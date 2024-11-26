Как активация процессов восстановления клеток тела может укрепить здоровье и повысить благополучие

АУТОФАГИЯ✅ - это процесс «самопоедания», при котором ваше тело переваривает поврежденные клетки. Это процесс очистки, который способствует пролиферации новых, здоровых клеток.

Наоми Уиттел – бывший генеральный директор Twinlab, которая написала интересную книгу о том, как достичь сияющего здоровья, активируя естественные процессы аутофагии в организме. В книге «Сияние 15: научно обоснованный план похудения, оживления кожи и активизации жизни» она делится рядом ценных стратегий естественного достижения результата.

Джозеф Меркола: Как активировать аутофагию?

Ее глубинный интерес к здоровому образу жизни – порождение борьбы длиною в жизнь с аутоиммунным заболеванием экземой.

«Воспалительный процесс опустошил мое тело» сказала она. «Моя кожа кровоточила, из нее сочился гной. Мои родители настолько осознанно подходили к вопросу, что даже знали о материале одежды, которую я носила, потому что самый большой орган, кожа, должна дышать и о продуктах, которые я ела.

Я родилась на биодинамической ферме, и все же это аутоиммунное заболевание и многие [другие проблемы со здоровьем], которые развились с течением времени, контролировали мою жизнь.

Поэтому меня с самого начала учили есть определенные продукты и пить определенные виды воды. Мои родители никогда не позволяли мне пить фторированную воду. Меня никогда не прививали. То, что я надевала и что потребляла так тщательно продумывалось, и все же я не могла дать отпор воспалению.

В подростковый период я постоянно прикрывалась длинными рукавами, примерно так, как я делаю сегодня. Но тогда причины были другие.

Я прикрывалась, потому что стыдилась того, как я выглядела. Была весенняя дискотека, и был мальчик, с которым я очень хотела туда пойти. Моя мама мне тогда сказала: «Знаешь, тебе не нужно постоянно прикрываться.

У тебя много друзей. Можешь быть поуверенней в себе». Я послушала ее и надела кофту с короткими рукавами и шорты. Моя кожа была на виду, и он глянул на меня и не стал приглашать. Это был решающий момент, потому что меня отвергли из-за того, как я выглядела».

От натуральных к обычным и обратно

После того, как ее отвергли на весенних танцах, Уиттел решила попробовать традиционные методы лечения для разнообразия. Какое-то время она использовала стероиды, чтобы контролировать экзему, но побочные эффекты вынудили ее вернуться к полностью природным корням.

В начале третьего десятка она смогла избавиться от 95 процентов экземы, используя сочетание китайских трав, акупунктуры и голодания для детоксикации.

К сожалению, когда она готовилась к беременности через несколько лет, обнаружилась токсичность тяжелых металлов, которую врач приписывал китайским травам, которые она принимала, из-за почвы, на которой они были выращены и процесса их обработки.

«Я отравила свое тело этими травами, которые имели такой терапевтический эффект» сказала она. «Это было еще одним определяющим моментом для меня. Я решила, что начиная с этого дня мне нужно точно знать, откуда берутся средства. Так я начала процесс постоянного возвращения к источнику ...

В конце концов, я построила компанию под названием Reserveage, в которой мы стремились выяснить, откуда происходят вещи. Я была в регионе Калабрия в Италии, когда впервые начала по-настоящему узнавать о плодах цитрусового бергамота. Местные ученые учили меня пить цитрусовый чай с цельным бергамотом.

Ведущий исследователь, доктор Эльжбета Ханда, пила по четыре-пять чашек каждый день, и пока я была там, я делала это вместе с ней. Я спросила ее: «Почему?» ... Она сказала мне: "Я использую его, чтобы активировать аутофагию. Это был первый раз, когда я услышала это слово».

«Auto» в переводе с греческого означает «само», а «phagy» означает «есть», поэтому аутофагия относится к процессу самопоедания, при котором организм переваривает поврежденные клетки. Если проще, это процесс очистки, который способствует пролиферации новых, здоровых клеток.

Reserveage, который позже был поглощен Twinlab, был основан на принципе, что каждый ингредиент тщательно отслеживается до источника и обрабатывается таким образом, чтобы обеспечить его максимально высокое качество и чистоту.

Это включает тестирование почвы и работу с фермерами и посредниками, чтобы понять и очистить каждый шаг в процессе от фермы к бутылке. К сожалению, немногие компании на самом деле инвестируют время и ресурсы, необходимые для этого. «Это удивляет меня, потому что это отсутствие единения», говорит Уиттел. «В конце концов, так много вещей могут пойти не так в процессе».

Грязный секрет рыбьего жира

Уиттел недавно работала с кандидатом наук Джеффом Блэндом в поездке на Аляску, чтобы исследовать производство масла печени трески. «Для меня лично, рыбий жир является важной частью здоровья. Из-за аутоиммунных расстройств, я с детства выпивала по столовой ложке масла печени трески каждое утро ...

Но когда я построила свою компанию, Reserveage, я не могла найти другие источники, кроме криля, которые мне было бы комфортно вывести на рынок», говорит она. В чем проблема большинства рыбьего жира? Уиттел объясняет:

«Рыба ловится в больших сетях. Даже если вы думаете, что рыбий жир поступает из Норвегии или Европы, рыба ловится в Центральной и Южной Америке в эти крупные сети. Затем ее бросают на дно лодки ... [где] она полностью протухает.

