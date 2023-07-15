Как избавиться от похмелья

Слово похмелье (англ. hangover) в оригинальном смысле означает «то, что осталось со вчерашнего дня». Но в 1904 году это слово стало ассоциироваться с употреблением алкоголя и означать ужасное чувство на следующий день после выпивки.

Похмелье само по себе не считается заболеванием, а представляет собой совокупность симптомов и признаков, которые вызывают дискомфорт после употребления слишком большого количества алкоголя.Велики шансы, что вы уже испытывали похмелье после вечеринок с друзьями или семьей, и вы применяли различные способы, чтобы избавиться от него. Но как оно происходит, и можно ли его предотвратить?

Несколько полезных советов по минимизации похмелья на следующий день

Если вы хотите избавиться от похмелья, вы оказались в нужном месте.

Как ощущается похмелье и как долго оно продолжается?

В зависимости от того, сколько вы выпили и как реагирует ваш организм, вы можете столкнуться с любым из следующих симптомов или их комбинацией:

Усталость и слабость

Жажда

Головные и мышечные боли

Тошнота, рвота или боль в животе

Некачественный или кратковременный сон

Повышенная чувствительность к свету и звуку

Головокружение

Тремор

Снижение способности концентрироваться

Расстройства настроения, такие как депрессия, беспокойство и раздражительность

Похмелье начинает проявляться через несколько часов после того, как вы прекратите пить, и концентрация алкоголя в крови упадет. Как правило, симптомы проходят в течение 24 часов, но в более тяжелых случаях оно может длиться до 72 часов.

Кроме того, если вы испытываете не проходящее похмелье, возможно, у вас произошло отравление алкоголем, которое вызывает серьезные симптомы, такие как:

Рвота

Приступы

Медленное или нерегулярное дыхание

Синеватая или бледная кожа

Низкая температура тела

Сложно оставаться в сознании или случается обморок

Если вы заметили какие-либо из данных симптомов, попросите помощи у члена семьи и немедленно обратитесь к врачу за лечением, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение организма.

Что вызывает похмелье?

Алкогольные напитки содержат этанол, бесцветную жидкость, которая абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, а затем распределяется по всему телу.

Как только этанол попадает в кровоток, он проникает через клеточные мембраны, обычно оседая в мозге. Он производит супрессивный эффект в вашей нервной системе, связываясь с рецепторами и вызывая высвобождение дофамина.

В частности, этанол связывается с глутаматом, трансмиттером, который возбуждает нейроны. Спирт не позволяет этому веществу стать активным, что заставляет мозг медленно реагировать на раздражители. Кроме того, этанол связывается и активирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что успокаивает и замедляет работу мозга.

Алкоголь влияет на каждого человека по-разному, вызывая различные симптомы, которые могут способствовать похмелью. Например:

Увеличение производства мочи — Большое количество алкоголя приводит к большему объему мочеиспускания и симптомам обезвоживания, таким как жажда, головокружение и оглушение.

— Большое количество алкоголя приводит к большему объему мочеиспускания и симптомам обезвоживания, таким как жажда, головокружение и оглушение. Раздражение слизистой желудка — Алкогольные напитки могут увеличить выработку желудочного сока и задержать опорожнение желудка. Это может вызвать боль в животе, тошноту и рвоту.

— Алкогольные напитки могут увеличить выработку желудочного сока и задержать опорожнение желудка. Это может вызвать боль в животе, тошноту и рвоту. Снижение уровня сахара в крови — Алкоголь может опустить уровень сахара в крови ниже нормального диапазона, вызывая усталость, слабость, дрожь, перепады настроения, а в тяжелых случаях даже приступы.

— Алкоголь может опустить уровень сахара в крови ниже нормального диапазона, вызывая усталость, слабость, дрожь, перепады настроения, а в тяжелых случаях даже приступы. Появление головных болей — Алкогольные напитки расширяют кровеносные сосуды, что может привести к головной боли после пробуждения.

— Алкогольные напитки расширяют кровеносные сосуды, что может привести к головной боли после пробуждения. Снижение качества сна — Алкоголь может вызвать сонливость. Если вы проснетесь после недостаточного количества сна, вы можете испытать чувство нетвердости в ногах.

— Алкоголь может вызвать сонливость. Если вы проснетесь после недостаточного количества сна, вы можете испытать чувство нетвердости в ногах. Запущенный иммунный ответ — Ваша иммунная система может реагировать по-разному, когда переваривается алкоголь. Распространенные проблемы включают неспособность сосредоточиться, уменьшение аппетита и проблемы с памятью

Природные средства и продукты для облегчения похмелья

Важно понимать, что не существует волшебного лекарства от похмелья. Единственный способ противодействовать его последствиям - дать вашему телу время для отдыха и восстановления, подпитывая себя здоровой пищей и напитками. Вот некоторые натуральные альтернативы, которые могут эффективно вам помочь:

Хорошенько отдохните — После ночных похождений, старайтесь выспаться, чтобы дать организму восстановиться. Если ваш сон будет прерывистым, у вас могут развиться головные боли и усталость.

