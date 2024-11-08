Иммунитет и генетика: Каждый организм по-своему противостоит инфекции

Иммуннитет нам передается по наследству, он уникален для каждого человека. И генетическая основа защиты организма имеет решающее значение. Но образ жизни и внешняя среда также вносят свою лепту в формирование иммунного ответа на атаку микробов и вирусов.

В среднем человек подхватывает простуду 2-4 раза за год, но есть люди, которые (ко всеобщей зависти) не болеют ни зимой, ни летом. У каждого из нас формируется свой, неповторимый, иммунный ответ, и связано это с целым перечнем внешних и внутренних факторов. Важную роль играет генетика. Это фундамент иммунитета. Но что можем сделать мы сами, чтобы укрепить защиту организма?

Почему некоторые люди никогда не болеют гриппом

У каждого из нас примерно 25 тыс. генов, но генетический код всех людей отличается максимум на 1%.

Гены совместимости

Генетические различия выражаются не только во внешних признаках, но и в функции мозга, и в кластере генов, имеющих ключевое значение для здоровья. Речь идет о лейкоцитарных антигенах - генах совместимости (для краткости - ГС).

Гены совместимости «решают», каков будет у человека иммунитет, и они так же изменчивы как инфекции. В процессе эволюции молекулы ГС мутируют по примеру мутаций вирусов и бактерий, несущих угрозу здоровью человека. ГС выявляют патогены - иммунитет начинает с ними бороться. ГС невероятно многообразны, поэтому вирусам и бактериям трудно остаться незаметными для иммунной защиты.

Каждый человек по-своему реагирует на одни и те же вирусы и бактерии из-за уникальности ГС. Вы могли получить гены, эффективно защищающие от простудных вирусов. Но если организм атакует вирус иного типа, иммунная система может с ним не справиться.

Из-за врожденных особенностей иммунная реакция на заболевания - индивидуальна.

Если есть иммунная защита, почему мы болеем?

Микробы постоянно угрожают нам, ведь люди никогда не были изолированы от бактерий и вирусов.

Сегодня вирусы и бактерии побеждаются санитарными мероприятиями, вакцинами и антибиотиками, но, с другой стороны, отмечается рост «неинфекционных» недугов.

Механизм инфицирования на примере риновируса (который становится причиной простуд). В заражении должны сработать 3 условия для вируса:

возможность выбраться из организма зараженного человека;

условия для проникновения в новый организм (при чихании зараженного);

вирусу необходимо удержаться в новом «хозяине».

Немаловажный фактор распространения инфекции – пренебрежение нормами гигиены. Достаточно почаще мыть руки с хозяйственным мылом, обрабатывать антисептиками, чтобы избежать заражения патогенами.

Врожденное или приобретенное?

Человек наследует уникальный геном – основу иммунитета. Изменить геном нельзя, но вы в состоянии укрепить свою иммунную защиту.

Изменение метилирования ДНК

Метилирование не позволяет гену выполнять свои функции. Метилированный ген не работает - у клетки не реализуются функции, и она может преобразоваться, например, в раковую. Такие факторы как порочное питание, загрязнение атмосферы, табакокурение, употребление спиртных напитков могут изменять ход метилирования. Подобные вариации ослабляют иммунитет.

Иммунный ответ беспрерывно изменяется под действием внешних факторов. Их совокупность влияет на регулировку генов и может ослабить здоровье.

Приобретенные особенности: перенесенные инфекции, рацион питания, образ жизни, воздействие социума.опубликовано econet

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