Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

Среди большого разнообразия пряностей гвоздика занимает особое место. Она обладает пикантным и ярким ароматом и широко используется в кулинарии. Но не все знают, что гвоздику можно применять в лечебных целях. Вот 5 проблем со здоровьем, с которыми поможет справиться гвоздика.
Есть веская причина иметь в своем кухонном шкафу такую пряность, как гвоздика. Пищеварительные и противомикробные качества гвоздики отлично работают в терапевтических целях. Гвоздику применяли в медицине столетиями, ведь люди давно знали о её ценных свойствах. Пряность представляет собой ни что иное как сушеные бутоны гвоздичного дерева. Компоненты гвоздики положительно влияют на метаболизм и функции пищеварения.
Гвоздика широко применяется в кулинарных целях, но полезно знать и о ее терапевтических возможностях. В состав пряности входят дубильные вещества, флавоноиды, стерины и прочие соединения, полезные для нашего здоровья.
Как можно использовать гвоздику в оздоровительныхных целях? Начнем с того, что это естественное стимулирующее средство. Гвоздику применяют, когда необходимо усилить аппетит, избавиться от газов в кишечнике или инфекций ротовой полости.
Экстракты и масла данного растения присутствуют в составе зубных паст, средств, назначением которых является лечение стоматологических недугов.
Люди издавна знакомы с пищеварительными свойствами гвоздики. Как уже говорилось, пряность активирует пищеварение и действует против повышенного газообразования.
Ветрогонное и противовоспалительное действие пряности используют для выведения кишечных газов и при расстройствах желудка. Помимо всего прочего, её экстракт позитивно действует на лечение язв у животных. Подобный эффект для человека предполагает дополнительные исследования.
Рецепт для пищеварения.
Компоненты:
Технология приготовления
Антимикробные свойства пряности действуют пагубно на болезнетворные агенты, которые являются причиной боли в горле.
Рецепт против боли в горле.
Компоненты:
Технология приготовления:
Использование гвоздики в медицине предполагает и гигиену ротовой полости. Пряность замедляет рост болезнетворных бактерий, которые провоцируют заболевания дёсен, уменьшает зубной налет, помогает бороться с зубной болью и неприятным ароматом изо рта.
Важно помнить, что при сильной зубной боли лучше не мешкая записаться на прием к стоматологу.
Рецепт для полости рта.
Компоненты:
Технология приготовления:
Гвоздичные бутоны имеют в составе активное соединение эвгенол, необходимое для здоровья печени. Вследствие этого, употребление гвоздики лечит ожирение печени и последствия окислительного стресса. Позитивный эффект пряности отмечен даже при таком серьезном заболевании, как цирроз печени.
Рецепт для здоровья печени.
Компоненты:
Технология приготовления:
Гвоздика прекрасно лечит кашель и прочие респираторные недуги. Активные вещества пряности губительно действуют на вирусы и бактерии, атакующие лёгкие. Также гвоздика усиливает иммунный ответ организма.
Рецепт против кашля.
Компоненты:
Технология приготовления:
Гвоздика, бесспорно, полезная и нужная пряность. Но, как и любой продукт, она имеет ряд противопоказаний.
Не следует употреблять гвоздику и ее настои, если имеет место:
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Источник: https://econet.kz/
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