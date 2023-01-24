Как избавиться от головной боли без лекарств: советы врача-остеопата

Одним из частых поводов для обращения к врачам, являются головные боли. Чаще всего они не относятся к признакам серьезных или угрожающих жизни заболеваний, но способны доставить немало мучений и значительно снизить качество жизни. Есть несколько простых способов уменьшить, а иногда и полностью устранить сильные боли в области головы.

Врач-остеопат Владимир Животов советует методику, которая поможет самостоятельно снять приступы головной боли без приема лекарственных препаратов. Кроме этого, выполняя эти упражнения, вы быстро восстановите свои силы, усилите прилив крови к коже головы и функции кровеносных каналов, улучшите состояние волос.

Частые головные боли

При постоянных приступах мигрени или болях в голове, следует пройти тщательное медицинское обследование, это поможет вовремя обнаружить аневризмы или опухоли в полости черепа. Если никаких серьезных отклонений нет, то чаще всего, болевой синдром связан с травмами головы или серьезными ушибами, которые получены, например, в детском возрасте.

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Подобные травмы могут проявить последствия через много десятков лет, и провоцировать повышенное или пониженное давление, сдавливать кровеносные каналы, вызывать зажатия в шейном отделе позвоночника и различные нарушения. В подавляющем большинстве, мигрени возникают у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Их усиливают напряжения мышц шеи, постоянно встречающиеся у людей с «сидячей» работой, и частые стрессовые ситуации.

Как избавиться от приступов головной боли?

Чтобы полностью убрать головную боль, необходимо узнать ее первопричину, и вылечить основное заболевание, которое провоцирует приступ. Но это не означает, что нужно ее терпеть или глотать горстями анальгетики. Любому человеку под силу самостоятельно снять или хотя бы намного уменьшить болевой синдром. Остеопат Владимир Животов предлагает во время очередного приступа попробовать специальные упражнения. Их необязательно делать все, достаточно выбрать наиболее подходящий и эффективный для себя.

Вам не понадобится никаких приспособлений, просто во время выполнения, постарайтесь не отвлекаться:

1. Большими и указательными пальцами рук или всей поверхностью ладоней, крепко захватывайте мышцы шеи и пройдитесь по ним чувствительными щипковыми движениями.

2. Самостоятельно или попросив помощника, в быстром темпе сжимайте мышцы надплечий, сначала с одной стороны, затем перейдите к другой. Делайте это энергично, в одном ритме. Это способствует улучшению кровообращения в трапециевидных мышцах и тканях шеи и снятию напряженности. При выполнении вы можете почувствовать довольно сильную боль в этих местах, но она будет кратковременной, а потом вы почувствуете облегчение и улучшение самочувствия.

3. Сядьте на стул около стены и постарайтесь хорошо расслабиться. Очень медленно запрокидывайте голову и комфортно обопритесь о спинку или стену затылочной частью. Прикройте глаза и задержитесь в этом положении. В этом состоянии места прикрепления подзатылочных мышц сближаются по максимуму, и вызывают полное расслабление. Не торопясь и очень плавно вернитесь в исходное положение.

4. Ладонями обхватите волосы ближе к поверхности кожи и сжимайте кулаки, чтобы ощутить натяженность и небольшую болезненность. Сделайте это несколько раз и продвигайтесь дальше по всем волосистым участкам. Таким образом, с помощью натяжения кожных покровов, вы растяните сухожильный скальп, что усилит приток крови к голове, улучшит снабжение свежей кровью головного мозга и лицевых тканей.

Кроме этого, волосяные луковицы получат больше артериальной крови, что обеспечит их кислородом и питанием и благотворно скажется на их здоровье. Этот способ вы можете применять не только для устранения приступов боли, но и в качестве регулярного ухаживания за волосами.

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5. Выполните давящие движения одновременно всеми пальцами, начиная от затылочной части и продвигайтесь вниз до основания шеи. Волосы приподнимайте, чтобы воздействие было непосредственно на кожные покровы. Такими действиями вы слегка растяните шейные мышцы, активизируете кровоснабжение и сбросите застои крови из черепной коробки. опубликовано econet

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