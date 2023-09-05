Избавляемся от лишнего! Бескислородная гимнастика доктора Картавенко

Бескислородная гимнастика, как показала практика, успешно справляется с проблемами продвижения желчи, в силу чего практически на 90% решаются проблемы послеоперационных холангитов.

Эти упражнения утилизируют «ненужный» в организме кислород, который, вступая в химические реакции с микроэлементами, образует так называемые «обменные шлаки». Гимнастика основана на принципах «бескислородного» дыхания и широко используется ныряльщиками за жемчугом, которые могут не дышать на протяжении 5-7 минут.

Бескислородная гимнастика доктора Картавенко: 9 эффективных упражнений

Упражнение № 1 –«Достать до солнца»

Упражнение № 2 –«Сумо»

Упражнение № 3 – «Сумо-1»

Упражнение № 4 – «Сумо-2»

Упражнение № 5 – «Рубка леса»

Упражнение № 6 – «Метание бревна»

Упражнение № 7 – «Прыжок в воду»

Упражнение № 8 – «Подготовка лука»

Упражнение № 9 – «Выстрел из лука»

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Упражнение № 1 –«Достать до солнца».

Исходное положение: стать ровно, ноги на ширину плеч. Глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и, не отрывая стоп от пола, максимально вытянуть руки вверх. Задержаться в этом положение до тех пор, пока не будете вынуждены вдохнуть снова. Потом опустить руки и повторить все сначала. Первое время (5-7 дней) рекомендуем выполнять это упражнение под чьим-то контролем, так как велика вероятность головокружения и даже падение на пол.

Делайте по 5 подходов.

Это упражнение помогает усилить мышечный корсет позвоночника и является прекрасным средством профилактики и лечения не только сколиоза, но и остеохондроза с явлениями грыж межпозвоночных дисков. Кроме этого, «солнечное» движение поможет избавиться от шума в ушах, головокружений, неустойчивой походки. Участие диафрагмы в этом упражнении рефлекторно усиливает отток желчи и очистительные свойства печени, снимает нагрузку с толстого кишечника, усиливает дефекацию, уменьшает газообразование в кишечнике.

Упражнение № 2 –«Сумо».

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки в произвольном положении. Вдохнуть, резко выдохнуть и, не отрывая стоп от пола, максимально присесть. В идеале нужно постараться достать ягодицами до пола. Задержать в этом позе до тех пор, пока не будете вынуждены вдохнуть снова, и принять исходное положение.

Количество подходов – 5.

Это упражнение максимально нагружает артериальную систему нижних конечностей, усиливает капиллярный кровоток, в силу чего улучшается работа венозной системы и опосредованно улучшается работа печени и желчного пузыря.

Упражнение № 3 – «Сумо-1».

Исходное положение: присесть на корточки, не отрывая стоп от пола. Максимально поднять таз вверх, прогнувшись в пояснице, упираясь обеими руками о пол. Дыхание такое же, как в предыдущих упражнениях.

Количество подходов -5.

Третье упражнение значительно улучшает работу всех внутренних органов.

Упражнение № 4 – «Сумо-2».

Исходное положение, как в предыдущем упражнении. После резкого выдоха - подняться, не отрывая ног от пола, имитируя подъем тяжести двумя руками. Дыхание без изменений.

Количество подходов - 5.

Это упражнение улучшает работу сердца, а за счет углекислого газа в крови значительно улучшается работа сосудов головы и мозга в целом.

Отдельно следует указать на великолепный терапевтический эффект упражнений «Сумо» для органов мочеполовой системы, профилактики и лечения застойных явлений в предстательной железе у мужчин и профилактики и фибромиом у женщин.

Упражнение № 5 – «Рубка леса».

Знакомое нам всем упражнение. Только имитируем рубящее движение по 5 раз справа и слева. Дыхание без изменения.

Количество подходов - 5.

«Лесные» упражнения усиливают работу так называемых «лестничных» мышц, - в силу чего укрепляется грудная клетка и улучшается работа сердца. Также происходит профилактика простудных, легочно-бронхиальных заболеваний, усиление лактации у кормящих матерей, профилактика и сопутствующая терапия маститов у женщин.

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Упражнение № 6 – «Метание бревна».

Имитация броска тяжелого бревна из-за головы. Вначале имитируете определение центра тяжести своего тела с положением разведенных рук за головой, после чего, глубоко вдохнув и максимально выдохнув, «бросаете» бревно вперед. Ритм дыхания без изменений.

Количество подходов - 5.

В процессе исполнения этого упражнения возможно головокружения или даже падение. Поэтому лучше, что бы возле вас кто-то был.

Шестое упражнение улучшает работу всех мышц спины и грудной клетки, увеличивает объем легких, качественно улучшает работу желез внутренней секреции.

Упражнение № 7 – «Прыжок в воду».

Имитируем подготовку к прыжку в воду на выдохе после глубокого вдоха. Медленно сгибаем ноги в коленях, медленно разгибаем их, поднимаясь вверх, ладони сложены вместе впереди. Ритм дыхания без изменений.

Количество подходов - 5.

Это упражнение является объединяющим верх и низ человека. Стимулирует дополнительное образование энергии, способствует лучшему усвоению продуктов обмена и усиливает механизмы выведения шлаков.

Упражнение № 8 – «Подготовка лука».

В положении полусидя одной рукой имитируем сгибание лука, другой медленно наматываем тетиву. Руки чередовать. Ритм дыхания без изменений.

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Количество подходов - 5.

Восьмое упражнение положительно влияет на такие органы, как селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, двенадцатиперстная кишка. Является замечательным средством для профилактики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дисфункции желчных протоков, профилактики и лечения холецистита и холецистопанкреатита.

Упражнение № 9 – «Выстрел из лука».

Ноги на ширине плеч, имитируем стрельбу из лука, максимально уводя руку со стрелой за голову по стороне ушной раковины. Руки чередовать. Ритм дыхания без изменения.

Количество подходов -5.

Девятое упражнение улучшает качество работы печени и желудка.опубликовано econet

Автор Виктор Картавенко

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