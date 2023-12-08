Гормональный фон: Таблица норм ТТГ по возрасту у женщин

Норма тиреотропного гормона у женщин зависит от возраста и физиологического состояния. В разные периоды жизни и под влиянием многочисленных факторов наблюдаются колебания показателя в большую или меньшую сторону. Поддерживать нормальный уровень ТТГ важно для женского здоровья, от этого зависит правильное функционирование всех органов, самочувствие и долголетие.

Таблица нормы ТТГ по возрасту у женщин поможет определить возможное отклонение уровня гормона от нормы, что важно для понимания процессов, происходящих в организме при различных патологиях. Гормональный фон – важнейшая составляющая здоровья человека. Гормоны контролируют функционирование всех органов и систем, обмен веществ. За выработку и концентрацию разных гормонов отвечает особый регулятор – тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, согласно международной классификации – TSH, thyroid stimulating hormone), вырабатываемый передней долей гипофиза.

Гормональный фон – важнейшая составляющая здоровья человека

У мужчин показатель содержания ТТГ в крови меняется с возрастом, но в течение зрелого периода жизни в целом стабилен, у женщин он меняется в зависимости от возраста и состояния (например, при беременности). У обоих полов выработка гормона претерпевает суточные колебания. Для контроля гормонального фона рекомендуется регулярно сдавать анализы, особенно в случае, когда есть основания подозревать дисбаланс.

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Норма гормона ТТГ у женщин

Разработаны референтные значения (т. е. те, в соответствии с которыми проводится оценка полученных данных) содержания тиреотропина в крови для каждой возрастной группы женщин.

Возраст Максимальное значение (мкМЕ/мл) Минимальное значение (мкМЕ/мл) Ребенок до 90 дней 17 1 От 90 дней до 5 лет 6.5 0.4 От 5 лет до 14 лет 5 0.4 От 14 лет до 24 4.5 0.6 От 24 лет до 55 лет (норма) 4 0.4

В разных медицинских лабораториях показатели могут отличаться.

Согласно приведенным данным, наивысший уровень тиреотропного гормона наблюдается у новорожденных детей. Затем он постепенно снижается, но до 5 лет остается высоким по сравнению с взрослыми показателями – это является нормальным состоянием и не вызывает опасений у врачей. После 5 лет выработка тиреотропина сокращается, с момента полового созревания девочки концентрация ТТГ в крови соответствует нормальным взрослым значениям. Вне беременности сильных колебаний не отмечается вплоть до начала подготовки организма к менопаузе, после чего содержание ТТГ в крови немного возрастает.

Значительное повышение или понижение уровня тиреотропина в крови (выше или ниже референтных значений) указывает на патологию и требует обследования женщины эндокринологом.

Показатели ТТГ при беременности

У беременных происходят значительные гормональные изменения в организме. Эндокринная система начинает слаженно работать над единой задачей – сохранить плод и обеспечить его нормальное развитие. На каждом этапе беременности организмом для этого создаются специальные условия, в результате отмечаются колебания ТТГ в разные триместры:

Период беременности Максимальный уровень ТТГ (мкМЕ/мл) Минимальный уровень ТТГ (мкМЕ/мл) Первый триместр (13 недель) 2.4 0.2 Второй триместр (вторые 13 недель) 2.81 0.31 Третий триместр (от 26 недель до родов) 3.5 0.4

Гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) увеличивает выработку Т3 и Т4, что, благодаря системе обратной связи, вызывает снижение значений ТТГ. При сохранении высоких показателей в первом триместре необходимо пройти обследование у эндокринолога, так как в этом случае плоду может грозить опасность.

У некоторых женщин уровень ТТГ во время беременности снижается до минимальных значений, при измерении показатель может равняться нулю. Это указывает на многоплодную беременность.

При вынашивании одного ребенка в третьем триместре гормон может несколько превышать добеременную норму, так как у малыша к этому времени уже сформировалась своя щитовидная железа и начала вырабатывать гормоны, необходимые для его роста и развития.

Значительные гормональные колебания вызывают опасения у врачей. Важно вовремя назначить дополнительные исследования для установления причин нарушений и провести коррекцию.

Повышенный тиреотропин у беременных

Высокий уровень ТТГ в первые недели формирования плода наиболее опасен, так как в это время плод очень уязвим. Повышение тиреотропина у беременных может проявляться следующими симптомами:

плохой аппетит;

повышенная раздражительность;

быстрая утомляемость,

вялость;

ночная бессонница, сочетающаяся с дневной сонливостью;

интенсивная прибавка в весе.

Однако такое состояние характерно для многих беременных и не всегда говорит о патологии, поэтому нельзя спешить с выводами. При подозрении на гормональные нарушения необходимо обратиться к специалисту и сдать кровь на анализ.