— После ночных похождений, старайтесь выспаться, чтобы дать организму восстановиться. Если ваш сон будет прерывистым, у вас могут развиться головные боли и усталость. Пейте много воды — Алкоголь иссушает жидкости в организме, поэтому важно восстановить их здоровый объем. Когда проснетесь, постоянно пейте воду, чтобы не чувствовать себя хуже.

— Алкоголь иссушает жидкости в организме, поэтому важно восстановить их здоровый объем. Когда проснетесь, постоянно пейте воду, чтобы не чувствовать себя хуже. Ешьте бананы — Бананы могут помочь от похмелья, потому что они содержат много калия, витамина, который теряется при употреблении алкоголя.

— Бананы могут помочь от похмелья, потому что они содержат много калия, витамина, который теряется при употреблении алкоголя. Примите душ — Если вы чувствуете похмелье, примите холодный душ, он вас разбудит и приведет в чувства.

— Если вы чувствуете похмелье, примите холодный душ, он вас разбудит и приведет в чувства. Пейте имбирный чай — Корень имбиря уже давно известен своей способностью лечить тошноту и морскую болезнь, чувство, которое также связано с похмельем.

— Корень имбиря уже давно известен своей способностью лечить тошноту и морскую болезнь, чувство, которое также связано с похмельем. Вы можете сделать чай, заварив десяток ломтиков корня в 4 стаканах воды в течение 10 минут.

заварив десяток ломтиков корня в 4 стаканах воды в течение 10 минут. Сделайте энергичные упражнения — Короткая интенсивная тренировка поможет вывести с потом токсины от употребления алкоголя. При этом обязательно пейте много воды, чтобы предотвратить дальнейшее обезвоживание.

— Короткая интенсивная тренировка поможет вывести с потом токсины от употребления алкоголя. При этом обязательно пейте много воды, чтобы предотвратить дальнейшее обезвоживание. Пейте кокосовую воду — Кокосовая вода богата электролитами, которые необходимы для поддержания биологических процессов. В больших количествах она может вернуть уровень электролитов в здоровый диапазон.

— Кокосовая вода богата электролитами, которые необходимы для поддержания биологических процессов. В больших количествах она может вернуть уровень электролитов в здоровый диапазон. Ешьте говяжий бульон — Щедрая порция бульона из говяжьей кости может пополнить запас питательных веществ, которые были истощены из-за алкоголя. Он может также способствовать здоровому пищеварению и уменьшать воспаление.

Кроме того, эфирные масла могут быть особенно полезны при утреннем похмелье. Добавьте их в увлажнитель воздуха, это поможет активизироваться, облегчить боль, а также снять тошноту и рвоту.

Некоторые полезные масла включают:

Фенхель

Имбирь

Лаванда

Лимон

Черный перец

Майоран

Перечная мята

Мята

Как предотвратить похмелье, прежде чем вы начнете пить

Очень просто, лучший способ предотвратить похмелье - не пить. Таким образом, алкоголь вообще не сможет нанести ущерб вашему здоровью. Но если вы все же будете его потреблять по какой-либо причине, вот несколько полезных советов по минимизации похмелья на следующий день:

Пейте воду между алкогольными напитками — алкоголь обезвоживает ваше тело, поэтому обязательно пейте много воды между коктейлями.

Пейте воду перед сном — если вы забыли выпить воду после вечеринки, сделайте это перед сном. Это поможет вам избежать обезвоживания на следующее утро.

Контролируйте потребление алкоголя — ограничивайте себя, пейте один напиток в час, это среднее время, необходимое взрослому организму для усваивания алкоголя.

Не курите — курение сигарет во время потребления алкоголя может увеличить риск и серьезность похмелья.

Ешьте здоровую пищу перед употреблением алкоголя — питательная пища перед употреблением алкоголя поможет вам избежать обезвоживания. Например, огурцы содержат воду, витамины группы В и различные электролиты для поддержания вашего благополучия.

Если вы будете пить алкоголь, делайте это ответственно

Я вообще не рекомендую пить алкоголь, но если вы идете на вечеринку и там будут напитки, вы можете принять следующие превентивные меры чтобы заранее очистить свое тело и минимизировать воздействие алкоголя:

N-ацетилцистеин (NAC) — известно, что это вещество помогает приумножить глутатион и снизить токсичность ацетальдегида, что является источником многих симптомов похмелья. Попробуйте принять 200 миллиграммов NAC за 30 минут до того, как вы начнете пить.

Витамины группы B — Употребление алкоголя истощает запасы витамина B в вашем организме, поэтому стоит заранее их пополнить с помощью продуктов питания или пищевых добавок, это поможет усмирить похмелье на следующий день.

Молочный чертополох — эта трава содержит антиоксиданты, которые помогут защитить вашу печень от токсинов, включая воздействие алкоголя.

Витамин C — Алкоголь снижает уровень витамина C в организме, что ставит вас в невыгодное положение, поскольку это питательное вещество помогает уменьшить вызванный алкоголем окислительный стресс печени.

Магний — этот минерал может уменьшить симптомы похмелья с помощью его противовоспалительных свойств. Кроме того, он также истощается, когда вы пьете алкоголь, поэтому стоит увеличить его потребление после, чтобы компенсировать потерю.опубликовано econet

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