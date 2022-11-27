Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

Вирусы являются самой примитивной формой жизни, стоящей между живой и неживой природой. В их составе находится только генетический материал – РНК или ДНК, который упакован в белковую оболочку. К наиболее известным вирусным инфекциям относятся ОРВИ и ОРЗ, грипп, пневмонии, менингит и некоторые другие заболевания.
При попадании в организм вирус прикрепляется к мембране и его генетический материал проникает в клетку-хозяина, где распространяется с помощью ферментов организма. И клетка начинает синтезировать уже вирусные белки. Новорожденные вирусы проникают в новые клетки, вызывают прогрессирование болезни. Затем вирусы с жидкостями начинают выделяться в окружающую среду, заражая новых хозяев.
Следует знать, что вирусные инфекции невозможно лечить антибиотиками. Они устойчивы к их воздействию, так как у вирусов нет клеточной стенки, метаболизма и собственных систем синтеза. Антибиотики назначают только тогда, когда существует риск осложнения. Уничтожить вирус, который уже проник в клеточную структуру, можно только вместе с самой клеткой.
Противовирусные препараты стимулируют иммунитет организма, нарушают структуры новых вирусных частиц и препятствуют попаданию вирусных возбудителей в новые клетки.
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Во время болезни следует промывать нос солевыми растворами или негазированной минеральной водой, полоскать горло водой с солью, йодинолом, коллоидным серебром. Надо учесть, что кишечник также нуждается в защите и поэтому следует пить много воды и принимать абсорбенты.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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При вирусных заболеваниях хорошо цинк начинать принимать, он активизирует иммунную защиту и способствует более быстрому выздоровлению. Мне эваларовский цинк в шипучих нравится, там дозировка мощная и форма легкодоступная. Также в целом нужно жидкости больше пить, отдыхать во время болезни, чтобы организм восстанавливалсяОтветить
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