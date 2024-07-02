Как избавиться от бородавок на ногах

Как избавиться от бородавок в домашних условиях? Читайте о действенных народных средствах в нашей статье.

Причина внезапно появляющихся и распространяющихся бородавок – вирус, который проникает в организм через мельчайшие трещинки в коже. Заразиться вирусом очень просто – в бассейне, в бане. Чаще всего бородавки появляются на руках и ногах. И многие люди пробуют самостоятельно избавиться от них. При этом они здорово рискуют.

Где лучше избавляться от бородавок - дома или в клинике?

Во-первых, срезая бородавку, мы не избавимся от вируса, зато запросто можем внести инфекцию в ранку. Осложнения бывали самые серьезные, вплоть до заражения крови. Во-вторых, многие лекарственные препараты, предназначенные для избавления от бородавок, содержат концентрированную кислоту. Она вместе с бородавками уничтожает и здоровые клетки кожи вокруг. Поэтому предпочтительнее, чтобы процедуру проводил специалист.

В специализированных клиниках бородавки удаляют при помощи хирургического лазера. Здесь риск осложнений сведен к минимуму. Используют еще жидкий азот, электрический ток и т. д. Все эти методы достаточно эффективны. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если бородавка находится в месте постоянного сдавливания. Если не дать ранке времени, чтобы хорошо зарубцеваться, на коже может остаться рубец.

Народные средства от бородавок

• Мазать бородавки ежедневно утром и вечером соком све-жесорванного чистотела. Самый целительный сок ярко-оранжевого цвета – около корня.

• Ежедневно натирать бородавки чесноком.

• В течение месяца по 2 раза в день, утром и вечером, перед едой принимать порошок магнезии на кончике ножа.

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• Небольшие молодые бородавки можно свести соком одуванчика.

• Разрезать яблоко пополам ниткой. Обеими половинами натереть бородавки, затем соединить половинки и связать их той же ниткой. Закопать это яблоко в саду, в землю или в навоз. Когда яблоко сгниет, исчезнут и бородавки.

• На шелковой нитке завязывают в воздухе узлы над каждой бородавкой. Прячут эту нитку в свежую разрезанную картофелину, и закапывают ее в земле, чтобы никто не знал. Когда картошка сгниет, бородавки сойдут.

• Ежедневно вечером перед сном капать из пипетки на бородавку одну каплю уксусной кислоты, соблюдая предельную осторожность. Больше одной капли не употреблять. Бородавки скоро начнут сходить.

• Взять остаток стебля с корнем от срезанного хлебного колоса. Острием соломины несколько раз наколоть бородавки и быстро закопать эту соломину в сырое место корнем вверх. Бородавки должны исчезнуть через несколько дней.

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• Массу из размятых сырых ягод рябины наносить на бородавки в течение нескольких дней.

• Бородавки смазывать соком молочая.опубликовано econet

Из книги "Здоровье ваших ног. Самые эффективные методы лечения", Александра Васильева

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