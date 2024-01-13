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Хлорофилл для укрепления иммунитета

Источник: Econet 13 января 2024 6236
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Что такое хлорофилл каждый из нас знает благодаря школьным урокам биологии. Всем известно, что это соединение обеспечивает правильное протекание процесса фотосинтеза, то есть преобразования солнечного света в энергию, необходимую для поддержки жизнедеятельности растений. Но не все знают, насколько хлорофилл полезен для человеческого организма.

Хлорофилл для укрепления иммунитета

Хлорофилл можно употреблять как пищевую добавку для активизации многих важных функций в организме и укрепления иммунитета. Удивительно, но структура этого соединения схожа со структурой гемоглобина. Отличаются они всего одной молекулой. Если в хлорофилле присутствует магний, то в гемоглобине – железо.

Как укрепить здоровье с помощью хлорофилла

Полезные свойства хлорофилла

Пищевая добавка хлорофилл способна принести колоссальную пользу человеческому организму, поскольку:

  • хлорофилл стимулирует выработку кровяного белка, поэтому необходим для здорового кровотока. Добавка особенно полезна тем, кто страдает анемией или недавно перенес операцию;
  • обладает антиоксидантным действием, обеспечивает надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами и активирует выработку ферментов, ускоряющих процесс регенерации кожи. Кроме того, добавка предотвращает старение;

Хлорофилл для укрепления иммунитета

  • применяется для лечения онкологических заболеваний. При введении средства в кровь оно накапливается в злокачественных опухолях и затем благодаря воздействию потока света запускается реакция разрешения белковых клеток, при этом здоровые клетки хлорофилл защищает;
  • способствует выведению токсинов и тяжелых металлов, очищает желудочно-кишечный тракт;
  • помогает быстрее избавиться от герпеса;
  • освежает ротовое дыхание;
  • устраняет боль при ревматоидном артрите.

Хлорофилл можно принимать в виде пищевой добавки с другими витаминами и минералами или включить в рацион больше продуктов, содержащих это соединение. Средняя дозировка добавок хлорофилла составляет от 100 до 300 миллиграммов (мг) в день за три приема.

Можно сделать свою собственную добавку жидкого хлорофилла, используя петрушку и воду.

Это метод сиднейского шеф-повара Джастина Норта.

В нем используется кудрявая петрушка. Вам понадобится 80 граммов листьев петрушки и 6 чашек воды.

Вымойте и высушите листья петрушки.

Поместите листья и воду в блендер и взбивайте несколько минут, пока не образуется ярко-зеленая жидкость. Процедите через мелкое сито и вылейте в кастрюлю.

На слабом огне постоянно помешивайте, пока не увидите, как зеленые частицы поднимаются на поверхность. Важно делать это медленно.

Вылейте это в емкость вместе с горсткой льда и поместите в холодильник для охлаждения.

Хлорофилл для укрепления иммунитета

На этих фото показано, как смесь будет выглядеть при охлаждении - хлорогилл отделился от воды, это очень похоже на водоросли.

Когда смесь остынет, вылейте ее через сито с марлей, сложенной в несколько слоев, не проталкивайте смесь, пусть сила тяжести сделает свое дело. Соскребите как можно больше зеленой пасты, которая осталась на марле, и храните в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели.

Это должно дать вам около 2 столовых ложек хлорофилла.

Хлорофилл для укрепления иммунитета

Какие продукты содержат хлорофилл

К числу продуктов, содержащих хлорофилл, относятся:

  • морские водоросли;
  • брокколи;
  • листья салата;
  • шпинат;
  • петрушка;
  • ростки пшеницы.

Регулярное употребление этих продуктов предотвращает развитие многих заболеваний, в том числе онкологических. Поэтому для укрепления здоровья стоит обязательно включить их в рацион. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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