Как избавиться от проблем с пищеварением

Такие проблемы как тошнота, метеоризм, расстройства желудка, запоры или диареи случаются с каждым человеком. Как с помощью простых способов можно от них избавиться?
Не случайно и традиционная китайская медицина, и аюрведа, две старейшие системы медицины на планете, считают пищеварение одним из ключевых факторов, влияющих на наше здоровье. Эти предшественники современной медицины в ходе тысячелетней клинической практики и наблюдений обнаружили, что существует прямая связь между здоровьем пищеварительной системы человека и их физическим и психическим благополучием.
Употреблять продукты с низкой степенью переработки – пища, содержащая большое количество сахара, переизбыток натрия, синтетические жиры, консерванты вызывают воспаления, угнетают бактерии. Включать в рацион цельные продукты – зерновые, бобовые, орехи и семена, фрукты и овощи помогают полноценно усваивать пищу.
Есть больше клетчатки – растворимые и нерастворимые виды волокнистых волокон помогут увеличить объемы стула и избежать запоров.
Уменьшить количество насыщенных жиров и жареной пищи – эти продукты вызывают дискомфорт, изжогу и метеоризм.
Откажитесь от искусственных подсластителей. Они радикально изменяют кишечные бактерии, которые, как мы уже знаем, являются очень важной частью здорового пищеварения и общего состояния здоровья.
Ешьте меньше полуфабрикатов. Эти продукты, как правило, содержат пустые калории с небольшой или нулевой питательной ценностью и часто содержат рафинированный сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые наносят вред вашим почкам и печени и вызывают привыкание.
Исключите глютен из своего рациона. Глютен - распространенный аллерген и раздражитель кишечника (даже для тех, у кого нет аллергии на глютен, такой как глютеновая болезнь).
Избегайте сои. Соя препятствует усвоению питательных веществ и вызывает дисбаланс гормонов в организме при потреблении в больших количествах.
Пить больше чистой воды – несварение часто провоцируется недостатком воды. Уменьшить в питании кофеин, лимонады и алкоголь – все эти напитки раздражают ЖКТ и ухудшают уже имеющиеся проблемы.
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Питайтесь осознанно – не отвлекайтесь во время еды, отложите все гаджеты и сосредоточьтесь на пище.
Старайтесь не торопиться во время еды – процессы пищеварения начинаются во рту. Хорошо прожеванная пища помогает предотвратить нарушения желудка и повышенную кислотность.
Чтобы питаться осознанно, помните следующее:
Выделите время, чтобы расслабиться и уделять внимание своему телу перед едой, это может улучшить симптомы пищеварения, такие как несварение желудка и вздутие живота.
Практикуйте ранние ужины – чтобы не провоцировать заброс желудочной кислоты в горло. Старайтесь, чтобы последний прием пищи был не позднее 3 часов до сна.
Регулярно занимайтесь спортом – активные упражнения улучшают кровообращение и помогают пище быстрее перевариваться. С их помощью вы облегчите проявления изжоги, метеоризма, спазмов в желудке и запоров.
Включайте в питание пробиотики и пребиотики – живые бактерии необходимы для хорошего пищеварения и снимают воспаления. К ним относятся лук, чеснок, ферментированные продукты.
Откажитесь от курения – отказ от вредной привычки поможет улучшить самочувствие и снизить проявления болезней.
Не жуйте жевательные резинки – это приводит к заглатыванию воздуха, вызывает повышенное газообразование и ферментирование сахарных спиртов, содержащихся в жвачке.
Избегайте стрессов – тревожные состояния ухудшают нарушения в ЖКТ. Релаксации, дыхательные практики и медитации уменьшают симптомы стресса.
Пейте чайные напитки – добавки с мятой, имбирем, медом, фенхелем, кардамоном и анисом, уменьшают воспаления, снижают раздражения кишечника, успокаивают ЖКТ.
Сок лайма или лимона, пищевая сода и вода.
Некоторые исследования показывают, что смешивание сока лайма или лимона с водой со щепоткой пищевой соды может помочь облегчить различные расстройства пищеварения.
Эта смесь производит угольную кислоту, которая может помочь уменьшить газы и расстройство желудка. Он также может улучшить секрецию печени и подвижность кишечника, помогают переваривать и усваивать жиры и алкоголь, нейтрализуя желчные кислоты и снижая кислотность в желудке.
В большинстве традиционных рецептов рекомендуется смешивать следующие количества:
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Источник: https://econet.kz/
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