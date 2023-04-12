ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ: главное, успеть вовремя!

Инфаркты и инсульты — крайне коварные заболевания. Хотя бы потому, что обычно происходят вдруг и неожиданно.
Сердечно-сосудистые заболевания – первые в списке болезней, которые приводят к смерти жителей планеты. Об инфаркте и инсульте наслышаны многие, но не все знают, чем они отличаются. В этой статье вы узнаете что такое инфаркт и инсульт, какая разница между ними и признаки из приближения. Берегите свое сердце и свое здоровье!
Если сердце испытывает недостаток кислорода и питательных веществ (при стенокардии), оно отзывается болью. Могут появляться и другие сигналы тревоги: чувство стеснения за грудиной, сдавленности грудной клетки. Чаще всего они возникают при физической активности и вновь исчезают в состоянии покоя. Но когда такие симптомы появляются даже в состоянии покоя и долго не проходят, не исключено, что это - предвестники приближающегося инфаркта миокарда.
Признаки острого инфаркта:
Пагубные последствия не приобретают обширного характера, если сгусток крови, ставший причиной инфаркта, быстро рассасывается. Добиться этого удается лишь в течение первых трех-шести часов. Примерно 60% пациентов умирают в течение первого часа после острого приступа. Надо использовать даже самый малый шанс на спасение и принимать бой с инфарктом.
Кардиологи считают, что оказанием своевременной и квалифицированной медицинской помощи можно было бы спасти каждого второго пациента. Уже при одном только подозрении на инфаркт даже при неярко выраженных симптомах надо вызывать врача или "скорую" - лучше лишний раз напрасно, чем один роз несвоевременно.
Организм посылает первые сигналы, предупреждающие об угрозе инфаркта, еще недели за две до его наступления. К сожалению, на эти симптомы не всегда обращают достаточно внимания, часто истолковывая их неверно. Нередко боли в груди ошибочно принимают за бронхит. Внести ясность помогут обследования.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
К сожалению, не все знают, насколько важно при инфаркте или инсульте действовать быстро и решительно: ведь часто счет идет на минуты!
Электрокардиограмма (ЭКГ) записывает биотоки, возникающие при сердцебиении. Она показывает наступление или наличие инфаркта. ЭКГ с нагрузкой показывает, достаточно ли кровоснабжение сердца при физических усилиях. При сужении коронарных сосудов дадут появляться боли и изменения кривой ЭК.
Сцинтиграфия сердечной мышцы: с помощью микродозы радиоактивного вещества получают картину кровоснабжения сердца, объясняющую причины сужения коронарных сосудов.
Коронарография: с помощью катетера в коронарные сосуды сердца вводится контрастное вещество. Серия рентгеновских снимков помогает распознать места сужений и закупорок.
Как и в случае инфаркта, о приближении инсульта можно догадаться по определенным симптомам. Если бы эти сигналы сразу же принимались всерьез, удалось бы ежегодно спасать десятки тысяч жизней и предотвращать тяжелейшие последствия инсульта, разрушающие личность.
Предупреждающие сигналы:
Опасный фактор риска при инсульте - потерянное время. Новейшие исследования показали, что с медицинской точки зрения при наступлении инсульта до сих пор допускается много упущений:
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Чем дольше пораженная область мозга не снабжается кислородом, тем больше функций утрачивается - возможно, уже навсегда. А биохимическая цепная реакция может увеличить пораженный участок до угрожающих размеров. То, что было упущено в первые часы, впоследствии восстановить, как правило, бывает невозможно. Шанс победить болезнь оказывается утраченным навсегда.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий