Инфаркт миокарда: Что делать при приступе

Инфаркт миокарда — это острое течение ишемической болезни сердца, вызванное прекращением доставки крови к какому-либо отделу сердечной мышцы. Если кровоснабжение нарушается на 15–20 минут и более, «голодающий» участок сердца начинает отмирать. Этот омертвевший участок и называют инфарктом миокарда. Спасти некоторые клетки, уменьшив площадь некроза, можно лишь в течение нескольких часов.

Как правило, инфаркт возникает очень остро, с выраженным болевым синдромом. Все про это слышали и сразу могут предположить диагноз. По крайней мере вызовут врача. Однако, иногда инфаркт начинается неспешно, вместо резкой боли есть лишь неприятные ощущения или же боль незначительна, не похожа на типичную вида «кинжал в сердце». Поэтому не только окружающие, но и сам больной может не обращать внимания, поступая по принципу «само пройдет». Так очень легко пропустить время, в которое помощь будет эффективна.

Как поступать при инфаркте миокарда и правильно проводить реабилитацию

Как распознать тревожные симптомы?

Что может спровоцировать инфаркт миокарда?

Что делать до приезда «Скорой помощи»?

Что можете сделать вы?

Правильная реабилитация

Между тем инфаркт миокарда — это самая частая причина внезапной смерти. В мире каждый год от него умирает около 4,5 миллиона человек, и частота заболевания все увеличивается, как и ишемической болезни сердца, которая часто приводит к инфаркту. Кроме того, инфаркт «молодеет» все стремительнее: если раньше «мотор» должен быть поизноситься от времени, то современная жизнь с точки зрения физиологии организма весьма нездорова и сопровождается, по сути, постоянным стрессом.

Людям, страдающим от ишемической болезни сердца, необходимо знать симптомы инфаркта миокарда, чтобы вовремя обратиться за помощью. Помните, при инфаркте миокарда дорога каждая секунда! Крайне важно незамедлительно вызвать «Скорую помощь» и отвезти человека в больницу.

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Как распознать тревожные симптомы?

Инфаркт миокарда начинается с боли, жжения или ощущения сдавливания в центре грудной клетки, которые продолжаются несколько минут или постоянно повторяются. Боль может отдавать в руки, левое плечо, челюсть или в спину. Также могут возникнуть:

затрудненное дыхание и одышка;

тошнота и рвота;

икание;

головокружение и слабость;

испарина и бледность кожи.

Люди, страдающие от сахарного диабета, при инфаркте миокарда могут не ощущать боль в груди в течение длительного времени, так как при сахарном диабете повреждается проводимость нервных окончаний.

Важно!

Что может спровоцировать инфаркт миокарда?

Физические нагрузки чрезмерной интенсивности.

Курение.

Злоупотребление спиртными напитками и кофе.

Скачки артериального давления.

Перемена погоды.

Стресс.

Что делать до приезда «Скорой помощи»?

Вызовите неотложную помощь. Снимите или расстегните стесняющую одежду. Примите позу полулежа, чтобы верхняя часть туловища была выше, тогда нагрузка на сердце будет меньше. Если вы находитесь в помещении, откройте форточку или окно. Положите под язык 1 таблетку нитроглицерина. Затем, через 3 минуты, — 1 таблетку ацетилсалициловой кислоты.

При инфаркте миокарда необходимо каждые 5 минут проверять уровень артериального давления. При резком снижении давления повторный прием нитроглицерина недопустим!

Нитроглицерин нельзя давать более двух раз!

При отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса следует незамедлительно приступить к реанимационным мероприятиям. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание необходимо проводить только на твердой ровной поверхности. После каждых 15 сильных нажатий в область сердца нужно делать два вдоха. Проводить реанимационные мероприятия необходимо до приезда «Скорой помощи».

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Что можете сделать вы?

Острый период — сразу после инфаркта. Диета назначается на срок не более двух недель и проходит под строгим наблюдением врача. В нее включены только легкие овощные супы, обезжиренные молочные продукты и жидкие крупяные каши. Все блюда употребляются без соли и в протертом виде. Питание 6–7 раз в день маленькими порциями.

Подострый период — 2-3-я неделя после инфаркта. Разрешаются непротертые блюда, но без соли. Питание остается дробным, небольшими порциями 5 раз в день.

Период реабилитации — с 4-й недели после инфаркта. Назначается низкокалорийное питание с ограничением жидкости до 1 литра и соли до 3–5 граммов в день. Запрещены: жирная пища, острое, копчености, соленые продукты, продукты, богатые холестерином, кондитерские изделия, кофе и чай, алкоголь. Полезно добавлять в рацион отруби, натуральные молочные продукты — нежирные творог, кефир, сметану, сливки, несоленый сыр. Не следует перегружать организм белком. Суточную потребность в белках полностью обеспечивают 400 граммов творога, рыбы или нежирного мяса. Налегайте на клетчатку — сырые несладкие овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб, крупы. Рекомендуется употреблять курагу, изюм и чернослив, так как они насыщают организм калием.

В народе считается, что если кому и удалось пережить этот смертельный приступ, то все равно инвалидность человеку обеспечена. Но если правильно выполнять реабилитационные действия, то можно сохранить качество жизни и после такого страшного происшествия. Помните, после выписки из больницы ваша реабилитация не заканчивается, она только начинается!

Не пропускайте прием лекарств, назначенных лечащим врачом!

Правильная реабилитация проходит в 4 этапа:

1-й этап. Реабилитация начинается еще в больнице, где попутно с приемом лекарственных препаратов и прохождением физиотерапевтических процедур проводится адаптация к простым бытовым нагрузкам. После нескольких дней усилия направлены на достижение такого уровня физической активности больного, при котором он мог бы обслужить себя, подняться на один этаж по лестнице и совершать небольшие прогулки.

Когда врачи советуют после выписки соблюдать постельный режим и ограничить физическую активность, они совсем не имеют в виду, что вы должны весь день лежать в кровати. Это означает, что не стоит сразу после выписки таскать тяжелые сумки или бегать по лестнице.

Важно!

2-й этап. После выписки из больницы необходимо начать наращивать физическую активность. В этот период показаны массаж, занятия ЛФК с постепенным увеличением нагрузки.

3-й этап. Чтобы полностью компенсировать недостаток погибших сердечных клеток за счет оставшегося здорового участка, необходимо достичь максимально возможной индивидуальной физической активности и возвращения трудоспособности. В этом помогут регулярные пешие прогулки, ходьба по лестнице, ЛФК, плавание. Все физические нагрузки должны выполняться под присмотром врача. Обязательно необходим постоянный мониторинг сердечной деятельности. Поэтому этот этап лучше проходить в специализированном санатории или реабилитационном центре.

Ударно-волновая терапия стимулирует прорастание новых сосудов в ткани сердца, улучшая кровообращение в этой области. Рекомендуется включение этой процедуры в курс реабилитации после инфаркта миокарда.

Важно!

4-й этап. Занятия на тренажерах, аэробные нагрузки (такие, как занятия на велотренажере, беговой дорожке), спортивные игры должны постоянно присутствовать в послереабилитационном периоде для поддержания физической работоспособности.опубликовано econet

Автор: Сергей Агапкин ("Самое главное о желудке и кишечнике")

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