Хром помогает похудеть

Хром выполняет важную функцию в метаболизме глюкозы. Это ключевой момент баланса, который предотвращает инсулинорезистентность. Заблаговременная профилактика может снизить риск развития диабета 2-го типа. Кроме того, хром помогает усваивать углеводы, жиры, сахара. Это полезная добавка для похудения.

Хром (Cr) – важный для здоровья минерал. Он встречается в двух формах: шестивалентный и трехвалентный. Шестивалентную форму можно найти в пигментах, красителях, пластмассах, чернилах. Непосредственный контакт с таким хромом небезопасен и может спровоцировать раздражение кожи. Трехвалентный Cr содержится в здоровой пище. Эта форма необходима организму. Дефицит хрома может повлиять на способность похудеть.

Как минерал Cr способствует похудению

Некоторые люди тренируются активно, но, к сожалению, безрезультатно. Причина может крыться на клеточном уровне.

Типичная проблема – резистентность к инсулину

Инсулинорезистентность ведет к преддиабетическому состоянию и диабету 2-го типа. Ключевая причина этого – дефицит Cr в пищевом протоколе.

Здоровая пища служит источником энергии, которую организм должен выработать. И хром принимает участие в данном процессе. Как это происходит?

Пища превращается в глюкозу в пищеварительной системе. Глюкоза – ключевой источник топлива для клеток тела.

Поджелудочная производит инсулин, помогающий клеткам усваивать глюкозу. Функция инсулина - выводить глюкозу из кровотока в клетку. Если в крови больше глюкозы, увеличивается и количество инсулина, нужного для ее переработки. Скачки инсулина происходят каждый раз во время приема пищи, чтобы регулировать содержание глюкозы в крови.

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Избыток глюкозы в кровотоке вызывает разрушение кровеносных сосудов. Это провоцирует оксидативный стресс. Данное повреждение ведет к атеросклерозу. Вот причина того, что больные диабетом имеют повышенный риск сердечно-сосудистых патологий.

Избыток глюкозы также повреждает нервы. Поэтому пациенты с диабетом страдают невропатией.

Инсулин и минерал Cr взаимодействуют с различными элементами, чтобы предотвратить это повреждение.

Когда глюкоза «ожидает» попадания в клетку, инсулин приходит и открывает ей путь. В этот момент начинает работать хром.

Cr связывается с переносчиком глюкозы и толкает ее в клетку. Когда Cr в организме недостаточно, глюкоза остается «у входа» в клетку. Она просто находится в кровотоке.

Если употребляется больше пищи, вырабатывается больше глюкозы. патология усугубляется. Организм уверен, что ему недостаточно инсулина, чтобы пропустить глюкозу в клетку. Поджелудочная получает сигнал. Увеличение содержания инсулина в крови посылает сигнал потребности в большем объеме глюкозы. Вот почему человеку хочется сладкого, чтобы выровнять баланс. Если съедается больше сахара – производится больше инсулина. Возникает замкнутый круг.

Резистентность к инсулину - это стойкая проблема, почти бессимптомная.

Излишки инсулина в организме работают и по-другому. Если объем глюкозы не уменьшается, инсулин дает сигнал организму откладывать ее в виде жира. Инсулин контролирует отложение жира и сигнализирует, когда его высвобождать.

Нужный объем минерала Cr в организме оберегает от этого порочного круга на начальных этапах. Если Cr доступен, инсулин «открывает дверь» клетки для глюкозы, а хром проводит ее внутрь. И глюкоза питает клетки как положено.

Инсулин снижается в кровотоке, так как содержание глюкозы нормально. Тяга к сладкому и углеводам ослабевает, и происходит потеря веса.

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Симптомы дефицита Cr

тревожность

утомляемость

сложности с метаболизмом сахара в крови

измененный метаболизм холестерина

атеросклероз

патологии роста у маленьких детей.

Суточная доза хрома

Рекомендуется потреблять 25 мкг хрома в сутки. Пищевые источники Cr: брокколи, грудка индейки, красное вино, зеленая фасоль, картофель.

Диетические добавки хрома

Пиколинат хрома - наиболее распространенная форма.

Глицинат хрома связан с аминокислотой глицином.

Никотинат хрома. Это соль витаминов комплекса B.

Эти диетические добавки хрома способствуют его проникновению в мембраны клеток.

Эффекты употребления добавок с хромом

улучшение метаболизма глюкозы (снижение веса),

улучшение показателя холестерина,

улучшение биомаркеров окислительного стресса и атеросклероза.

Добавки с хромом назначают в терапии акне, синдрома поликистозных яичников, синдрома Тернера, биполярного расстройства, шизофрении, реактивной гипогликемии и у лиц преклонного возраста для торможения умственного упадка.

Имеется еще одно преимущество Cr в снижении резистентности к инсулину в ходе похудения. Худеющие обнаруживают сложности с дряблой кожей. Если глюкоза метаболизируется как положено, кожа может не успевать восстанавливаться. Инсулин открывает путь как для глюкозы, так и для белков и аминокислот.

Так как инсулину оказывалось сопротивление, могла снизиться выработка коллагена, и кожа потеряла эластичность. Увеличение потребления Cr может решить проблему дряблости кожи.опубликовано econet

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