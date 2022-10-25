Как избавиться от грибка ногтей дешево и быстро

Грибок ногтей - очень распространенное заболевание. Благодаря рекламе мы спешим купить в аптеке дорогостоящие препараты в надежде избавиться от этой проблемы. Но не стоит торопиться. В каждой домашней аптечке найдутся эти два средства, которые помогут навсегда избавиться от грибка ногтей.

Грибок ногтей – заболевание капризное, оно не всегда поддается лечению медикаментами. К тому же препараты против грибка довольно дорогостоящие. Но, пожалуй, основная проблема грибка ногтей - это эстетические неудобства. Наши ладони – практически всегда открытая часть тела. И окружающие невольно обращают на них внимание. Поэтому грибок ногтей можно рассматривать и как косметический дефект, который приносит своему обладателю психологический дискомфорт.

Лечим грибок ногтей дома

Как избавиться от грибка ногтей при помощи обычных домашних средств?

Вам потребуются всего два компонента, которые имеются в каждой домашней аптечке.

Это перекись (пероксид) водорода и обычный йод.

Также понадобятся маникюрные ножницы и пилка для ногтей.

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Эффективный метод борьбы с грибком ногтей

Вот несколько шагов, которые помогут вам забыть навсегда об этой проблеме.

Шаг 1. Зачищаем при помощи маникюрных ножниц все проблемные места на ногтевых пластинах. Удаляя пораженные зоны, стараемся действовать аккуратно, чтобы не пораниться. В целях профилактики можно пройтись острием ножниц и по здоровым местам ногтей. Если на ногте имеется более темный участок, - это и есть пораженная область, ей уделяем особое внимание. Работаем аккуратно, не торопясь, тщательно обрабатываем всю поверхность каждого ногтя.

Шаг 2. Берем пилку для ногтей погрубее (для этого подойдет даже мелкая наждачная бумага). Тщательно зачищаем, шлифуем поверхность ногтевых пластин.

Шаг 3. Понадобится ватный тампон или диск, можно взять просто кусок ваты. Вырезаем четвертую часть диска или наматываем вату на кончик ножниц, обильно смачиваем пероксидом водорода.

Наносим перекись водорода тампоном на каждый ноготь, тщательно покрывая всю его поверхность. Выдерживаем секунд 10-15 можно в это время обрабатывать другую руку. Перекись водорода действует на грибковую инфекцию подобно пламени, она буквально сжигает грибок.

Важно стараться, чтобы пероксид водорода попадал на кожу как можно меньше, чтобы не возникли раздражение и неприятные ощущения.

Ногти ничем не покрываем, дожидаемся высыхания (это происходит очень быстро) и наносим на ногтевые пластины слой пероксида водорода снова. И таким образом обрабатываем 3-4 раза каждую руку. Подобную обработку ногтевых пластин полезно проводить через день.

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Шаг 4. Берем флакон аптечного йода и при помощи ватной палочки наносим йод на каждый ноготь. Также стараемся покрыть всю поверхность ногтевой пластины. Процедуру проводим не реже, чем 1 раз в неделю. Это довольно удобно, так как аптечные препараты необходимо наносить на ногти ежедневно.

Данный метод поможет вам на любой стадии грибкового заболевания. Поэтому, даже если ваш грибок ногтей находится в запущенном состоянии, можно смело начинать эти процедуры.

Пусть вас не смущает получившийся коричневый цвет ногтевых пластин в результате действия йода. Если вы проведете процедуру в выходной день, он успеет испариться с поверхности ногтей и постепенно смоется проточной водой при мытье рук.

Если не лениться, не пропускать сеансы обработки пораженных ногтей пероксидом водорода и йодом, то вы через время получите позитивный результат. опубликовано econet.ru.

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