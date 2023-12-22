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Иммунное здоровье: как усилить иммунный ответ

Автор: Econet 22 декабря 2023 6550
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Сильная иммунная защита является гарантом крепкого здоровья. Иммунная система организма человека - это сложно устроенный механизм, который включает множество компонентов. Какие добавки помогут усилить иммунный ответ на воздействие вирусов, бактерий, микробов и прочих патогенов?

Иммунное здоровье: как усилить иммунный ответ

Иммунная защита необходима для здоровья. Без иммунитета организм был бы открыт для патогенов (бактерий, вирусов, паразитов, токсинов). Чем больше патогенов атакуют организм, тем сильнее иммунный ответ. Дело в том, что каждый раз, когда иммунная система производит антитела, тело создает их копии, а в перспективе, если аналогичный патоген снова проникнет в организм, его легко убить.  

Укрепляем иммунитет

Иммунная система включает целый ряд органов, клеток и белков. Это наиболее сложная система в организме после нервной системы.

Главные компоненты иммунитета

  • Миндалины 
  • Тимус (железа между легкими)
  • Лимфоузлы и сосуды
  • Костный мозг
  • Селезенка
  • Аденоиды (железы в задней стороне носового прохода)
  • Кровеносные сосуды.

Иммунное здоровье: как усилить иммунный ответ

Как усилить иммунный ответ

Вот некоторые стратегии, которые помогут укрепить здоровье:

  • отказ от курения  
  • здоровая и сбалансированная диета (как минимум 5 порций фруктов и овощей ежедневно)
  • физическая активность (спорт, прогулки, танцы)
  • контроль веса тела
  • умеренное потребление спиртного 
  • полноценный ночной сон
  • контроль стресса 
  • пение (улучшит настроение и регулирует компоненты иммунной защиты.

Естественная поддержка иммунитета

Вот пищевые добавки, которые поддержат иммунную защиту.

Поливитамины и микроэлементы

Ежедневный прием поливитаминных и минеральных добавок укрепляет общее здоровье.

Эхинацея

Растение применяют для облегчения симптоматики простуды и гриппа. Определенные формы эхинацеи помогут быстрее победить заболевание.

Витамин C

Витамин С поддерживает функции иммунной системы, а его нехватка приводит к ослаблению иммунного ответа и повышенной восприимчивости к инфекциям. Витамин С должен поступать в организм с овощами, фруктами и с витаминными добавками.  

Иммунное здоровье: как усилить иммунный ответ

Витамин Д

Витамин D поддерживает здоровье костной ткани, помогая усваивать минерал кальций. Кроме того, этот витамин имеет значение в регуляции иммунитета,  особенно при аутоиммунных заболеваниях и восприимчивости к инфекции.

Бузина

Ягоды этого растения применяются для облегчения простуды и гриппа. Экстракт бузины сокращает симптоматику гриппа на 3-4 дня, он может быть полезным для иммунитета благодаря увеличению выработки цитокинов.

Живые бактерии

Пробиотики укрепляют иммунитет и снижают вероятность вирусных инфекций, они могут предотвратить и облегчить симптоматику простуды. Пищевые источники пробиотиков: йогурт, кефир, квашеная капуста.

Цинк (Zn)

Zn необходим для иммунитета, его дефицит негативно отражается на иммунной функции. Продукты с высокой концентрацией Zn: мясо, моллюски, бобы, орехи, семечки, молокопродукты, яйца и цельнозерновые. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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