянутую область в течение как минимум минуты, прежде чем переходить к следующей.

Примите теплую ванну — Тепло от ванны может облегчить боль от вздутия живота. Это также может помочь снизить уровень стресса, который, как известно, вызывает вздутие живота.

Пейте воду вместо газированных напитков — Пузырьки в газированных напитках могут вызвать образование газов в желудке и усугубить вздутие живота, поэтому лучше избегать их и пить воду. Вода также помогает облегчить запор, который является одной из потенциальных причин вздутия живота.

Вода также помогает облегчить запор, который является одной из потенциальных причин вздутия живота. Выполняйте легкие упражнения — Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале гастроэнтерологии, легкие упражнения могут помочь избежать задержки кишечных газов.

Принимайте пробиотики — Добавки с пробиотиками могут улучшить процесс пищеварения, восстановив баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике.

Ешьте больше клетчатки — Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, заставляя его быстрее проходить через пищеварительный тракт и выводиться из организма. Между тем, растворимая клетчатка помогает питать полезные бактерии в кишечнике, что способствует правильному пищеварению.

Между тем, растворимая клетчатка помогает питать полезные бактерии в кишечнике, что способствует правильному пищеварению. Не ешьте жевательную резинку — жевание резинки при вздутии живота может усугубить симптомы, так как вы будете глотать воздух.

Удалите искусственные подсластители из своего рациона — Искусственные подсластители могут плохо перевариваться желудком, вызывая скопление газов в кишечнике.

Потребляйте нужное количество натрия — Если вы едите в основном переработанные продукты, вы, вероятно, потребляете слишком много натрия, что может привести к задержке жидкости в организме и вызвать вздутие живота.

Хотя я не рекомендую полностью исключать натрий из своего рациона из-за его пользы для метаболизма, все же в идеале нужно ограничить его потребление, особенно при вздутии живота, чтобы облегчить симптомы и предотвратить ухудшение состояния.

Увеличьте потребление калия — Употребление продуктов, богатых калием, - один из способов нейтрализовать влияние слишком большого количества натрия в вашем рационе. Обычно я рекомендую есть в пять раз больше калия, чем натрия. Это питательное вещество можно получить из различных овощей, таких как мангольд, авокадо и свекла.

Обычно я рекомендую есть в пять раз больше калия, чем натрия. Это питательное вещество можно получить из различных овощей, таких как мангольд, авокадо и свекла. Снизьте уровень стресса — Стресс может усугубить вздутие живота и вызвать другие проблемы с пищеварением. Некоторые из способов управлять уровнем стресса включают практику техник эмоциональной свободы (ТЭС), медитацию, времяпрепровождение на природе, прослушивание музыки и ароматерапию.

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12 естественных средств от вздутия живота, которые вы можете найти дома

Вот несколько натуральных домашних средств, которые могут помочь уменьшить вздутие живота:

Лимонная вода — Употребление лимонной воды может стимулировать процесс пищеварения . Она также обладает мочегонными свойствами, которые могут нормализовать уровень натрия в организме и уменьшить задержку жидкости.

. Она также обладает мочегонными свойствами, которые могут нормализовать уровень натрия в организме и уменьшить задержку жидкости. Ферментированные продукты — Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, являются отличными источниками полезных бактерий, которые могут помочь улучшить микробиом кишечника и пищеварение.

Органический йогурт — Как и ферментированные продукты, йогурт также снабжает кишечник полезными бактериями, которые помогают улучшить процесс пищеварения, бороться с воспалениями и снизить риск скопления газов в брюшной полости.

Чай — Употребление отвара перечной мяты или ромашкового чая может помочь уменьшить вздутие живота, успокаивая желудочно-кишечный тракт и улучшая процесс пищеварения. Другие чаи, которые могут помочь облегчить вздутие живота, включают имбирь, фенхель и зеленый чай.

Другие чаи, которые могут помочь облегчить вздутие живота, включают имбирь, фенхель и зеленый чай. Псиллиум — исследование показывает, что клетчатка в псиллиуме может помочь облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК), одним из которых является вздутие живота.

Имбирь — Согласно исследованию, опубликованному в World Journal of Gastroenterology, имбирь может уменьшить вздутие живота, улучшая опорожнение желудка и стимулируя антральные сокращения.

Яблочный уксус — Если вздутие живота вызвано кислотным рефлюксом (состояние, которое часто вызывается недостаточным содержанием кислоты в желудке), выпейте чашку воды с чайной ложкой органического сырого яблочного уксуса, это может облегчить ваши симптомы, поскольку он нейтрализует рН желудка.

Авокадо — Помимо того, что оно является хорошим источником клетчатки, которая может помочь уменьшить вздутие живота, вызванное запорами, авокадо богато калием, который помогает уменьшить задержку воды из-за высокого уровня натрия.

Огурец — Этот овощ содержит воду и клетчатку, которые необходимы для правильного пищеварения . Огурец также может помочь уменьшить воспаление, кислотный рефлюкс и стресс, которые являются возможными причинами вздутия живота.

. Огурец также может помочь уменьшить воспаление, кислотный рефлюкс и стресс, которые являются возможными причинами вздутия живота. Спаржа — Помимо мягкого мочегонного свойства, которое может бороться с задержкой воды, спаржа является хорошим источником пищевых волокон, которые помогают проводить пищу через пищеварительную систему быстрее, что снижает риск вздутия.

Папайя — Фермент в папайе, называемый папаином, помогает расщеплять белки в желудочно-кишечном тракте, облегчая пищеварение. Папайя также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте и способствовать правильному пищеварению.

Сельдерей — Согласно исследованию, опубликованному в Медицинском журнале Иранского Красного Полумесяца, сельдерей является одной из традиционных лечебных трав, которые могут помочь уменьшить скопление газов в желудке. Эта пища также может помочь предотвратить задержку жидкости благодаря своим мочегонным свойствам.

Хотя природные средства, упомянутые выше, использовались для облегчения несерьезных случаев вздутия живота, я все же рекомендую вам проконсультироваться с врачом относительно вашего состояния, особенно если оно ухудшается со временем или не проходит в течение дня или двух, поскольку это может указывать на более серьезные проблемы, чем непереносимость пищи или ее чрезмерное потребление.

Каковы причины вздутия живота?

Если вздутие живота не связано с употребляемой вами пищей, это может быть вызвано одним из следующих состояний:

Скопление газов в кишечнике — Скопление газов в желудке - наиболее частая причина вздутия живота. Это часто вызвано метаболизмом продуктов кишечными бактериями. Увеличение количества газа в кишечнике также может быть вызвано химическими реакциями в желудочно-кишечном тракте и проглатыванием воздуха при питье или жевании.

Это часто вызвано метаболизмом продуктов кишечными бактериями. Увеличение количества газа в кишечнике также может быть вызвано химическими реакциями в желудочно-кишечном тракте и проглатыванием воздуха при питье или жевании. Несварение — Также известное как диспепсия или расстройство желудка, несварение - это общий термин, который используется для обозначения дискомфорта в верхней части живота. Это может быть вызвано перееданием, курением, беспокойством и проблемами с пищеварением. Вздутие, вызванное несварением желудка, может сопровождаться другими симптомами, включая тошноту, рвоту, отрыжку и жжение в животе.

Это может быть вызвано перееданием, курением, беспокойством и проблемами с пищеварением. Вздутие, вызванное несварением желудка, может сопровождаться другими симптомами, включая тошноту, рвоту, отрыжку и жжение в животе. Инфекция — инфекции желудка, вызываемые бактериями, такими как Helicobacter pylori (H. pylori) и E. coli и вирусы, такие как ротавирус и норовирус, могут вызывать вздутие живота, а также диарею, рвоту, тошноту и боль в желудке.

Чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике (СИБР) — это заболевание, характеризующееся чрезмерным увеличением количества бактерий в тонком кишечнике. С наибольшей вероятностью встречается у людей с нарушением обмена веществ или СРК. Помимо вздутия живота, у вас также может возникнуть хроническая диарея, потеря веса и нарушение всасывания, если у вас СИБР.

Задержка жидкости — Вздутие живота - это одно из проявлений задержки жидкости или воды . Это может быть вызвано избытком натрия в вашем рационе или малоподвижным образом жизни. Некоторые женщины также могут испытывать это непосредственно перед менструацией из-за колебаний гормонов.

. Это может быть вызвано избытком натрия в вашем рационе или малоподвижным образом жизни. Некоторые женщины также могут испытывать это непосредственно перед менструацией из-за колебаний гормонов. Пищевая непереносимость — Это состояние возникает, когда ваш желудок испытывает трудности с перевариванием определенных продуктов. Его симптомы, в том числе вздутие живота, обычно проявляются через несколько часов после еды. Некоторые из распространенных факторов пищевой непереносимости - это молочные продукты, пшеница и глютен. Вздутие живота, вызванное чувствительностью к определенным продуктам, обычно сопровождается болью в животе и диареей.

Его симптомы, в том числе вздутие живота, обычно проявляются через несколько часов после еды. Некоторые из распространенных факторов пищевой непереносимости - это молочные продукты, пшеница и глютен. Вздутие живота, вызванное чувствительностью к определенным продуктам, обычно сопровождается болью в животе и диареей. Запор — Когда у вас запор, стул дольше остается в толстой кишке, что дает бактериям больше времени для его ферментации . Эти бактерии в качестве побочного продукта выделяют газ, который в конечном итоге накапливается в брюшной полости и вызывает вздутие. Другие симптомы, которые могут возникнуть при запоре, включают уменьшение количество кала и небольшой по объему твердый стул.

