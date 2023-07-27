Хирург-ортопед: Ваша походка расскажет о проблемах со здоровьем

Существуют специалисты, которые могут сделать выводы о вашем здоровье по косвенным признакам, таким как особенности ходьбы, характерные движения, положение осанки, ширина шагов. Все это способно передать массу интересных сведений о самочувствии и скрытых заболеваниях.

Ортопедический хирург Блицер заявляет, что по тому, как идет человек, можно узнать, о том, есть ли у человека нарушения здоровья, и определить характерные признаки, указывающие на конкретную проблему.

Специфические признаки нарушений здоровья по походке

1.Небольшие взмахи руками

Это свидетельствует о проблемах в нижней области спины. Когда человек совершает движение, то выставляет вперед бедро, позвоночник на это реагирует и рефлекторно противоположная рука движется назад. То же самое происходит с другим бедром и таким образом мышцы действуют в координации, поддерживая нижнюю область спины. В случаях, когда происходит ограничение поясничной активности или соседних тканей, то у этого человека не будет широких взмахов руками.

2. Замедленные и неуверенные шаги

Может свидетельствовать о невысокой продолжительность жизни. По мнению исследователей из Университета Питсбурга, средняя скорость здорового человека составляет около 3 шагов в секунду или 3 км/час. Если скорость сокращалась до двух шагов или 2 км/час, то вероятность внезапной смерти существенно увеличивалась. В случаях, если люди преклонных лет – от 70 до 79 лет не могли прошагать дистанцию в 500 метров без отдыха, то, скорее всего, их смерть состоится в течение шести лет. А исследование, которое провели среди пациентов от 71 до 93 лет, показало, что тот, кто в состоянии пройти 3 км в день, имеет наполовину меньше шансов получить инфаркт, чем тот, кто не способен прошагать и 500 метров.

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3. Энергичная, открытая женская походка

Указывает на способность легко получать удовлетворение. Ученые Бельгии и Шотландии утверждают: плавная и широкая поступь женщины свидетельствует о том, что она может достаточно быстро достигать удовольствия от сексуального контакта. Это происходит, вследствие того, что у таких женщин тазовые мышцы более крепкие и не зажатые. Поэтому их движения отличаются легкостью, плавностью и открытостью.

4. Сильные шлепки одной ступней

Есть риск инсульта или повреждение позвоночного диска. Когда человек при ходьбе «роняет» одну стопу, возможно, у него ослаблена передняя большая берцовая мышца. Обычно двигаясь, он ставит на поверхность пятку, а затем переносит тяжесть на носок. Но если стопа отвисает, то она не может плавно встать на землю, получается шлепающий звук. Такое происходит вследствие зажатия корешка нерва или нервно-мышечных поражений.

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5. При ходьбе опускается область таза или плеча с одной стороны

Возможны патологии в позвоночнике или в отводящих мышцах бедер. Мышцы абдукторы придерживают при движении туловище в положении прямо. Но когда они плохо работают, человек буквально заваливается на какую-то сторону и происходит провисание таза. Если провисание происходит с одной стороной туловища, тогда речь идет о патологиях позвоночника.

6. Очень мелкая походка

Возможная дегенерация суставов коленей или бедер. Семенящей походка становится тогда, когда нарушается возможность суставов активно двигаться в коленной чашечке. При плохом вытяжении тазобедренных суставов также совершаются небольшие шажки. Этот процесс постепенно прогрессирует и начинается ограничение подвижности во многих областях, болезненные ощущения в мышцах спины.

7. Походка с повернутыми вовнутрь коленями

Свидетельствует о ревматоидном артрите. Ноги выворачиваются, как буква «Х», голени перестают находиться в прямом положении. Все это приводит к довольно неуклюжим движениям, при которых колени практически трутся одно о другое, а лодыжки находятся на значительном расстоянии. В некоторых случаях, такие особенности бывают и при остеоартрите.

8. Ноги «колесом»

Остеоартрит. Причиной такого состояния становятся колени, пораженные остеоартритом, особенно в пожилом возрасте. Кроме этого, о-образные ноги могут быть вследствие рахита, генетических нарушений. Проявляется это еще в раннем возрасте. Корректируется положение ног с помощью специальных скоб.

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9. Невысокое отрывание ступней при движении

Признак плоскостопия. У такого человека практически отсутствует арка стопы, и она выглядит плоской, что заставляет стопу почти не отрываться от земли при движении. Кроме этого, такое состояние может проявляться вследствие бурсита большого пальца стопы, сопровождающегося болями при ходьбе, либо невроме, когда утолщается нервное окончание между 3 и 4 пальцами ноги.

10. Мелкие шаги при поворотах или обходе препятствия

Ухудшение самочувствия, усталость. У человека, который долго болеет или физически слабого, ухудшается система равновесия. Это особенно заметно, когда ему приходится совершать какие-то маневры при ходьбе или резко поворачивать. Такой человек более уверенно движется по прямому тротуару. В таких случаях, врачи советуют ходить с тростью и сохранять двигательную активность. Кроме этого, потери равновесия могут наблюдаться при сахарном диабете, зависимости от алкоголя и авитаминозе.

11. Шаркающая походка

Один из признаков Паркинсона. Старение организма проявляется наклонением корпуса вперед и большим количеством усилий, которые приходится прикладывать, чтобы отрывать ноги при движении. Шажки делаются небольшие, шаткие и нетвердые. Это заболевание обусловливается дисфункцией мышц, дрожанием рук и ног. Также, одним из признаков болезни Альцгеймера, является волочение ног при движении.

12. Наступание не на всю ступню, а на концы пальцев

Вероятность инсульта. Это косвенный признак, который далеко не сразу получится распознать даже опытному врачу. Если пациент в обуви, то это практически невозможно. Но, если это заметно, то такое нарушение бывает в период восстановления после инсульта или полиомиелита.

13. Походка на концах пальцев

Указывает на спинномозговые травмы или признак церебрального паралича. Такие движения связываются с повышением мышечного тонуса, часто бывает у маленьких детей, когда они совершают свои первые шаги.

14. Отличие стоп, когда одна более уплощенная, чем другая

Разная длина ног. Ступня у той ноги, что короче, более плоская, поэтому при походке одно бедро слегка утопает. Короткая нога при этом немного западает. Состояние поддается хирургической коррекции или применяются специальные вкладыши в обувь.

15. Подпрыгивающая походка

Слишком крепкие, часто перенапряженные мышцы икр. Человек слегка подскакивает при движении. Часто бывает у спортсменов или женщин, носящих туфли на высоких каблуках. Иногда эти мышцы у девушек становятся настолько тугими, что они не могут носить обувь на плоской подошве или делать некоторые упражнения для ног.опубликовано econet

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