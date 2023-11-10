Хотите здоровое сердце? Занимайтесь позвоночником!

Проблемы с позвоночником провоцируют развитие болезней сосудов и сердца. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, то в первую очередь необходимо позаботиться о здоровье позвоночника.

Многие жалуются на боль в спине, остеохондрозом страдает более 80% населения. Остеохондроз позвоночника – это изменения в позвоночных дисках и самих позвонках, возникшие вследствие нарушения обменных процессов и обезвоживания организма. С остеохондроза начинаются проблемы с сосудами и сердцем, поэтому не стоит относиться халатно к этому недугу.

Здоровье вашего позвоночника и болезни сердца

Что провоцирует развитие остеохондроза?

Существует несколько предпосылок для развития данного заболевания:

врожденные либо приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата;

нарушение минерального и водно-электролитного баланса в организме, что пагубно сказывается на хрящевой и костной ткани;

ожирение, вследствие чего увеличивается нагрузка на позвоночник и возникают патологии внутренних органов.

Проблемы с позвоночником неизбежно провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку при дегенеративных изменениях позвоночного столба ущемляются позвоночные артерии, костная ткань разрастается и сдавливает сосуды или они сдавливаются спазмированными мышцами. Все это приводит к нарушению работы сердца, в частности, развивается тахикардия, поскольку через передавленные сосуды кровь не может нормально циркулировать. Именно по этой причине при остеохондрозе наблюдается учащенное сердцебиение.

Причем тахикардия при проблемах с позвоночником имеет некоторые особенности:

сердцебиение учащенное даже в состоянии покоя;

сердце начинает быстрее работать даже при незначительной нагрузке на позвоночник;

сохраняется правильный ритм работы сердца, то есть между ударами равные интервалы.

От тахикардии удается избавиться только после лечебных мероприятий, направленных на устранение основной причины – остеохондроза. Если сердечная мышца не справляется с высокой нагрузкой, то повышается риск развития гипоксии (кислородного голодания). Выявить нарушения в работе сердца при остеохондрозе не сложно, в этом случае будут присутствовать следующие симптомы:

повышенное мышечное напряжение в области лопаток;

повышенное артериальное давление;

частые предобморочные состояния;

повышенное потоотделение;

усиление пульса;

частная нехватка воздуха.

Как предотвратить развитие остеохондроза и сердечно-сосудистых заболеваний

К сожалению, физиолечение и противовоспалительные препараты не помогают при остеохондрозе, а только снижают обострение. Но такое заболевание можно предотвратить или замедлить его прогрессирование, если придерживаться следующих рекомендаций:

ежедневно выпивать минимум пару литров воды;

больше двигаться и заниматься спортом, не перенапрягая при этом мышцы;

придерживаться «щелочного» рациона питания;

регулярно делать расслабляющий массаж;

избавиться от вредных привычек.

Помните, что избавиться от заболевания удастся тогда, когда будет устранена его причина. Чтобы позвоночник был здоровым, необходимо обеспечить ему достаточное поступление воды, кислорода и питательных веществ.

Полезные продукты должны стать вашими лекарствами, иначе лекарства станут вашей пищей. Для здоровья позвоночника следует включить в рацион продукты, богатые кремнием, кальцием, фосфором, цинком, магнием, селеном и другими полезными микроэлементами. Начните со здорового питания, затем добавьте умеренные физические нагрузки и у вас никогда не будет проблем с позвоночником, а соответственно, с сердечно-сосудистой системой.опубликовано econet

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