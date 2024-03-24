ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА: Основные симптомы

Что собой представляет грыжа позвоночника? Это патологическое состояние, характеризующееся дисклокацией (смещением) межпозвоночного диска. Основная причина – остеохондроз, в ходе которого ухудшаются физические свойства хрящевой ткани межпозвоночного диска.

К появлению грыжи позвоночника могут привести и другие неблагоприятные факторы – травмы позвоночного столба, различные виды врожденных и приобретенных искривлений позвоночника, а также туберкулезные, опухолевые повреждения костной ткани позвонков. Симптом грыжи позвоночника зависят не только от причин, но и от степени и от локализации этой патологии.Что происходит во время формирования грыжи позвоночника? Диск, потерявший свою эластичность, смещается в заднем или заднебоковом направлении, в сторону спинномозгового канала и корешков спинномозговых нервов. При этом страдает соответствующий диску спинномозговой сегмент, включающий в себя участок спинного мозга с выходящими из него корешками – передними двигательными и задними чувствительными. Соответственно, в зоне пораженного сегмента будут отмечаться симптомы нарушения чувствительности, движений и трофики (обмена веществ).

Симптомы грыжи различных отделов позвоночника

Типичные симптомы грыжи межпозвоночного диска:

Боль

Нарушения чувствительности по типу онемения, парестезий – неприятных ощущений покалывания, жжения, похолодания.

Ограничение объема движений (или полное их отсутствие) в соответствующем отделе позвоночника, а также в других анатомических областях – плечевом поясе, тазу, верхних и нижних конечностях.

Видимая на глаз деформация позвоночника

Рефлекторное напряжение мышц в области пораженного сегмента, в дальнейшем сменяющееся мышечной атрофией.

Иногда – видимое нарушение конфигурации позвоночника в виде усиления лордоза и кифоз (изгиба кпереди и кзади), формирование бокового искривления (сколиоза).

Функциональные нарушения со стороны головного мозга и внутренних органов.

Стадии грыж

Следует заметить, что симптомы грыжи в значительной мере зависят от степени смещения диска. Позвоночная грыжа – стадийный процесс. Причем ее начальные стадии некоторые специалисты не относят к грыжам. Однако уже на этом этапе возможны некоторые клинические проявления.

Пролапс

Пролапс - начальная фаза дегенерации диска, сопровождающаяся снижением его прочности и эластичности. Смещение диска практически отсутствует. Симптомы тоже отсутствуют или выражены слабо в виде умеренной болезненности и двигательных расстройств.

Протрузия

Протрузия – более выражено смещение. Жидкое ядро частично выступает за пределы диска, но без разрыва внешнего фиброзного кольца. Тем не менее, происходит сдавливание нервных волокон и кровеносных капилляров. Это приводит к нарушению кровоснабжения (ишемии) и последующему воспалению нервных волокон и близлежащих тканей. Клинически это проявляется усилением боли, отдающей в другие участки тела, снижением подвижности позвоночника и рефлекторным напряжение мышц.

Обострение заболевания и усиление и симптомов происходит после воздействия провоцирующих факторов. К таковым относятся физические нагрузки, переохлаждения, стрессы, погрешности в диете, употребление алкоголя.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Экструзия, секвестрация

Дальнейшее смещение студенистого ядра приводит к разрыву фиброзного кольца. При этом ядро свисает снаружи позвоночного столба в виде капли, оболочка ядра лопается, и оно вытекает наружу. В результате дальнейших дегенеративных изменений. Данная стадия характеризуется поражением не только дисков, но и позвонков. Происходит изменений анатомического расположения позвонков друг относительно друга (спондилолистез) и формирование остеофитов (спондилез).

Основные симптомы на данной стадии – усиление боли и двигательных расстройств. Хотя в некоторых случаях боль может уменьшаться или исчезать вовсе. Вместе с болью исчезает и чувствительность. Данные признаки говорят о том, что нервные корешки подверглись необратимым дистрофическим изменениям. С течением времени на фоне этих процессов развивается полное отсутствие движений в хоне пораженного сегмента - т.н. деформирующий спондилоартроз. Выраженность тех или иных симптомов в значительной мере зависит от отдела позвоночника, где возникла грыжа.

Шейный отдел

Специфика шейного отдела позвоночника заключается в том, что здесь совершаются высокоамплитудные движения, и при этом спинномозговой канал здесь узкий, а сами позвонки относительно высокие. Поэтому даже небольшое смещение межпозвонкового шейного диска на 1-2 мм. приводит развитию таких симптомов как:

Боль в шее – цервикалгия, цервикаго

Ограничение движений в шейном отделе, в верхних конечностях

Напряжение шеных мышц

Боль, онемение в плевом поясе в верхних конечностях

Головная боль, головокружение

Шум в ушах

Сужение полей зрения

Шаткость походки из-за нарушения координации движения

Колебания артериального давления

Общая слабость, снижение работоспособности

Расстройств сна.

В основе всех этих симптомов лежит не только неврологический, но и сосудистый компонент. Помимо шейных спинномозговых нервов сместившийся диск может сдавливать позвонковую артерию, проходящую через отверстия в отростках шейных позвонков. Из-за схожести симптомов шейная грыжа может симулировать другие заболевания – мигрень, гипертоническую болезнь, болезни глаз, ЛОР органов.

Грудной отдел

Грыжа грудного отдела позвоночника встречается нечасто. Позвоночник в этом отделе дополнительно укреплен костями грудной клетки – ребрами и грудиной. Однако в последнее время случаи смещения дисков в грудном отделе участились. Виной тому – сидячий образ жизни на фоне несбалансированного питания, приводящий к грудному остеохондрозу.

Среди симптомов данной патологии:

Боль в грудном отделе позвоночника, в зоне пораженного сегмента

Боль в грудной клетке (торакалгия) без четкой локализации

Рефлекторное напряжение мышц спины

Нарушение кожной чувствительности

Одышка

Сердцебиение.

Поясничный отдел

Грыжа поясничного отдела – самый распространенный вид данной патологии. Обусловлено это тем, что позвоночник в этом отделе испытывает максимальную нагрузку при ходьбе, поднятии и переноске тяжестей. Да и травмы поясничного отдела позвоночника – явление нередкое. Причем самыми уязвимыми в плане возникновения грыжи являются 4 и 5 поясничные позвонки. Спинного мозга здесь нет – он заканчивается где-то на уровне 1 поясничного позвонка. А дальше идет пучок нервных волокон, из-за структурного сходства получивший название конский хвост.

Смещение диска и последующее механическое раздражение конского хвоста приводит к появлению таких симптомов как:

Боль в пояснице, (люмбалгия) иногда жгучая, интенсивная

Рефлекторное напряжение мышц спины, нижних конечностей

Здесь же – снижение чувствительности

Снижение объема движений в поясничном отделе позвоночника

Жгучая боль в ногах

Затрудненная ходьба

Недержание мочи, самопроизвольная дефекация

Атрофия мышц нижних конечностей.

Частым проявлением поясничной грыжи является ишиас – неврит седалищного нерва. Типичными симптомами ишиаса является односторонняя жгучая боль, распространяющаяся с поясницы на ягодичную область и далее на заднюю поверхность бедра, голени.

Как следует из всего вышеперечисленного, симптомы грыжи межпозвоночного диска в большинстве своем неспецифичны, и могут встречаться при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Потому ставить диагноз грыжи на основании одних лишь симптомов нельзя. Характерные симптомы и жалобы позволяют лишь заподозрить патологию. А для постановки правильного диагноза необходима инструментальная диагностика.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet