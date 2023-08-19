Как быстро снять боль в шее с помощью полотенца

Часто боль провоцируется резким наклоном или поворотом шеи, бывает при искривлении осанки, случается из-за перенапряжения или вследствие заболевания органов опорно-двигательного аппарата. Обычно болезненность проходит в течение нескольких дней, но есть методы, с помощью которых ее можно остановить уже на первых подступах.

Для борьбы с болевым синдромом существует много различных способов, таких как медикаментозные средства, растирания, гели, массажи. Они предназначены для расслабления мускулатуры и обезболивания. Но есть несколько упражнений, которые помогут не только купировать болезненность, но и предотвратить ее дальнейшее появление. Для этого необходимо только полотенце.

При помощи полотна можно создать эффект плеча, чтобы было удобно поворачивать шею без напряжения в разные стороны и предотвращать перенапряжение в мышцах. С помощью этого метода можно выполнять различные упражнения и добиваться мышечной релаксации.

Упражнения с полотенцем для шеи

1. И.П. – сидя на стуле с достаточно низкой спинкой. Следует сесть прямо, расслабить все мышцы. Поместите полотнище на шее так, чтобы верхняя часть находилась на высоте ушной раковины, а все остальное свободно висело. Полотенце удерживайте за уголки на высоте глаз и осторожно тяните их со стороны в сторону. Пусть ваша шея и голова следует без напряжения за движениями полотенца. А если боль только с одной стороны, например, справа – то держаться можно левой рукой сразу за оба угла и отпускать правую руку.

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При выполнении старайтесь контролировать, чтобы туловище оставалось без движения. При появлении боли или дискомфорта необходимо остановиться.

2. Перед тем как взяться пальцами за уголки полотенца, следует скрестить руки. То есть правый уголок вы держите левой рукой, а левый – правой. Совершайте плавные движения шеей и головой, очень осторожно, без резких движений и рывков.

3. Полотнище необходимо придерживать так же, как и в 1 упражнении. Очень аккуратно и осторожно опускайте голову назад. Уголки полотенца держите на высоте глаз, потяните к ним голову. Проделайте несколько раз и переместите полотнище дальше.

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4. Сверните полотенце в достаточно тугой валик и проделайте наклоны назад.

Движения с полотенцем помогут избежать болезненных ощущений и восстановить двигательные функции шеи. Но, если при выполнении вы почувствуете боли, то следует немедленно прекратить и обратиться к медицинскому специалисту.опубликовано econet

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