Как избавиться от головной боли: Техника от остеопата

Верхний шейный отдел позоночника довольно часто повреждается при нырках, падениях, травмах, в спорте и т.д. Нарушение функций атланта (верхнего шейного позвонка) отрицательно влияет на головной мозг, блуждающий нерв и сердце, суставную систему. Как скорректировать атлант?

Остеопатия представляет собой отрасль медицины, которая охватывает оказание медицинской помощи людям, страдающим соматическими дисфункциями. Остеопатия базируется на анатомо-функциональной целостности тела. Практикует мануальные методы, реабилитирующие возможность организма к самостоятельной коррекции.

Предлагаем вашему вниманию метод остеопата Александра Смирнова для ‬самостоятельной диагностики и коррекции атланта и других позвонков верхнешейного отдела.

Коррекция верхнего шейного отдела

Атлант. Так называется верхний шейный позвонок, о котором пойдет речь ниже.

Верхний шейный отдел (ВШО) можно по праву считать ключом к позвоночнику человека. Рефлексы, имеющие отношение к пояснице, крестцово-повздошному суставу и остальным отделам позвоночника, «ведут» к ВШО, так как это одна из самых важных постуральных зон в теле. Говоря простым языком, это область, контролирующая положение тела в пространстве. Таких зон несколько. Это ВШО, копчик, решетчатая кость (находится в черепе между глазами). Верхний шейный отдел очень часто повреждается при нырках, падениях, травмах, в спорте и т.д

Нарушение функций атланта оказывает негативное воздействие на мозг, блуждающий нерв и сердце, суставную систему.

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Как самостоятельно корректировать ВШО посредством остеопатии?

Тестирование атланта.

Как определить, есть ли у вас поражение атланта или нет?

1. Методика кив-закив.

Кив – это малый кивок вперед. Закив – кивок назад. Утвердить руки на затылке и проделать кив-закив. Если установить руки прямо под затылочную кость, то можно почувствовать, как что-то набухает или, наоборот, западает под пальцами. Это мыщелковые суставы. Набухание или западение свидетельствует о том, что суставы не в порядке.

2. Тестировать так называемую растяжимость этой области можно, установив руку на затылок, другую – на подзатылочное пространство. Постараться аккуратно растянуть ткани и определить хорошо ли растягивается (пружинирует) или нет ВШО.

3. Еще один способ проверки наличия поражения атланта.

На голове имеются так называемые боковые массы атланта - это подобие утолщений по бокам. Последние без труда пальпитуются, достаточно расположить палец в ямке, расположенной между углом суставной части нижней челюсти и так называемым сосцевидным отростком. Вы, возможно, ощутите, как с одной стороны атлант плотный, а с другой – более пластичный. Данное состояние также свидетельствует о дисфункции атланта.

Внимание! Все манипуляции следует осуществлять крайне мягко.

Перед коррекцией атланта имеет смысл проверить и второй шейный позвонок (аксис). Атлант вместе с затылком проделывает движения кив-закив, аксис, в отличие от атланта, делает боковые повороты.

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Тестирование второго шейного позвонка

Установить один палец на первый выпирающий (он называется остистый) отросток под затылком. Для этого нужно подвигать головой в технике «сгибание-разгибание». В одном из движений вы заметите, как возникает под пальцем остистый отросток. Итак, одна рука ставится под остистый отросток, другая рука охватывает подбородок. Нужно держать палец на остистом отростке и проводить повороты (влево-вправо). В случае, если палец удерживается на остистом отростке, подвижность атланта и аксиса находится в норме. В случае, если палец смещается, это значит, что между позвонками имеется своеобразный блок, и, как следствие этого, необходимо будет пройти соответствующее лечение.

Коррекция атланта

Залдача №1: раскрыть грудную апертуру. Когда грудная апертура «закрыта», усложняется отток венозной крови от шеи, поэтому указанные техники не принесут положительного результата.

Как это можно сделать?

Разминать массажными движениями, растирать область грудной клетки.

Растяжка и скручивание тканей руками

Захватить ключицу и постараться на уровне микродвижений ее приподнять

После этого целесообразно убрать напряжение с зоны шеи.

Захватить шейные мышцы руками, оттянуть слегка вперед и вниз и попытаться скрутить или хотя бы постоять в таком оттянутом состоянии.

Растянуть мышцы. Повернуть до возможной позиции голову в сторону. Одну руку кладем на ключицу, другую руку - под нижнюю челюсть. И растягиваем.

Коррекция второго шейного позвонка

Поставить пальцы на остистый отросток, провернуть голову в право – в лево. Если имеется блок, провернуть еще немного и подождать. Должно произойти вправление второго шейного позвонка.

Провернуть или растянуть и скрутить аксис.

Эта методика предусматривает раскрытие большого затылочного отверстия. Необходимо добиться удаления напряжения в затылочной кости. Утвердить пальцы на затылочном бугре, растянуть в противоположные стороны. Подождать, пока под пальцами не возникнет ощущение «растаявшего масла».

Далее необходимо убрать напряжение с малой косой мышцы, укрепляющей атлант. Установить пальцы на затылочной области, точнее, под ней, отыскать самое значительное уплотнение и растянуть. Подождать ощущения таяния.

Приступаем к декомпрессии атланта

Вариант 1. Одну руку ставим непосредственно на атлант, другую – на лобную кость. Удерживаем атлант на одном месте, а лобную кость стараемся оттянуть вверх и вперед, подтягивая за ней затылочную кость. Провести растяжение и начать дышать. С каждым вдохом-выдохом ВШО сжимается и разжимается. Пока не почувствуем разъединение ВШО.

Вариант 2. Выполняется с подключением боковых масс атланта. Встаем пальцами на боковые массы. Сдавить. Атлант становится «плавающим» под пальцами, утрачивать напряжение и так до исчезновения чувства плотности. Возникает впечатление, что атлант занял правильное положение.

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Вариант 3. Простейшая методика коррекции атланта. Установить руки на затылочную кость. Представить, что голова приобрела легкость, подобно надувному шарику, и начала медленно устремляться вверх. И ваши руки вместе с «шариком» поднимаются вверх. И тут ваша воображаемая «веревочка» натянулась – вы реально уперлись в блок атланта. И «веревочка» потянулась дальше вверх. Так происходит декомпрессия атланта.

Внимание! Техники эффективны в клинических случаях. Но следует быть аккуратными со специфическими аномалиями. Если указанные проблемы наблюдаются у малышей, имеет смысл показать их специалисту во избежание осложнений. В любом случае рекомендовано полноценное обследование и консультация доктора - остеопата.

С указанными техниками нужно быть осторожными, проделывать манипуляции крайне аккуратно, мягко. Следует избегать резких нажатий, поворотов головы, кивков и других движений.опубликовано econet

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