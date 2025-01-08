Как избавиться от герпеса на губах за 1 день: 7 народных методов

Замучил герпес на губах? Эти советы эффективно помогут справиться с недугом всего за один день. Убедитесь сами!

Герпес — одна из самых коварных болезней. И даже если эта хворь протекает в легкой форме и тревожит тебя лишь раз в полгода, приятного в этом мало. Особенно раздражает характерная сыпь на губах, которая не только сильно зудит, но и выглядит просто отвратительно, заставляя в течение нескольких дней прятаться подальше от посторонних глаз.

Эффективные средства от герпеса

1. Молоко

Смочи ватный тампон молоком 1,5%-й жирности и нанеси на пораженное герпесом место (если нет молока нужной жирности, можно использовать любое). Не умывайся и не ешь, пока молоко само не высохнет. Повторяй эту процедуру каждые 2–3 часа, и к вечеру волдыри должны сойти.

2. Лакрица

Корень солодки, который также известен как лакричный корень, — отличное средство против герпеса. Измельчи его в порошок, добавь кипяченой воды, чтобы получилась кашицеобразная масса, и нанеси ее прямо на сыпь. Лучше всего сделать эту процедуру перед сном и лишь утром смыть с лица остатки лакрицы.

3. Перекись водорода

Если на губе уже успели выскочить волдыри, лучше всего прижечь их перекисью водорода. Делай это каждые 2–3 часа, и к вечеру твое лицо вновь будет чистым.

4. Чеснок

Чеснок также отлично помогает при герпесе. Выдави один зубчик прессом для чеснока и наложи получившуюся кашицу на больное место. Этот метод подходит только для домашнего лечения, но зато он чрезвычайно эффективен!

5. Эфирное масло мяты

В отличие от чеснока эфирное масло мяты не только прекрасно заживляет герпетическую сыпь, но и прекрасно пахнет. Так что можно смело им пользоваться даже в людных местах, трижды в день нанося на воспаленный участок кожи. Это лучшее средство от герпеса на губах, я считаю!

6. Алоэ

Также от проявлений герпеса прекрасно помогает сок алоэ. Смазывай им больное место каждые 2 часа или просто прикладывай свежеотломленный листочек.

7. Лёд

Думаешь, что это чересчур просто, чтобы быть правдой? Но на самом деле лёд прекрасно помогает при первых симптомах герпеса. Лишь только почувствовав, что твои губы опухают, приложи к ним кусочек льда. Он снимет отек и притормозит развитие болезни, тем самым помогая организму быстрее справиться с инфекцией.опубликовано econet

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