. Эти бактерии в качестве побочного продукта выделяют газ, который в конечном итоге накапливается в брюшной полости и вызывает вздутие. Другие симптомы, которые могут возникнуть при запоре, включают уменьшение количество кала и небольшой по объему твердый стул. Гинекологические проблемы — Вздутие живота может быть предупреждающим признаком проблемы с маткой или яичниками.

Синдром раздраженного кишечника — СРК возникает из-за плохого пищеварения, повышенной чувствительности нервов в кишечнике и стресса. Помимо вздутия живота, вы также можете испытывать диарею или запор, недержание мочи, метеоризм, тошноту и недостаток энергии.

Гастропарез — Это заболевание характеризуется слабостью мышц желудка, из-за которой пища медленно проходит через желудочно-кишечный тракт. Прочие симптомы гастропареза включают запор, потерю аппетита, тошноту и рвоту.

В редких случаях вздутие живота бывает вызвано опасными для жизни проблемами со здоровьем, включая непроходимость кишечника, заболевания печени, желчного пузыря, а также рак пищеварительного тракта или репродуктивных органов.

6 продуктов, которые могут вызвать вздутие живота

Пища, вызывающая вздутие живота, часто трудно переваривается желудком, из-за чего она дольше остается в желудочно-кишечном тракте, где метаболизируется газообразующими бактериями. Вот некоторые из продуктов, которые могут быть причиной вздутия живота:

Фасоль и бобовые

Переработанные пищевые продукты

Газированные напитки

Спиртные напитки

Цельнозерновые, такие как пшеница, рожь и ячмень

Искусственные подсластители, такие как ксилит, маннит и сорбитол

Продукты, содержащие большое количество клетчатки, часто вызывают вздутие живота. Однако его вызывают не сами волокнистые продукты, а количество, которое вы съедаете за один прием пищи, а также то, насколько ваш желудок привык к клетчатке.

Если вы не едите продукты с высоким содержанием клетчатки регулярно, то употребление большого количества за один раз может вызвать нагрузку на пищеварительную систему и привести к вздутию живота. Хорошая новость заключается в том, что частое употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки в конечном итоге снижает риск вздутия.

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Как предотвратить вздутие живота

Вот несколько стратегий, которые могут помочь снизить риск вздутия живота:

Тщательно пережевывайте пищу — Когда неправильно пережеванная пища попадает в ваш желудок, желудочно-кишечный тракт не может ее эффективно расщепить, в результате чего она останется непереваренной при попадании в кишечник. Это не только заставляет пищеварительную систему работать активнее, но и увеличивает количество бактерий, задерживающихся в кишечнике.

Чтобы оптимизировать процесс пищеварения и уменьшить количество выделяющих газ кишечных бактерий, убедитесь, что вы правильно пережевываете пищу. Ешьте более маленькими порциями и пережевывайте медленно и равномерно, пока пища не станет жидкой или не потеряет текстуру. Не забудьте полностью проглотить еду, прежде чем сделать еще один укус. Вам также следует избегать разговоров во время жевания, так как вы будете глотать воздух.

Ешьте небольшими порциями — Вместо того, чтобы есть три больших приема пищи в день, ешьте небольшими порциями через регулярные промежутки времени, это может облегчить переработку того, что вы съели, пищеварительным трактом.

Выясните, есть ли у вас непереносимость пищи — ведите дневник питания, чтобы записывать, что вы едите и пьете. Это поможет вам определить, к каким продуктам вы можете быть чувствительны.

Не употребляйте алкоголь — Алкогольные напитки могут вызвать воспаление и раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что приведет к вздутию живота.

Бросьте курить — согласно исследованию, опубликованному в Скандинавском журнале гастроэнтерологии, курение может вызвать вздутие живота, а также другие симптомы в желудочно-кишечном тракте, такие как запор и боль в животе.

Избегайте потребления переработанных пищевых продуктов — Переработанные продукты, такие как чипсы и консервированные супы, содержат большое количество поваренной соли, из-за чего вы потребляете чрезмерное количество натрия и очень мало калия.

Медленно вводите волокнистые продукты в свой рацион — Употребление большого количества волокнистых продуктов за один раз, когда ваш желудок не привык к рациону питания с высоким содержанием клетчатки, может привести к вздутию живота, поэтому убедитесь, что вы добавляете клетчатку в свой рацион медленно.

Перейдите на рацион питания с низким содержанием ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов (FODMAP) — В диете с низким содержанием FODMAP очень мало овощей и фруктов, богатых пребиотиками, которые питают бактерии в толстой кишке. Было показано, что он помогает значительно уменьшить вздутие живота, а также другие симптомы СРК, такие как боль в животе и метеоризм.опубликовано econet

Автор д-р Меркола

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