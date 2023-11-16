Хотите похудеть и выглядеть моложе? Ходите!

Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, больше подвержены хроническим заболеванием и часто имеют лишний вес. Аэробные упражнения и силовые нагрузки, безусловно, положительно влияют на здоровье. Но избавиться от лишнего веса можно и при помощи простой ходьбы. Поэтому если вашей целью является похудение, чаще гуляйте на свежем воздухе!

Такая тренировка поможет не только изменить тело, но и в целом оздоровить организм. Ходьба подходит тем, кто делает только первые шаги в спорте и тем, у кого полностью отсутствует мотивация к более активным действиям.

Поддержка здоровья с помощью ходьбы

Согласно результатам исследований, проведенных учеными, ходьба признана одним из наиболее эффективных способов борьбы с ожирением. Ежедневная ходьба (в течение получаса) помогает людям чувствовать себя здоровее и выглядеть моложе. Такой способ похудения даже эффективнее тренировок в спортивном зале. Пешие прогулки позволяют предотвратить развитие не только ожирения, но и многих других заболеваний:

диабета;

артрита;

нарушений гормонального фона;

хронической усталости;

депрессии;

онкологии;

болезней щитовидки и сердца.

Люди, практикующие быструю ходьбу минимум полчаса в день и ведущие здоровый образ жизни (придерживаются сбалансированного питания, не имеют вредных привычек) выглядят моложе своего реального возраста и это факт.

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Преимущества быстрой ходьбы

Основные преимущества быстрой ходьбы заключаются в следующем:

1. Борьба с ожирением

Быстрая ходьба дает такой же результат, как плавание, силовые упражнения, бег, аэробика. Если в течение 30 минут ходить ежедневно, то организм сможет сжечь больше калорий. Кроме того, после такой тренировки не потребуется время для восстановления, как после посещения тренажерного зала. Также ходьба позволяет урегулировать гормоны стресса, за счет которых и повышается аппетит, а соответственно увеличивается количество жировых отложений.

2. Минимальная нагрузка на суставы.

Ходьба минимизирует вероятность получения травм, не оказывает значительной нагрузки на суставы, улучшает кровообращение и нормализует работу лимфатической системы, поэтому считается не только полезным, но и безопасным видам тренировки.

3. Поддержка здоровья сердца.

Активная ходьба позволяет нормализовать давление и пульс, а также обеспечить транспортировку большего количества кислорода к тканям и органам. Быстрая ходьба предотвращает развитие инсульта, инфаркта, ишемической болезни сердца.

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4. Эффективная борьба с депрессией.

Для улучшения самочувствия и настроения особенно полезно ходить босиком. Когда ступни соприкасаются с травой, землей или песком, а при этом на тело попадают солнечные лучи, в организме повышается уровень витамина D и активируется его метаболизм. Ходьба в ускоренном темпе уменьшает риск развития болезни Альцгеймера, потери памяти, слабоумия и прочих психологических проблем.

5. Укрепление костей.

Ежедневные прогулки помогают приостановить потерю костной массы, которая происходит в связи с возрастными изменениями, а также предотвратить развитие остеопороза и других подобных заболеваний. Согласно проведенным исследованиям, у женщин в период менопаузы, которые каждый день совершали пешие прогулки, риск получить перелом шейки бедренной кости снизился на 40%.

6. Возможность заниматься без тренажеров и другого спортивного инвентаря.

Для ходьбы не нужно покупать абонемент в спортзал, вы можете заниматься обычными делами, улучшая при этом работу гормональной, мышечной и сердечной систем организма.

Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?

Чтобы избавиться от лишних килограмм эксперты советуют ходить со скоростью минимум 4,8 км/час, то есть совершать ежедневно около 10 тысяч шагов. Начинать можно с 2 тысяч шагов в день, постепенно увеличивая нагрузку. Результаты будут лучше, если придерживаться здорового питания, соблюдать режим сна и минимизировать стрессы.

Эксперты советуют заниматься спортом как минимум 150 минут в неделю, поэтому вы можете составить оптимальный для себя график прогулок. Если на этой неделе вам по каким-либо причинам не удалось активно позаниматься, то на следующей неделе вполне можно наверстать упущенное. опубликовано econet

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