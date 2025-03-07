Известный психиатр Самуель Болл: Как алкоголь, на самом деле, влияет на мозг

Многие из нас привыкли регулярно пропускать стакан другой спиртных напитков, чтобы расслабиться. Но задумывались ли вы, как алкоголь влияет на ваш организм и на мозг?
Все, что потребляется в меру, не оказывает пагубного воздействия, но у многих людей отсутствует стоп-сигнал, когда дело касается алкоголя. Доктор Самуель Болл (Samuel Ball ) объяснил, почему алкоголь является одной из самых опасных субстанций в мире.
Когда мы выпиваем спиртной напиток, около 33 процентов алкоголя всасывается в кровь через стенки желудка. То, что остается, постепенно попадает в кровь через тонкий кишечник.
Когда алкоголь попадает в кровоток, он распространяется по всем биологическим тканям нашего тела, так как клеточные мембраны обладают большой впитывающей способностью.
Мужчинам рекомендуется потреблять не больше 30 мл этанола (примерно 1 стакан вина 250 мл или 1 рюмку водки 75 мл) в день, а женщинам не больше 20 мл этанола (1 стакан вина 200 мл и 1 стакан водки 50 мл).
Все, что превышает эту норму, может вызвать всевозможные проблемы со здоровьем и социальными отношениями.
Больше 5 единиц алкоголя для мужчин и больше 4-х у женщин считаются "опасной зоной".
Вот, как объясняет воздействие алкоголя на мозг известный психиатр:
Мы слышим много всего о воздействии алкоголя на мозг и на организм, в первую очередь, потому что алкоголь считается успокаивающим средством. Но это еще не все. Алкоголь - не только успокаивающее средство, но и оказывает косвенное стимулирующее воздействие.
Алкоголь напрямую влияет на химический состав мозга, изменяя уровень нейромедиаторов – передатчиков, которые контролируют мыслительные процессы, поведение и эмоции.
По сути алкоголь подавляет возбуждение и усиливает вялость. Ваша речь, мысли и движения будут замедляться, чем больше вы будете пить. Вы начнете спотыкаться, падать со стула и совершать другие неуклюжие действия.
Но вот, в чем подвох. Алкоголь также способствует выработке допамина в мозге – центре удовольствия. На него влияет множество различных приятных действий: общение с близкими друзьями, отпуск, повышение зарплаты и потребление спиртных напитков.
Повышая уровень допамина в мозге, алкоголь заставляет вас думать, что вы себя прекрасно чувствуете. Вы продолжаете пить, чтобы вырабатывать допамин, но в то же время меняется химический состав мозга, который усиливает чувство депрессии.
Исследования показали, что воздействие алкоголя на допамин сильнее выражен у мужчин, чем у женщин, что объясняет, почему от алкоголизма чаще страдают мужчины.
Со временем, если мы потребляем большое количество спиртных напитков, эффект допамина снижается до минимума. Но к этой стадии, человек уже подсел на ощущение удовольствия, хотя он его перестает получать.
Как только возникает желание вновь и вновь испытать то приятное чувство с потреблением спиртных напитков, возникает алкоголизм.
Время, которое требуется для возникновения зависимости, отличается у всех людей. У некоторых есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, и им понадобится очень мало времени, тогда как другим потребуется несколько недель или месяцев.
Кора головного мозга
В этой области расположены мыслительные процессы и сознание. Алкоголь подавляет сдерживающие центры, из-за чего человек чувствует себя менее скованно. Он замедляет обработку информации, которую мы получаем с помощью глаз, ушей, рта и других органов чувств. Также он подавляет мыслительные процессы, из-за чего вы начинаете мыслить сумбурно.
Мозжечок
Алкоголь затрагивает центры движения и равновесия, что приводит к шатающейся, неустойчивой походке, которая, в конечном счете, может закончиться полным падением человека.
Гипоталамус и гипофиз
Гипоталамус и гипофиз координирует функции мозга и выработку гормонов. Алкоголь угнетает нервные центры в гипоталамусе, которые управляют половым возбуждением и сексуальной активностью. Хотя либидо человека может повыситься, его способности в постели значительно снижаются.
Продолговатый мозг
Эта область мозга отвечает за автоматические функции, такие как дыхание, сознание и температуру тела. Воздействуя на продолговатый мозг, алкоголь вызывает сонливость. Он замедляет дыхание и снижает температуру тела, что может представлять опасность для жизни.
В краткосрочной перспективе алкоголь вызывает кратковременную потерю памяти, когда человек забывает, что произошло на определенном отрезке времени. Долговременное воздействие алкоголя еще более опасно.
Когда у человека возникает алкогольная зависимость, это оказывает самое разрушительное воздействие на все органы и системы нашего организма.
В большом количестве он приводит к интеллектуальным расстройствам, потере памяти и нарушению двигательной координации.
Алкоголизм приводит к тяжелым заболеваниям печени – органа, который очищает все ваше тело от токсинов.
Не обходит он стороной и болезни желудка и поджелудочной железы.
В самых тяжелых случаях неумеренное потребление алкоголя приводит к слабоумию и бредовому состоянию.
Поэтому в следующий раз, когда вы выпиваете очередной спиртной напиток, знайте когда остановиться.опубликовано econet
Перевод: Филипенко Л. В.
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Источник: https://econet.kz/
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