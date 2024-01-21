Гормональная ТОСКА, или женская депрессия

Менструальный цикл, беременность, послеродовой период, менопауза, бесплодие или сознательное решение не иметь детей — все эти события оказывают специфическое воздействие на изменения в ✅настроении ЖЕНЩИНЫ, а для некоторых такое изменение означают наступление депрессивного эпизода.
Почему стоит отдельно говорить о «женской депрессии»? Действительно, расстройства настроения не имеют пола, и психическое устройство мужчин и женщин одинаково по структуре. Однако статистически распространенность депрессии среди женщин выше, и каждая восьмая женщина в течение жизни переживает хотя бы один депрессивный эпизод. Цикл статей «Гормональная тоска» посвящен депрессивным состояниям, вызванным колебаниями гормонального фона, которые регулярно испытывает любая женщина.
Колебания гормонального фона чаще всего связаны с репродуктивными циклами в женском организме. Менструальный цикл, беременность, послеродовой период, менопауза, бесплодие или сознательное решение не иметь детей — все эти события оказывают специфическое воздействие на изменения в настроении женщины, а для некоторых такое изменение означают наступление депрессивного эпизода. Исследования подтверждают, что гормоны оказывают мощное воздействие на химию процессов головного мозга, в том числе влияют на те отделы, которые регулируют общий эмоциональный фон и способы эмоционального реагирования, восприятие действительности. Сама механика гормонального «вторжения» до сих пор не имеет объяснений, и пока нам приходится иметь дело с видимыми последствиями.
Следует сказать, что само изменение гормонального фона не вызывают депрессию. Гормоны провоцируют подавленное состояние, если у женщины и ранее была к тому предрасположенность. Однако существует ситуация, которая универсально отражается в психическом состоянии каждой женщины — предменструальный синдром, или ПМС.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Синдром — это сочетание симптомов, или проявлений. Физически дискомфортные проявления (отеки, боли в животе и пояснице, сонливость, колебания давления, сонливость или бессонница, повышенный аппетит и тяга к «вредной» еде или специфическим продуктам и т.д.) сочетаются с психологическими — меняется картина восприятия себя и мира. По одной из теорий, ПМС подобен «репетиции» беременности, во время которой женщина переживает изменение концепции «Я». Это изменение вызывает сильное внутреннее напряжение из-за неизбежного конфликта. Со стороны женщина может выглядеть агрессивной и одновременно вялой, капризной, неуравновешенной и расторможенной либо наоборот — заторможенной.
Субъективно переживаемые женщиной как неприятные или даже мучительные, психологические симптомы ПМС начинают проявляться за 7-10 дней до первого дня цикла и проходят в первые дни менструации. Симптомы схожи с проявлениями классической депрессии, хотя по сути таковыми не являются.
Поскольку всем этим «парадом» командуют гормоны, управы на которых у нас нет, можно облегчить состояние доступными способами. (Гормональная терапия ввиду слабой предсказуемости результата на данный момент не является однозначным показанием при ПМС).
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Само по себе нестабильное психологически состояние делает женщину зависимой от среды — как физической, так и социальной. Особо важными фигурами становятся близкие люди и те, с кем женщина имеет постоянный душевный контакт. В связи с этим имеет смысл предупредить таких людей заранее о возможных вспышках гнева, неуравновешенности, высказывания необоснованных претензий, плаксивости и проч. («Я могу быть немного другой, казаться несправедливой или недовольной, но это никак не связано с моим отношением к тебе»). Достаточно сказать об этом чуть заранее и попросить немного снисхождения и понимания, ведь самой женщине такое свое поведение радости особо не доставляет, не говоря уж о мучительности отдельных проявлений ПМС.
Близким важно понимать, что во время ПМС капризы и истерики — это не способ манипуляции, как может показаться. Испытывая во многом беззащитное состояние, женщина становится похожа на ребенка, еще не владеющим адекватными способами регуляции своих аффектов и не всегда умеющих донести в «тихой» форме информацию о своих потребностях. Рыдание становится способом снять напряжение. На первый план также могут выйти витальные потребности (не испытывать голода, холода, вовремя ложиться спать и т.д.), не нужно их игнорировать или препятствовать их удовлетворению
(«Только ведь недавно ужинали!», «Ты сегодня спала до 11!» и т.п.)
Окружающим людям достаточно не заводиться в ответ на бурные эмоции и понимать, что мама, супруга или подруга сейчас находится в не привычном для всех состоянии. Сделать что-то приятное, облегчить ежедневные заботы, поговорить с женщиной о теплых чувствах и уверить в том, что все в жизни хорошо и она имеет большую ценность в вашей жизни, — все это может оказать существенное воздействие на её состояние.
Рекомендации по изменению рациона (есть больше злаковых, сократить количество потребляемого кофеина, мяса и т.д.) или употреблению специальных витаминов очень распространены, несмотря на сложность оценки реальной эффективности этих мер. Такие меры хороши как профилактика. Рациональное питание способствует хорошему самочувствию вне зависимости от дня цикла, однако начинать менять пищевые привычки с началом нестабильного психологического состояния — не самая успешная затея изначально.
По опыту автора, облегчению состояния лучше всего помогает комплекс действий по стабилизации психологического состояния. И есть радостная новость: в данном случае нужно просто расслабиться и, что называется, отдаться накрывшей вас волне. Это природа! И ПМС как раз тот случай, когда лучше делать то, что хочется, как бы нелепо это не выглядело со стороны и даже вам не кажется странным.
Что лучше делать:
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий