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«Горловой замок» – упражнение, которое действует на 3 уровнях: физическом, психическом, ментальном

Автор: Econet 16 февраля 2024 5504
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Упражнение "горловой замок" способствует массированию щитовидной железы. Происходит воздействие на тело на трех уровнях: физическом, психическом, ментальном. В результате нервная система и мозг успокаиваются, что благотворно отражается на общем состоянии организма.

«Горловой замок» – упражнение, которое действует на 3 уровнях: физическом, психическом, ментальном

Энергетический замок приносит значительную пользу организму. Массаж, который обеспечивается упражнением «горловой замок», оптимизирует функции щитовидной железы.

Как выполнять упражнение «горловой замок»

Как действует упражнение «горловой замок»? 

  • Замок перекрывает дыхательное горло и сдавливает его, благодаря чему происходит массирование щитовидной железы.

Как известно, функции щитовидки заключается в выработке йодсодержащих гормонов. Последние работают в регуляции метаболизма, росте здоровых клеток и всего организма.

  • Горловой замок воздействует на тело на трех уровнях: физическом, психическом, ментальном.

В результате расслабляется ум.

  • В процессе сдавливания сонных синусов развивается так называемая уравновешенность ума через замедление ритма сердца. 

Упражнение благоприятствует интроверсии – когда вы забываете об окружающем вас мире. В результате нервная система и головной мозг успокаиваются.

«Горловой замок» – упражнение, которое действует на 3 уровнях: физическом, психическом, ментальном

Инструкция к выполнению «горлового замка»

  • Исходное положение – сидя на полу. Колени плотно прижаты к поверхности. Ладони покоятся на коленях. Глаза держим закрытыми, тело абсолютно расслаблено.
  • Вдыхаем воздух полной грудью и задерживаем его в легких. Наклоняем голову вперед и старательно прижимаем подбородок к грудине.
  • Выпрямляем руки, упираемся ладонями в колени. Это поможет усилить давление, формируемое в зоне шеи. Пребываем в данной позиции, сколько возможно, при этом задерживая дыхание.
  • Далее расслабляем плечи, сгибаем руки. Плавно поднимаем голову и выдыхаем воздух. Мы выполнили 1 цикл.
  • Дыхание нормальное. Когда дыхательный ритм восстановится, еще раз выполняем 1 цикл.

Это полезно знать. Не стоит делать вдох / выдох, пока руки не опущены, не освобожден подбородок и не поднята голова. Наращиваем длительность задержки дыхания плавно, в продолжение достаточного времени. Не нужно перенапрягаться ни в коем случае. Новичкам рекомендуется начинать с 5 циклов, со временем увеличивая их число.

Противопоказания для упражнения «горловой замок»

Этот замок не рекомендуется выполнять при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых проблемах. Но в первое время упражнение может понижать давление при подъеме головы. Это провоцирует учащенный сердечный ритм. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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