Ее там просто оставляют. К тому времени, когда она добирается до Европы, внутренности становятся настолько тухлыми, что для извлечения омега-3 они должны пройти через процесс очистки от ядов и прогорклости.

[В конце концов], остается то, в чем нет ни одного кофактора. Оно так сильно загрязнено для вычищения тухлятины, что, если вы хотите получить пользу витамина А или D, их нужно заново добавить. Таким образом, существует огромный разрыв ... Когда я узнала об этом, это испортило мое отношение к рыбьему жиру».

Поиск чистого рыбьего жира

Бленд сказал ей, что он сотрудничал с Дэвидом Литтлом, инженером и рыболовом, которому принадлежит шесть больших рыболовных судов на Аляске. Литтл построил и реализовал процесс мгновенной заморозки на своей лодке. Как только треску ловят, она замораживается.

Рыба продается на японском языке, но там ничего не делают с печенью и внутренностями, из которых извлекается рыбий жир. Поэтому Блэнд и Литтл начали делать это самостоятельно, отправляя остальную часть рыбы в Японию.

Красота этого процесса заключается в том, что он сохраняет специализированные восстанавливающие медиаторы (СВМ) в масле, многие из которых являются мощными противовоспалительными компонентами, наряду с витамином А и D. «Я смогла буквально достать масло из оборудования и выпить его прямо на заводе», сказала Уиттел.

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«Оно пахнет свежо, и оно приятное на [вкус]. Вот почему я, впервые в моей карьере, почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы вывести масло печени трески на рынок ... Ничего подобного печени трески там нет».

Это только одна поучительная история из многих, которая показывает, что нужно проводить исследование, когда дело доходит до еды и добавок. По оценкам Уиттел около 98 процентов омега-3 продуктов на рынке не отвечают стандартам качества из-за того, как рыба ловится и обрабатывается.

Помимо этого масла печени трески от Twinlab, криль является еще одним отличным источником омега-3 жиров морского происхождения. В отличие от трески, криль является гораздо более устойчивым источником этих ценных масел. Вы можете узнать больше о гарантиях устойчивости криля в предыдущей статье.

Важность циклической аутофагии

Как и я, Уиттел также пришла к выводу, что цикличность важна для многих аспектов образа жизни, чтобы улучшить здоровье. Для нее это началось с интуитивного понимания того, что клетки либо строятся, либо находятся в состоянии детоксикации, и каждая фаза имеет собственные требования.

Голодание, которое означает полный отказ от пищи, оказалось одним из важнейших компонентов, который в конечном итоге позволил ей контролировать воспаление, и она занимается циклическим голоданием почти 25 лет.

Опять же, одна из вещей, которым способствует голодание – активация аутофагии, процесса очистки вашего тела, который очищает и проводит детоксикацию клеток и перерабатывает части органелл, которые больше не нужны, так что клетки ведут себя энергично.

Но аутофагия не может постоянно быть активирована. Вам также необходимо дать клеткам восстановиться и омолодиться, что происходит во время фазы повторного кормления.

Находясь в поиске специалистов по аутофагии, Уиттел наткнулись на работу дерматолога доктора Ричарда Ванга, эксперта по аутофагии доктора Бет Ливайн, которая фокусировалась на физических упражнениях и кандидата наук Уильяма А. Данна из университета штата Флорида, который исследовал аутофагию в течение 30 лет, среди прочего. Затем она создала протокол, чтобы построить собственное здоровье.

Как активировать аутофагию

Итак, как же активировать механизм аутофагии в организме? Вот краткое описание четырех из одиннадцати стратегий, описанных в книге:

1. Прерывистое голодание в сочетании с цикличными белками (IFPC)

Периодическое голодание через день (16 часов без еды – это время, необходимое для активации аутофагии, и восемь часов еды по расписанию). В дни, когда вы не занимаетесь прерывистым голоданием, ешьте обычное количество белка, а в дни голодания сократите количество белка до 5 процентов калорий в течение дня.

2. Расписание потребления питательных веществ

Сначала ешьте жиры, а углеводы оставьте напоследок, голодаете вы или нет.

3. Циклические упражнения

Через день делайте 30 минут высокоинтенсивного интервального тренинга или тренировки сопротивляемости. «Это может быть что-то простое, как более быстрая ходьба в течение минуты, а затем замедление, и их чередование в течение 30 минут. Тренировкой сопротивления может считаться даже занятие йогой», говорит она. «Это острый хороший стресс, который оказывает благотворное влияние на аутофагию».

4. Ешьте больше активирующих аутофагию продуктов

Уиттел перечисляет 140 различных видов продуктов, которые помогают активировать аутофагию, таких как чай с цитрусовым бергамотом, зеленый чай и куркума, и другие, которые рекомендуются в зависимости от того, голодаете вы или нет, и нужен ли вам низкий уровень белка в этот день или нет.

Например, в день голодания с низким содержанием белка, она рекомендует извлекать яичные белки (часть с высоким содержанием белка), если вы едите яйца. В дни без голодания с высоким содержанием белка, ешьте и белок, и желток.

Циклическая активация аутофагии имеет решающее значение для оптимального здоровья и долголетия

«В 2016 году Нобелевскую премию по медицине дали японскому биологу Йошинори Осого за исследования аутофагии ... Это будет настолько большой частью нашего здоровья и благополучия в течение следующего десятилетия, и в настоящее время массив исследований действительно начинает оформляться», говорит она.

Ее книга является результатом погружения в доступные исследования, поэтому, чтобы узнать больше об аутофагии и активации этого омолаживающего процесса, не забудьте купить «Сияние15».опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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