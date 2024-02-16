«Горловой замок» – упражнение, которое действует на 3 уровнях: физическом, психическом, ментальном

Упражнение "горловой замок" способствует массированию щитовидной железы. Происходит воздействие на тело на трех уровнях: физическом, психическом, ментальном. В результате нервная система и мозг успокаиваются, что благотворно отражается на общем состоянии организма.
Энергетический замок приносит значительную пользу организму. Массаж, который обеспечивается упражнением «горловой замок», оптимизирует функции щитовидной железы.
Как известно, функции щитовидки заключается в выработке йодсодержащих гормонов. Последние работают в регуляции метаболизма, росте здоровых клеток и всего организма.
В результате расслабляется ум.
Упражнение благоприятствует интроверсии – когда вы забываете об окружающем вас мире. В результате нервная система и головной мозг успокаиваются.
Это полезно знать. Не стоит делать вдох / выдох, пока руки не опущены, не освобожден подбородок и не поднята голова. Наращиваем длительность задержки дыхания плавно, в продолжение достаточного времени. Не нужно перенапрягаться ни в коем случае. Новичкам рекомендуется начинать с 5 циклов, со временем увеличивая их число.
Этот замок не рекомендуется выполнять при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых проблемах. Но в первое время упражнение может понижать давление при подъеме головы. Это провоцирует учащенный сердечный ритм. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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