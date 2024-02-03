Инсулин - ключ к похудению

То, что съеденная пища служит нам источником энергии для жизнедеятельности, известно всем. Но почему люди, которые едят довольно мало, все равно набирают лишний вес? Какой фактор в этом процессе играет главную роль? Это гормон инсулин. Вот как он работает.
Оказывается, гормон инсулин играет ключевую роль в похудении, говорит доктор Джейсон Фанг. И дело вовсе не в том, как тщательно вы подсчитываете количество съеденных калорий или насколько интенсивны ваши спортивные тренировки. Если вы стремитесь избавиться от лишнего веса, важно воздействовать на инсулин.
Когда вы едите – уровень инсулина повышается.
Это гормон, который посылает вашему телу команду запасаться жиром. Таким образом, инсулин не позволяет телу сжигать жир, а, наоборот, накапливать, откладывать его (как и сахар) про запас.
Углеводы в организме превращаются в гликоген. Это такая цепочка молекул глюкозы в печени.
В именно такой форме сахар и хранится в организме. И когда его становится слишком много, ваша печень начинает производить липиды и откладывает запасы жира.
Но когда человек не ест, показатель инсулина в организме снижается. И это служит своеобразным сигналом для начала использования накопленных ресурсов тела. Тогда мы начинаем использовать гликоген и жир как необходимые энергетические источники.
Попробуем представить себе гликоген в виде холодильника, в который мы без труда кладем продукты, еду и можем в любое время все это достать. Это и есть энергия из нашей пищи.
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Но жир подобен большой морозильной камере. В нее можно положить больше, но до нее и сложнее добраться.
Идея похожа: имеются два хранилища для энергии в организме. Но количество места в «холодильнике» ограничено, и, если у вас чересчур много пищи, вы отправляете ее в вашу «морозильную камеру». В теле человека не существует специальной цистерны с калориями. В нем откладываются жир и сахар.
Энергия в организме сконцентрирована в двух местах: мы помещаем калории в «холодильник» и достаем их оттуда, когда это необходимо.
Но имеется и третий важный фактор: это количество пищи, проходящей из «холодильника» в «морозильную камеру» и обратно.
И тут встает вопрос: что контролирует все эти перемещения?
Главное действующее лицо здесь – инсулин. Этот гормон противодействует расщеплению жиров, что означает, что он не позволяет использовать жир в качестве энергии для организма. Получается, что, если в теле много инсулина, то из «морозильной камеры» пища вернуться назад не может.
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Как правило, после любой плотной трапезы инсулин повышается и дает команду организму перемещать все излишки запасов в «морозилку». В этом и заключается проблема.
Если у человека высокая сопротивляемость инсулину, отчего его показатель в крови очень высок, это, как если бы ваш морозильник хранился в недосягаемом месте, и до него невозможно было бы добраться. Но если вы начнете снижать число поступающих калорий, организм в ответ просто-напросто станет использовать меньше калорий. Так оно устроено.
И человек не начнет терять лишний вес. Если не воздействовать на инсулин, добраться до жира будет невозможно (вы будете тратить меньше калорий, и всё).опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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