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Как избавиться от боли в коленях: 7 упражнений

Автор: Econet 25 ноября 2023 13012
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Если у вас часто болят колени, этот комплекс упражнений поможет избавиться от боли и улучшить состояние здоровья ваших коленных суставов.

Как избавиться от боли в коленях: 7 упражнений

Если причиной появления боли в коленях послужила травма, то заниматься можно только в период реабилитации (когда уже нет острой боли) и только с разрешения травматолога. Если причиной боли служит остеопороз коленных суставов, тогда тренировки могут улучшить состояние, но без консультации специалиста все равно не обойтись. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, выполняя которые вы забудете о боли в коленях.

Комплекс упражнений от боли в коленях

1. Разгибание пассивное.

Сидя на полу выпрямите ногу, которая болит и подложите под щиколотку валик. Старайтесь разогнуть болезненный сустав, при необходимости немного надавите на него здоровой ногой.

2. Сгибание и разгибание активное.

Сидя на полу с прямыми ногами нужно разрабатывать проблемную ногу, сгибая и разгибая ее столько раз, сколько назначит врач. Это упражнение поможет укрепить сустав после травмы или ношения гипса.

3. Разгибание вверх.

Сидя на полу следует откинуть корпус назад с опорой на локти, затем согнуть болезненную ногу и разогнуть вверх. Это поможет укрепить бедренные мышцы.

4. Сгибание лежа.

В положении лежа на животе следует согнуть руки в локтях и расположить их за головой, затем сгибать болезненную ногу, чтобы голень была направлена вверх.

Как избавиться от боли в коленях: 7 упражнений

5. Приседания.

Необходимо встать около стены, расставить ноги на ширину плеч, опереться на поверхность стены руками и спиной, не спеша присесть как можно ниже, затем вернуться в исходную позицию. Всего требуется выполнить два-три подхода по пять-десять раз.

6. «Ступеньки».

Это упражнение можно выполнить в нескольких вариантах, лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Для зарядки потребуется ступенька высотой около 20 см, необходимо стать боком и поставить на ступеньку проблемную ногу, подняться и опуститься для разработки сустава пять-десять раз. Еще один вариант – стать лицом к ступеньке и подниматься на нее меняя ноги.

7. «Жгут».

Данное упражнение позволяет разработать мышцы, окружающие больной сустав. Следует закрепить жгут на стене либо двери, на его конце сделать петлю и, вдев в нее проблемную ногу, выполнять махи вперед-назад, вправо-влево.

Как избавиться от боли в коленях: 7 упражнений

Зарядку нельзя выполнять при растяжении связок, кровоизлиянии в сустав либо острой форме артрита. Программу должен разрабатывать лечащий врач индивидуально, только в этом случае удастся быстро достичь желаемого результата*.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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колени упражнения остеопороз здоровье

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