Гормональный фон: Опасность преобладания эстрогенов для женщины

Эстрогены – стероидные гормоны, которые вырабатывают яичники. Они отвечают за красоту и молодость кожи, эластичность волос, поддерживают функции репродуктивной системы женщины. В норме их уровень повышен в 18–20 лет, но постепенно снижается после 30–35 лет, что запускает процесс старения.

Превышение нормы эстрогенов в зрелом возрасте не помогает продлить молодость тела. Это нарушает гормональный фон, провоцирует развитие хронических болезней и ухудшает самочувствие. Доминирование эстрогенов не дает быстро худеть, приводит к перепадам настроения и приближает период менопаузы.

Причины эстрогенного доминирования

В разных пропорциях эстрогены производят надпочечники и яичники. В женском организме гормон отвечает за менструальный цикл, овуляцию, определяет половое здоровье репродуктивных органов. Его основные функции – контроль за созреванием яйцеклетки, образованием жировых запасов, свертываемостью крови.

Эстроген взаимодействует с не менее важным половым гормоном прогестероном. Они уравнивают друг друга, поддерживая работоспособность и хорошее настроение. При балансе женщина более спокойна и уравновешена, меньше реагирует на стрессы, чаще испытывает сексуальное влечение.

Уровень эстрогена может повыситься в разных ситуациях:

Избыточный вес. Жировая ткань начинает производить ферменты, стимулирующие выработку гормона в большом количестве.

Заболевания печени. Орган перестает перерабатывать и выводить эстроген с продуктами жизнедеятельности.

Нерегулярный стул. Уровень повышается при хронических запорах, болезнях кишечника. При отсутствии дефекации эстроген повторно всасывается в кровь через слизистые оболочки.

Питание с содержанием растительных эстрогенов. Искусственные аналоги содержатся в соевых продуктах, добавляются производителями в животные корма, косметические средства.

Гормональные контрацептивы. Многие женщины принимают таблетки по рекомендации подруг, игнорируют необходимость обследования и анализов на уровень половых гормонов.

Эстрогенное доминирование часто встречается при заболеваниях щитовидной железы. Эндокринный орган начинает неправильно регулировать обменные процессы, заставляя яичники вырабатывать больше гормонов без необходимости.

Проблема естественна для женщин после 40 лет. В этом возрасте выработка прогестерона уменьшается на 75%, а эстрогена только на 35%. Равновесие нарушается, начинается период угасания яичников и наступает менопауза.

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Признаки преобладания эстрогена

При нарушении гормонального баланса организм подает сигналы, подсказывает нам причину переизбытка эстрогена. Иногда вы принимаете их за другие болезни:

повышенная чувствительность молочных желез;

приступы мигрени;

головные боли перед менструацией;

резкая смена настроения;

поликистоз;

фиброма в груди;

нарушение памяти, зрения, слуха;

проблемы с кожей, ногтями и волосами;

бессонница;

постоянное ощущение усталости.

В тяжелых случаях обостряется аллергия, хронические болезни щитовидной железы. У женщины заметно снижается либидо, она замечает нарушение пищеварения, частое вздутие живота. Начинается активный набор веса при сохранении обычного рациона, может меняться аппетит и преследовать чувство голода.

Как предотвратить нарушение гормонального фона: советы врачей

При повышенном уровне эстрогена развивается ранняя менопауза. Поэтому гинекологи и эндокринологи напоминают о необходимости профилактики в любом возрасте. Среди простых и доступных рекомендаций:

уменьшение в рационе переработанного мяса, паштетов, колбас;

переход на органическую косметику и бытовую химию;

употребление фермерских овощей и фруктов без пестицидов;

замена пластиковой посуды стеклянной и глиняной без красителей.

Регулярно проводите детоксикацию для очищения печени. Для поддержания ее функций откажитесь от полуфабрикатов, жирной и жареной еды, рафинированных масел. Употребляйте больше овощей, злаковых, морской рыбы и морепродуктов. Уменьшайте в рационе количество сахара и сладких десертов, искусственных подсластителей.

Преобладание эстрогенов – серьезная проблема, провоцирующая раннюю менопаузу и старение женщины. Снизить уровень гормона и поддержать баланс помогает правильное питание и отказ от растительных заменителей. Регулярно посещайте врача, не забывайте о профилактике нарушений. опубликовано econet

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