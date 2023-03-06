Холецистит: упражнения для усиления желчеотделения

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Александр Елисеев, имеющий 30-летний опыт работы, в своей книге рассказывает о причинах заболевания, о принципах его лечения, в том числе с помощью лечебной гимнастики.

Термин «холецистит» в переводе с греческого означает воспаление желчного пузыря. Это заболевание регистрируется почти у 10 % населения планеты, причем в 3–4 раза чаще страдают от холецистита женщины. На возможность заболевания холециститом влияют возраст и вес (масса) тела: чем старше человек и чем он больше весит, тем выше опасность возникновения и развития хронического холецистита.

Холецистит. Причины развития болезни

К воспалению желчного пузыря приводят следующие факторы:

- инфицирование – желчный пузырь может поражаться микроорганизмами, которые проникают в него из больных зубов, инфицированных миндалин, уха, больных придатков матки и других очагов хронической инфекции. Пути проникновения микроорганизмов в стенку и полость желчного пузыря могут быть различными: с током крови (гематогенный путь инфицирования), с током лимфы (лимфогенный путь), из двенадцатиперстной кишки вверх (восходящий), из печени вниз (нисходящий);

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- пищевое отравление;

- перенесенное воспаление придатков матки;

- паразиты, прежде всего лямблии, аскариды, опистархии;

- застой желчи, которому способствуют малоподвижный образ жизни, избыточный вес тела, наличие камней в желчном пузыре, врожденная деформация пузыря;

- нерациональное питание – чрезмерное употребление мучного и жирного, особенно жиров животного происхождения, высокая калорийность пищи, нерегулярное питание, алкоголь в высоких дозах. Особенно сильно выражено повреждающее действие названных пищевых факторов при дефиците в рационе фруктов и овощей;

- наличие конкрементов (камней) в желчном пузыре – важнейший фактор развития и последующего рецидивирования хронического холецистита. Камни внутри пузыря травмируют его поверхность, нарушают отток желчи, способствуют легкому проникновению микробов в стенку пузыря, длительно поддерживают воспалительный процесс. В зависимости от того, имеются или нет в желчном пузыре камни, при его хроническом воспалении различают каменный, или калькулезный, а также бескаменный, или некалькулезный, холецистит;

- воспаление тонкого кишечника (дуоденит), печени (гепатит);

- тупые травмы живота в области правого подреберья, а также значительные ожоги;

- в некоторой степени наследственная предрасположенность.

Лечебная гимнастика

В терапевтической практике данная техника применяется в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, прежде всего для усиления желчеотделения. Упражнение назначают также при заболеваниях органов брюшной полости: желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, а также почек, селезенки, предстательной железы.

Кроме того, данная техника развивает гибкость и восстанавливает подвижность позвоночника, укрепляет его глубокие и поверхностные мышцы, а также мышцы живота и ног, способствует удалению излишних жировых отложений, оказывает стимулирующее воздействие на эндокринные железы.

Противопоказание: при повышенной функции желез внутренней секреции и при смещении позвонков.

Примите исходное положение:

лежа на животе,

ступни вместе с опорой на носки,

руки вдоль туловища, тыльными сторонами кистей вниз,

подбородок упирается в пол.

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Техника выполнения:

раздвиньте ноги;

согните ноги в коленях и возьмитесь руками за лодыжки или обхватите ладонями рук ступни ног в месте подъема;

сделайте неглубокий вдох через нос и на задержанном дыхании разгибайте ноги в коленях, в результате будут подниматься грудь и голова;

еще как можно больше прогнитесь, откидывая голову назад и отрывая бедра от пола, но контролируйте, чтобы область пупка касалась пола;

сохраняйте это положение, пока продолжается задержка дыхания после вдоха, а внимание сконцентрируйте на органах брюшной полости, ощутите, как они отзываются на ваше внимание, окутайте их белым перламутровым светом ; в этой позе попробуйте качаться взад-вперед;

одновременно с выдохом согните ноги в коленях, опустите руки, туловище, голову и ступни ног в исходное положение.

Периодичность выполнения: упражнение выполняется подряд только 3 раза.

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Профилактика холецистита

Профилактика холецистита включает следующие аспекты:

- качественное, полноценное, до конца доведенное лечение острого холецистита;

- своевременное лечение очагов инфекции – кариозных зубов, синуситов (гайморита), отитов (воспаление уха);

- избавление от гельминтов (лямблий, аскарид и других глистов);

- рациональное питание;

- контроль массы тела;

- наблюдение у врача-гастроэнтеролога (в среднем 2 раза в год консультация);

- периодический прием с целью профилактики желчегонных препаратов под контролем врача-гастроэнтеролога;

- периодический прием с целью профилактики лечебных минеральных вод под контролем врача-гастроэнтеролога;

- периодический прием с целью профилактики лекарственных растений под контролем врача-гастроэнтеролога;

- периодически выполняемые тюбажи для стимуляции желчеотделения. опубликовано econet

Из книги "Холецистит. Что делать?", Александр Елисеев

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