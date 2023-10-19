Холестерин: 25 фактов, которые нужно знать

Если вы считаете что холестерин – это вредное вещество, которое содержится в жирных продуктах и вызывает различные заболевания, то эта статья для вас.

Органическая молекула намного сложнее, чем мы думаем. С химической точки зрения холестерин является модифицированным стероидом - липидной молекулой, которая образуется в результате биосинтеза во всех животных клетках. Он является важным структурным компонентом во всех клеточных мембранах животных и необходим для поддержания структурной целостности и текучести мембран.

Холестерин необходим нашему организму. Вопрос - в его колличестве

Другими словами, в определенном количестве холестерин абсолютно необходим для выживания. Вот, все, что вы хотели знать о том, для чего нужен холестерин, как уменьшить высокий уровень холестерина, и каким является средний уровень холестерина.

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Холестерин в крови

1. Холестерин не растворяется в крови, он перемещается по крови носителями, называемыми липопротеины. Существует два вида липопротеинов: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как "плохой холестерин" и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), известные как "хороший холестерин".

2. Липопротеины низкой плотности считаются "плохим холестерином", так как способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими. Липопротеины высокой плотности считают "хорошими", так как помогают переместить липопротеины низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма.

3. Сам по себе холестерин важен для нас, выполняя важные функции в нашем организме. Он помогает в формировании тканей и гормонов, защищает нервы и способствует пищеварению. Более того, холестерин помогает формировать структуру каждой клетки в нашем теле.

4. Вопреки распространенному мнению, не весь холестерин в нашем организме поступает с едой, которую мы потребляем. На самом деле большая его часть (примерно 75 процентов) естественным образом вырабатывается печенью. Остальные 25 процентов мы получаем из еды.

5. В некоторых семьях высокий уровень холестерина неизбежен из-за такого наследственного заболевания как семейная гиперхолестеринемия. Заболевание встречается у 1 из 500 людей и может вызвать инфаркт в молодом возрасте.

6. Ежегодно в мире высокий уровень холестерина ведет к 2,6 миллионам смертей.

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Уровень холестерина

7. Дети также страдают от нездорового уровня холестерина. Согласно исследованию, процесс накопления холестерина в артериях начинается в детстве.

8. Специалисты советуют людям старше 20 лет проверять уровень холестерина каждые 5 лет. Лучше всего сдать анализ, называемый "липопротеиновый профиль", перед которым нужно воздерживаться от еды и напитков в течение 9-12 часов, чтобы получить информацию об общем уровне холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридах.

9. Иногда о высоком уровне холестерина можно узнать и без анализов. Если у вас белый ободок вокруг роговицы глаз, то скорее всего уровень холестерина у вас высокий. Белый ободок вокруг роговицы и видимые жировые шишечки под кожей век являются одними из верных признаков накопления холестерина.

10. Яйца содержат около 180 мг холестерина – это довольно высокий показатель. Однако холестерин в яйцах оказывает незначительное влияние на уровень ЛПНП холестерина в крови.

11. Низкий уровень холестерина может быть также вреден для здоровья, как и высокий. Уровень холестерина ниже 160 мг/дл может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе и к раку. Беременные женщины с низким уровнем холестерина чаще рожали преждевременно.

12. В случае с высоким уровнем холестерина возникает еще больше проблем со здоровьем. Кроме инфаркта, высокий уровень холестерина в крови может вызвать от почечной недостаточности до цирроза печени, болезни Альцгеймера и эректильной дисфункции.

13. Как это ни парадоксально, холестерин (в норме) отвечает за ваше либидо. Это главное вещество, участвующее в производстве гормонов тестостерона, эстрогена и прогестерона.

14. Самый высокий уровень холестерина в мире наблюдается в западных и северных европейских странах, таких как Норвегия, Исландия, Великобритания и Германия, и составляет в среднем 215 мг/дл.

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Холестерин у мужчин и у женщин

15. Хотя у мужчин общий уровень холестерина выше, чем у женщин до достижения ими менопаузы, у женщин он обычно повышается после 55 лет и становится выше, чем у мужчин.

16. Кроме вышеупомянутых функций, холестерин также помогает защищать кожу, будучи одним из ингредиентов в большинстве увлажняющих средств и других продуктах по уходу за кожей. Он защищает кожу от ультрафиолетового повреждения и необходим для производства витамина D.

17. Хотя обычно примерно четверть всего холестерина в нашем организме поступает с едой, было обнаружено, что даже если человек вообще не потребляет холестерин, печень все равно способна вырабатывать холестерин необходимый для функций организма.

Холестерин в продуктах

18. Большинство коммерческих продуктов, таких как жареная пища и выпечка, чипсы, торты и печенья, на упаковках которых утверждается, что они не содержат холестерина, на самом деле содержат транс жиры в форме гидрогенизированных растительных масел, которые повышают уровень "плохого холестерина", и снижают уровень "хорошего холестерина".

19. Как только холестерин начинает накапливаться в артериях, они постепенно становятся толще, более твердыми и даже приобретают желтоватый вид холестерина. Если бы вы видели, как выглядят закупоренные холестерином артерии, то заметили, что они как будто покрыты толстым слоем сливочного масла.

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Диета при повышенном холестерине

20. Чтобы предотвратить риск, связанный с высоким уровнем холестерина, чаще всего рекомендуют внести изменения в свое питание. Стоит увеличить потребление продуктов, снижающих уровень холестерина, таких как овощи, рыба, овсянка, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло и даже темный шоколад.

21. Однако, чтобы снизить уровень "плохого холестерина" и увеличить уровень "хорошего холестерина" можно не только правильно питаться. Специалисты также рекомендуют заниматься физической активностью минимум 30 минут в день.

22. У беременных женщин уровень холестерина естественным образом выше, чем у большинства женщин. Во время беременности общий холестерин и уровень ЛПНП холестерина достигает максимальных показателей. Высокий уровень холестерина необходим не только для зачатия, но и для родов.

23. С другой стороны в паре, где и у мужчины и у женщины высокий уровень холестерина чаще бывают трудности с зачатием. Так, паре может потребоваться больше времени для зачатия, если у одного из партнеров слишком высокий уровень холестерина.

24. Кроме нездорового питания, генетическая предрасположенность, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем и стресс могут способствовать повышенному уровню холестерина в крови.

25. Грудное молоко содержит много "хорошего холестерина" , а жиры в грудном молоке легко и эффективно поглощаются ребенком. У младенцев холестерин помогает снизить риск сердечнососудистых заболеваний и играет важную роль в развитии мозга ребенка. опубликовано econet

Норма холестерина в крови по возрасту

Перевод Филипенко Л. В.

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