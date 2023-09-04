Избавляемся от застоя: упражнения для разгона лимфы

Лимфатическая система - важный компонент сердечно-сосудистой системы. Она включает в себя лимфатические сосуды и узлы. Лимфатическая система выполняет функцию очистки организма и обезвреживания чужеродных молекул. Предлагаем гимнастику для разгона лимфы.

Исходя из того, что у лимфатической системы, в отличие от кровеносной, нет такого двигателя - насоса как сердце, и учитывая то, что движение лимфы в организме из-за этого происходит очень медленно, можно сделать вывод о том, что лимфу можно ускорить только с помощью мышечных движений и различных стимуляций.

Гимнастика для разгона лимфы

При помощи такой гимнастики можно отчистить возле клеточное пространство и сами клетки от отходов, образовывающихся в результате происходящих в организме человека процессов метаболизма.

Упражнения № 1

Для стимуляции лимфатической системы японский специалист Кацудзо Ниши предложил такое упражнение. Нужно лечь на спину, поднять ноги и руки вверх и начать ими потряхивать. Мышцы при выполнении должны быть максимально расслаблены. Проделывать упражнение два раза в день, утром и вечерам по две—пять минут.

Миркзакарим Норбеков предложил еще один оздоровительный комплекс для суставов и стимуляции лимфы.

Там рекомендуется каждое утро сгибать и разгибать каждый сустав с последующим вращением. Начинать нужно с мелких суставов и дольше по возрастанию. Эти упражнения за счет сокращения мышц помогают продвигать лимфу по сосудам и предотвратят ее застой и отеки.

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Еще один комплекс упражнений для разгона лимфы

Легкими движениями растирайте лицо, затем шею, уши до ощущения теплоты.

Внутреннюю поверхность левой руки растирайте от ладони и до плеча снизу вверх. Повторите упражнение с правой рукой. Затем разотрите наружную поверхность обеих рук.

Положите левую руку на область живота, а правую - на область сердца. Начинайте передвигать ладонями плавными круговыми движениями. Левой - против часовой стрелки, а правой - по часовой.

Сядьте на край кровати или на стул, обхватите бедро ладонями. Начинайте растирать ладонями ногу от ступни и до бедра. Проделайте несколько раз. Повторите с другой ногой. С помощью этих упражнений мы подготовили наше тело к активации лимфатической системы.

Несколько минут полежите в расслабленном состоянии, потом начинайте напрягать мышцы рук. Быстро напрягли и расслабили. Это необходимо проделывать на протяжении минуты.

То же самое проделайте с мышцами ног.

Затем мышцы груди.

Последние - мышцы живота.

Это рекомендуется делать по 3 раза на протяжении первых четырех - пяти дней. Затем понемногу увеличивайте число повторений. Старайтесь не допускать возникновения чувства усталости.

Массаж для разгона лимфы

Массаж тела дает эффект ничуть не хуже чем гимнастика.

Если вы делаете массаж с целью очищения лимфатической системы, придерживайтесь нескольких правил.

Начинайте массирующие движения с конечностей и продвигайтесь в верх, к центру тела, по ходу движения лимфатической системы.

Руки и ноги должны массироваться строго снизу вверх, именно так и движется лимфа.

Сами лимфоузлы массировать не следует.

Так же можно отчищать лимфу с помощью посещений бани или сауны. Только помните, что максимальная температура воды или воздуха в помещении не должна превышать 60 градусов, при большей температуре происходит разрушение белков.

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Метод чистки лимфы по Бутаковой

Врач с большим стажем Бутакова О.А. советует совмещать физические нагрузки с препаратами:

Слободка. Принимать три раза в день по одной таблетке, растворенной в теплой воде.

Спирулина (морские водоросли). Через сорок минут после применения слободки по две штуки за полчаса до приема пищи.

Прибиотики (можно заменить активированным углем и витамином С в сочетании с фолиевой кислотой) и витамины. Процесс приема должен протекать параллельно приему первых двух компонентов.

Курс должен быть продолжительностью от 10 и до 14 дней.

Сок цитрусовых + сульфат натрия

Данный метод разработан врачом Норбертом Уокером. Для применения данного метода вам понадобится большое количество цитрусовых, которыми лучше запастись заранее, и настрой на употребление большого количества жидкости в течение дня. Смесь из соков цитрусовых необходимо готовить каждое утро новую на протяжении всего курса (3 дня).

Состав:

800-900 мл сока грейпфрута

200 мл сока лимона

800-900 мл сока апельсина

Должно получиться примерно два литра напитка (доза на 1 день).

Затем полученную жидкость смешать с двумя литрами талой воды (можно замораживать чистую воду в морозильнике). И все эти полученные четыре литра жидкости необходимо выпить за один день.

Процедура чистки:

1. Вечером необходимо сделать клизму, для предварительной очистки кишечника.

2. Утром развести полную столовую ложку сульфата натрия (50 гр), второе название - Глауберова соль (можно купить в аптеках) - в одном стакане воды, и выпить. Такой состав очень важен, так как эта соль обладает отличными слабительными свойствами, плюс она является превосходным абсорбентом. Она словно магнит притягивает шлаки и токсины и выводит их из организма. После этого, должно пройти немного времени, до того, как проявиться слабительный эффект.

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3. Затем каждые полчаса вы должны принимать по стакану немного подогретой жидкости из цитрусов (200 мл)

Больше ничего не ешьте и не пейте.

Все три пункта необходимо повторять все три дня.

Фрукты должны быть спелыми.

Процедуру следует проводить после чистки печени, это исключит аллергические реакции на цитрусовые.

О чувстве голода волноваться не нужно, данная смесь является отличным энергетиком.

Желательно повторять этот курс один раз в год.

Вместо сульфата натрия можно использовать сульфат магния (магнезия).

В итоге вы получите:

Комплексное очищение организма. Все вредные вещества выводятся из организма при помощи почек, кишечника, легких и кожи.

Нормализуется кислотно-щелочной баланс в толстом кишечнике, это избавит кишечник от процессов брожения и гниения.

Стабилизируется уровень обмена веществ.

Очистите стенки сосудов от жировых отложении, тем самым снизите риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и избавитесь от вредного воздействия свободных радикалов, за счет отличных антиоксидантных свойств цитрусов и способности их соков расщеплять жиры.

Система противопоказана:

Людям с повышенной кислотностью желудка.

С заболеваниями язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Больным сахарным диабетом.

Больным холециститом.

Людям с заболеваниями мочевого пузыря, почек и предстательной железы.

При сердечной недостаточности и гипертонической болезни второй и третей степени.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

При беременности и грудном кормлении.

В состоянии стресса.

При простуде. опубликовано econet

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