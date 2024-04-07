Хлорофилл: 3 веские причины включить растительный «гемоглобин» в свой рацион

Добавки с хлорофиллом популярны, но стоят ли они шумихи? Вы, наверное, впервые услышали о хлорофилле еще в школе на уроках биологии. Но в последнее время вы, возможно, заметили, что этот растительный пигмент появляется в соковых барах, в бутилированной воде и в добавках, которые обещают всевозможные преимущества от детоксикации до увеличения уровня энергии и профилактики рака.

Но правда ли это? Или просто маркетинговый ход? Мы попытались разобраться и изучили мнения нескольких экспертов.

Что такое хлорофилл?

Хлорофилл - это пигмент, который естественным образом вырабатывается растениями и водорослями и придает им характерный зеленый цвет. Это важно для фотосинтеза, процесса, посредством которого солнечный свет преобразуется в энергию.

Вы можете употреблять хлорофилл непосредственно из растений, водорослей и морских овощей (хлорелла, петрушка и шпинат содержат значительное количество пигмента) или через добавки. Большинство добавок содержат производное хлорофилла под названием хлорофиллин, который часто включается в список ингредиентов как натриево-медный хлорофиллин - он растворим в воде и лучше усваивается организмом. Большинство исследований потенциальной пользы хлорофилла для здоровья были выполнены с хлорофиллином.

Исследований пользы для здоровья от употребления хлорофилловых добавок не так много, как хотелось бы, но есть примеры успешного использования его с пациентами.

Хлорофилл: преимущества для здоровья

1. Может помочь связать и устранить тяжелые металлы из организма.



«Я видел добавление в чудеса работы с хлорофиллом для детоксикации», - говорит Уилл Коул, доктор философии, IFMCP, практикующий врач-практик. «Многие из моих пациентов имеют высокую затоксиченость тяжёлыми металлами, и хлорофилл может действительно помочь благодаря своей способности связываться с тяжелыми металлами и выводить их из организма».

Более старое исследование на мышах показало, что одновременное введение хлорофиллина и некоторых тяжелых металлов помогает уменьшить негативное воздействие этих тяжелых металлов на организм. Кроме того, более недавние исследования хлореллы - микроводорослей, содержащих большое количество хлорофилла - продемонстрировали его способность избавлять организм от токсичных металлов и химических веществ, таких как ртуть, и поддерживать здоровый обмен веществ, объясняет Эбби Кэннон, доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог и эксперт по устойчивому развитию. Неясно, являются ли хелатирующие свойства хлореллы (то есть связывание с тяжелыми металлами) исключительно от хлорофилла или от комбинации соединений.

2. Обладает защитными и противораковыми свойствами.



Исследования показывают, что хлорофилл имеет многообещающие преимущества для здоровья печени, говорит Кэннон. Исследования на животных показали, что добавление хлорофилла снижает частоту возникновения опухолей печени до 64%. Хотя точные механизмы борьбы с раком неясны, ранние исследования показывают, что хлорофилл может снизить риск повреждения печени, вызванного афлатоксинами (опасными канцерогенными соединениями, вырабатываемыми грибами, которые могут присутствовать в различных продуктах, включая арахис), путем активации определенных ферментов. В лабораторных исследованиях хлорофилл также показал некоторые перспективы в борьбе с раковыми клетками толстой кишки.

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3. Обладает антиоксидантными свойствами.

Хлорофилл также обладает значительным антиоксидантным действием, и исследования показывают, что добавки могут помочь уменьшить окислительное повреждение, вызываемое некоторыми химикатами и радиацией, которые способны спровоцировать рак. Насколько значительны эти эффекты, пока неясно, но это причина, по которой некоторые люди предпочитают добавлять хлорофилл в свой рацион после полетов, так как мы подвергаемся повышенному уровню радиации во время авиапутешествий.

4. Помогает избавиться от неприятного запаха тела

Хлорофилл уже давно используется в медицинских учреждениях в качестве своего рода «внутреннего дезодоранта» и уменьшает неприятный запах фекалий у пациентов с колостомическими пакетами, и некоторые полагают, что он может убрать неприятный общий запах тела, если принимать его внутрь. Исследования по этому вопросу носят смешанный характер, но одно из них показало, что добавление хлорофилла снижает количество триметиламинов у людей с диагнозом триметиламинурия - состояние, которое вызывает рыбный запах из-за неспособности расщеплять триметиламины.

Хотя исследования носят смешанный характер, и многие из вышеупомянутых утверждений должны быть подтверждены в исследованиях на людях, данные являются достаточно многообещающими для Кэннона и Коула, чтобы поддержать использование добавок хлорофилла.

В настоящее время на рынке есть несколько бутылочных хлорофилловых вод, а также различные добавки с хлорофиллом, которые выпускаются в виде порошков, капсул или настоек. И то, и другое полезно для вашего здоровья, но переход на бутилированную воду с хлорофиллом может быть пустой тратой денег (так как вы получаете более низкую концентрацию, чем в добавке) - не говоря уже о вреде пластиковых бутылок. Поэтому, если вы хотите войти в тренд, подход «сделай сам», имеет смысл.

«Создание собственной хлорофилловой воды определенно предпочтительнее. Жидкий хлорофилл поставляется в настойке, и вы можете добавлять несколько капель в воду. Кроме того, большая часть хлорофилловой воды поставляется в пластиковых бутылках, которых мы стремимся избегать для нашего здоровья и здоровья окружающей среды ", говорит Кэннон.

И Кэннон, и Коул подчеркивают важность качества при выборе добавки хлорофилла (или любой добавки по этому вопросу, так как они не регулируются FDA). Ищите бренды добавок хлорофилла без связующих веществ или наполнителей. Наиболее удобны для добавления в воду жидкие капли.

Пероральные дозы от 100 до 300 мг хлорофиллина в день в трех разделенных дозах безопасны, но вы всегда должны начинать медленно и постепенно повышать дозу, советует Кэннон. Вы также можете взять добавку с порошком хлореллы, которая, естественно, содержит хлорофилл и ряд других питательных веществ.

Что касается побочных эффектов? Хлорофилл, как правило, безопасен, без каких-либо токсических эффектов, хотя это может привести к тому, что ваша моча станет немного темнее. Однако, если вы решите получать хлорофилл из порошка хлореллы, имейте в виду, что эти микроводоросли также содержат витамин К и йод, поэтому его не следует принимать с лекарствами, разжижающими кровь, предупреждает Кэннон.

Как увеличить потребление хлорофилла из цельных продуктов?

Добавки и модная вода - не единственный способ увеличить потребление хлорофилла. Как правило, зеленые овощи, и особенно зелень (в отличие от зеленых овощей с белесым или более светлым центром, как брокколи), имеют самое высокое содержание хлорофилла. Следующие продукты являются хорошими источниками хлорофилла:

Шпинат

Капуста

Мангольд

Руккола

Петрушка

Базилик

Кориандр

Зеленая фасоль

Морские водоросли (например, нори, ламинария)

Горох

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