Пониженный тиреотропин у беременных

Негативное влияние на ребенка при одноплодной беременности оказывает и критично низкое значение тиреотропного гормона. Это может привести к задержке развития ребенка и другим патологиям. Симптомы пониженного ТТГ у беременных:

головные боли;

высокое артериальное давление;

пучеглазие;

повышенная температура;

резкая потеря массы тела;

отечность нижних конечностей.

Для восстановления гормонального баланса у беременных требуется помощь эндокринолога и акушера-гинеколога, который ведет беременность. Самолечение недопустимо.

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Особенности подготовки и проведения анализа на уровень ТТГ

Для точной оценки эндокринной функции щитовидной железы назначается анализ ТТГ, Т4 и антител к рецепторам ТТГ. Это важные составляющие правильной работы эндокринной системы. Показания к исследованию:

боль в горле неясной этиологии;

алопеция;

агрессия без причин, бессонница, раздражительность, апатия, затяжная депрессия и другие нарушения нервной системы;

гипертрофия щитовидной железы;

бесплодие;

задержка развития умственного и физического (в детском и подростковом возрасте);

ощущение кома в горле.

Врач может назначить анализ на тиреотропный гормон следующих случаях:

контроль терапевтической эффективности лекарственных препаратов при разных заболеваниях;

планирование беременности;

мониторинг гормонального фона у женщин с эндокринными патологиями;

диагностика у младенцев врожденного гипо- или гипертиреоза.

Для прохождения исследования необходимо правильно подготовиться, иначе можно получить искаженные результаты. Как готовиться:

Прекратить прием гормональных препаратов за 1-4 недели до назначенного дня. Точный срок устанавливает лечащий врач, так как период зависит от типа лекарственного средства. Отказаться от употребления алкогольных напитков за 1-2 суток. Сдавать кровь натощак (последний прием пищи за 8 часов до анализа). Избегать эмоциональных и физических перегрузок.

Синтез тиреотропного гормона находится в зависимости от времени суток. Максимальная концентрация достигается к 2-4 часам ночи. Снижение наблюдается в период между 6 и 8 часами утра. К вечеру уровень устремляется к нижней границе. Проводить тестирование необходимо в первой половине дня, лучше утром и натощак. В то же время ТТГ мало зависит от фазы менструального цикла, поэтому диагностику можно проводить в любой день.

Расшифровка результатов анализа осуществляется специалистом, выписавшим направление на анализ, так как при оценке результатов необходимо учитывать множество параметров. Только врач может трактовать результаты как отклонения от нормы и расценивать их как признак какого-либо патологического процесса в организме. Следует учитывать, что диагноз обычно не выставляется по результатам одного лишь, даже самого точного анализа. Для постановки правильного диагноза назначается УЗИ щитовидки и другие уточняющие исследования.

Повышение ТТГ

Подъем уровня тиреотропина относительно верхней границы может быть следствием следующих заболеваний и состояний:

опухолевый процесс в гипофизе;

воспаление щитовидной железы;

сбои в функционировании надпочечников;

осложненное течение беременности;

опухоли в молочные железе или легких;

нервно-психические заболевания.

Выработка ТТГ может повышаться после хирургического удаления желчного пузыря, при контакте с тяжелыми металлами – свинцом, на фоне приема лекарственных препаратов или от нехватки йода. Высокие показатели выявляются у спортсменов и людей, чья профессиональная деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками.

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Симптомы повышенного тиреотропина:

повышенная утомляемость;

низкая температура тела (может снижаться до 35 градусов);

припухлость передней части шеи;

бессонница;

потливость;

резкая прибавка в весе.

Регулировать уровень ТТГ помогают лекарственные средства с содержанием тироксина. Назначение лечения, подбор дозировки и схемы приема проводится врачом.

Понижение ТТГ

Низкие значения тиреотропного гормона могут свидетельствовать о следующих заболеваниях и состояниях:

доброкачественные новообразования в щитовидной железе;

неправильный прием гормональных препаратов;

зоб;

гипотиреоз;

длительное соблюдение низкокалорийных диет;

недостаток калия и йода в организме;

патологии гипофиза;

избыточная выработка гормонов надпочечниками;

длительный стресс.

Организм женщины реагирует на нехватку ТТГ следующими симптомами:

учащенный пульс;

дрожание рук;

бессонница;

слабость;

расстройства со стороны пищеварительной системы;

нарушение менструального цикла;

отечность лица;

ощущение песка в глазах;

мышечная слабость в конечностях;

раздражительность, склонность к стрессу;

высокое давление;

тревожность, страх без причины;

усиленный аппетит с одновременным снижением массы тела;

замедление речи (встречается редко).

Терапия заключается в устранении основного заболевания и коррекции гормонального фона. Для нормализации уровня ТТГ в крови могут назначаться лекарственные препараты. Препарат и схема его приема подбираются врачом в индивидуальном порядке, к тому же могут корректироваться в зависимости от терапевтического ответа.

Следует учитывать, что самолечение в случае гормонального дисбаланса недопустимо, так как практически со 100%-ной вероятностью гарантирует ухудшение состояния.опубликовано econet

Автор Анна Козлова

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