Головная боль: Какая бывает и что с ней делать

А вы знали, что головная боль – самый частый признак психологического неблагополучия? Подробнее - в этой статье.

Конечно, головная боль может возникать из-за тысячи самых разнообразных причин, но, как говорят старые и опытные врачи, «чаще бывает то, что бывает чаще». А чаще всего головная боль возникает у людей, которые не в ладах с собственным психическим аппаратом, т.е. проще говоря, страдают неврозами. Впрочем, невроз – это вовсе не «немой укор» и «клеймо» какое-нибудь. Все хорошие люди болеют неврозами, а те, что не болеют, у тех и голова не болит: «Она же – кость!». Что ж, каждому свое… Теперь о головной боли: какая она бывает и что с ней делать.

Причины головной боли

Если постараться быть максимально кратким, доходчивым и практичным, то следует резюмировать эту проблему следующим образом: существует три типа головных болей, возникающих по психологическим причинам.

Первый тип: головная боль, связанная с мышечным напряжением.

Что это значит? У человека, испытывающего хронический стресс, мышцы шеи становятся своеобразной муфтой, которая время от времени пережимает сосуды, идущие в голову. К делу подключаются также мышцы лба, челюстей, затылка и проч.

Вследствие этого печального события возникают головные боли, проявляющиеся ощущением внешнего давления, стягивания, натяжения. Человек в этом состоянии чувствует, что у него словно бы «каска» на голову надета. Эта боль, как правило, появляется в связи с эмоциональными перегрузками. В свою очередь, она и сама вызывает чувство тревоги или страха (например, сумасшествия или инсульта).

Боли в затылке объясняются перенапряжением мускулатуры. Человек напряжен так, словно бы желает защититься от угрозы нападения сзади. Головная боль, локализующаяся на лбу над бровями и ощущаемая как «обруч на голове», вызывается хроническим подниманием бровей, характерным для пугливого ожидания, которое «читается» по глазам.

Второй тип: головная боль, связанная с реакцией той части нервной системы, которая регулирует тонус сосудов.

Что это значит? Часть наших нервов подходит к нашим же сосудам, чтобы в одних обстоятельствах их расширять, а в других – сужать. На фоне психологического стресса в нервной системе человека начинается полная неразбериха: в тот момент, когда следовало бы расширить сосуды, она их сжимает, и наоборот, когда надо сузить, она их расширяет.

Само по себе это не составляет никакой проблемы, можно сказать, что сосуды мозга делают зарядку, тренируются. Но субъективное состояние человека, конечно, весьма неприятно: в голове что-то пульсирует, напрягается, мозг словно что-то пронзает. Может возникнуть также тошнота, головокружение и прочие неприятности.

Третий тип: головная боль, которая только кажется болью, а фактически болью не является, но, несмотря на все это, неприятна до жути!

Что это значит? Это значит буквально следующее: когда человеку психологически плохо (а «плохо» каждому из нас бывает часто), его мозгу нужно найти «козла отпущения», который это «плохо» возьмет на себя, примет, так сказать, удар. Голова подворачивается под это дело часто. В результате с головой на самом деле все в порядке, а ощущение, что она отваливается, на плечах не держится, что вот-вот треснет, как арбуз переспелый, или испарится, словно туман утренний. Еще одна печальная особенность этой головной боли состоит в том, что никакие анальгетики на нее не действуют.

Товарищи, не проходите мимо!

Что делать с головной болью? – вопрос отнюдь не праздный, и многие решают его весьма экстравагантно. Например, каждому из нас хорошо известно, что мышечное напряжение можно снять, если, как говорится, «принять на грудь». Поэтому те, кто страдает головной болью «первого типа», рискуют стать закоренелыми алкоголиками, причем в кратчайшие сроки. В этом случае их голова начнет болеть уже по другим причинам…

Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств.

Бенджамин Франклин

С другой стороны, также не секрет, что никотин способствует изменениям сосудистого тонуса, а потому некоторые предпочитают справляться с головной болью «второго типа» соответствующим образом: три пачки сигарет в день – и будь здоров, только раком не болей! А ведь рискуют…

Наконец, тем, кому ничто не помогает справиться с головной болью, т.е. имеющие головную боль «третьего типа», сначала лезут на стенку, а потом и в петлю. Нехорошо, дорогие мои, нехорошо! Так дела не делаются…

Что можно порекомендовать страдающим головной болью?

Все, понятное дело, зависит от причины головной боли.

Если она связана с мышечным напряжением, то следует его снять. Для этого можно использовать специальные техники для расслабления мышц:

потяните голову вправо, затем влево, назад и вперед;

поднимите брови вверх, как можно выше, а затем зажмурьтесь;

стисните зубы, а потом откройте рот максимально широко;

наконец, потяните вверх плечи и позвольте им опуститься как можно ниже.

Или просто сделайте себе массаж, самомассаж.

Если головная боль вызвана сосудистыми причинами, нужно нормализовать свое дыхание. Мы, как правило, дышим урывками, словно крадем чей-то воздух, хорошего в этом мало: возникает кислородное голодание, и наши сосуды начинают потихонечку сходить с ума.

Положите одну свою руку на верхнюю часть грудной клетки, а другую – на пупок. Когда вы делаете вдох, ваша нижняя рука должна подниматься, а верхняя – почти не двигаться.

После спокойного вдоха сделайте медленный выдох, намного дольше, чем вдох.

Короткая пауза, и продолжайте – спокойно и равномерно.

Если же у вас головная боль «третьего типа», то затягивать с обращением к психотерапевту я бы вам не советовал.

Впрочем, и в любом другом случае помните: головная боль – самый частый признак психологического неблагополучия.опубликовано econet

Из книги "С неврозом по жизни", Андрей Курпатов

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