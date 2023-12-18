Глимфатическая система: Закрывайте глаза и очищайте мозг!

Вы часто отказываетесь от полноценного ночного отдыха в пользу каких-либо дел? Учтите, что такая ситуация может привести к крайне неблагоприятным последствиям для здоровья, поскольку крепкий сон предотвращает преждевременное снижение мозговой активности.

В университете Рочестера группа под руководством Jeffrey Iliffa обнаружила в человеческом организме новый орган – глимфатическую систему (ГС). Этот орган функционирует по принципу работы лимфатической системы (наверняка вы замечали, как при простуде увеличиваются лимфатические узлы), которая способствует очищению всего организма, кроме мозга. Но в отличие от системы лимфатической, ГС не имеет никаких узлов и сосудов, поскольку мозг окружен прочной костной оболочкой, то есть для размещения здесь системы попросту нет места. Поэтому «подключение» глимфатической системы происходит к артериальной мозговой системе.

Полноценный сон - залог здоровья вашего мозга

Глимфатическая и артериальная системы мозга взаимодействуют только во время сна. Во время ночного отдыха происходит сжимание нервных клеток и расширение протоков для подачи очищающей мозг жидкости. Посредством ГС происходит интенсивное поступление через ткани мозга спинномозговой жидкости, вымывающей накопленные между клетками за день белки. Такие белки являются ничем иным, как продуктами жизнедеятельности мозговых клеток.

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Ткани мозга самоочищаются от вредных белков только во время ночного отдыха. И этот факт научно доказан, поскольку у людей, страдающих болезнью Альцгеймера либо деменцией, наблюдается скопление белков в структурах мозга.

Благодаря глимфатической системе происходит эффективное промывание тканей мозга, что препятствует скоплению в них белков. Наибольшая активность системы наблюдается во время глубокого сна, однако стремительный темп жизни многих людей не позволяет достичь этой фазы. Отказываясь от полноценного ночного отдыха, вы наносите существенный вред своему организму. Это равносильно ситуации, когда после вечеринки вы бы не убрали мусор, а на следующий день устроили новую вечеринку – со временем мусор скопится и ваш дом разрушится.

Ученые выяснили, что чрезмерное количество токсинов в организме в первую очередь провоцирует нарушение в работе мозга.

Если вы постоянно чувствуете усталость, ухудшилась память или затуманилось сознание – вам просто необходим полноценный глубокий сон.

Если не предпринимать никаких мер, то вероятность развития старческого слабоумия (деменции) значительно возрастет. И наоборот, нормализация сна позволит удалить из организма вредные белки до момента их оседания в мозгу в виде бляшек, провоцирующих развитие слабоумия.

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Что нужно для эффективной работы глимфатической системы?

1. Голодание в вечернее время, благодаря чему удастся стабилизировать в крови уровень сахара и инсулина, ведь такое заболевание как деменция называют еще сахарным диабетом 3 типа.

2. Обогащение рациона продуктами, содержащими омега-3, - незаменимые жирные кислоты, которые крайне необходимы для нормальной работы мозга, состоящего из жиров на 2/3.

3. Высокожировая низкоуглеводная диета позволит продлить фазу глубокого сна, это доказано учеными, которые провели интересное исследование – группа здоровых мужчин на протяжении 2 дней питались низкожировой и высокоуглеводной пищей, что существенно сократило продолжительность фазы глубокого сна. Еще одно исследование, проведенное учеными, позволяет сделать вывод, что у женщин и мужчин, употреблявших в большом количестве сахар и рафинированные углеводы, сократилась продолжительность медленноволнового сна.

4. Обогащение рациона клетчаткой позволит улучшить качество сна.

Если вы хотите надолго сохранить молодость и остроту ума, вам просто необходим ежедневный и полноценный сон.опубликовано econet

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