Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

Сегодня популярно водное лечебное голодание, суть которого заключается в полном отказе от пищи и употреблении исключительно воды. Результатом этого мероприятия будут очищение организма от шлаков и токсинов, улучшение работы органов и систем, похудение, омоложение. Важно подготовиться к голоданию физически и психологически.
О голодании можно спорить много. Доктора часто считают, что полный отказ от пищи – нешуточный стресс для организма, последствия которого могут оказаться довольно негативными для физического и психического состояния человека. Сторонники целебного голодания скажут вам, что это прекрасный метод очистить организм от шлаков, оптимизировать функции ЖКТ, нормализовать мышечный тонус.
Является максимально мягким и безопасным способом очищения организма.
1-й день. Явных изменений в организме вы не заметите. Голод ощущаться будет, но резервов питательных соединений и энергии достаточно для того, чтобы побороть голод и полноценно функционировать в течение дня. Совет: выпивать каждый час по 250 мл воды.
2-й день без пищи начинаем со стакана воды, рекомендуется утренняя прогулка, бодрость снизится, а голод будет напоминать о себе. Возможна сильная жажда. Воды важно пить до 2,5 л в сутки.
3-й день характеризуется такими признаками: тошнота, слабостью неприятный привкус во рту, белый налет на языке. Унять эти симптомы может питье воды.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Острые приступы голода отмечаются на 2-й / 3-й день голодания.
4-й день ознаменуется легкостью и зарядом бодрости, произойдет обострение органов чувств и стимулирование умственных процессов. Возможны усталость, тошнота.
5-й день. Голодание воспринимается с легкостью, так как уже не мучают тошнота и головная боли. Но снижать объем потребляемой воды нельзя.
6-й день считается кризисным, появляются слабость, белый налет на языке, от которого важно избавляться. Возможно обострение чувства голода, но оно преодолевается легче, чем в первые 3 дня. Может вообще пропасть стремление к еде.
7-й день в начале подарит бодрость и эмоциональный подъем. К вечеру одолеет слабость и возможно повышение температуры. Рекомендуется обильное питье.
7-дневное водное голодание готовит организм к продолжительному отказу от еды. К концу 7-го дня организм переходит на так называемое внутреннее, или энергетическое, питание.
Это голодание длительностью в 21 день требует грамотного подхода: важно посоветоваться с доктором и обследоваться, чтобы понять, готовы ли вы к такому испытанию.
8-й день отказа от пищи стартует бодро. Но на целый день энергии не хватает. Поэтому важно больше отдыхать и раньше отправляться ко сну.
С 9 по 14-й день отсутствует ощущение голода, в теле чувствуется легкость. Возникает обострение обоняния. Вероятно резкое ухудшение настроения.
15-й и 16-й дни – этап очищения кожи, которая приобретает гладкость и сияющий вид. Налет на языке и неприятный запах из полости рта не исчезают. Налет важно снимать.
На 17-й день резкий запах изо рта и налет на языке уходят, но общее состояние к концу дня могут резко ухудшиться: возникают слабость, головокружение, повышение температуры.
18-й и 19-й дни считаются стартом еще одного кризиса (длится от суток до трех дней). Могут наблюдаться вялость, тошнота и неприятные ощущения в области пищеварительного тракта. В последние 2 дня настроение лучше, но организм, безусловно, ослаблен. Становятся замедленными речь, движения и реакции, голод не ощущается.
В процессе продолжительного голодания возможны гнойные выделения из носа и влажный кашель. Это не опасные признаки, они говорят об очищении организма.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий