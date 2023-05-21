«Главный антиоксидант»: 10 способов повысить уровень глутатиона

Глутатион - это мощный антиоксидант, необходимый для нормального функционирования органов и систем организма. Синтез глутатиона уменьшается с возрастом. Есть и другие причины, которые способствуют снижению содержания этого вещества. Как поддержать адекватный уровень ценного антиоксиданта?

Глутатион - мощный ингибитор, который естественным образом создается организмом. Это одна из самых обсуждаемых добавок сегодня, потому что она обеспечивает длительный список преимуществ от предотвращения аэробного вреда для здоровья кожи и защиты системы. Кроме того, он обнаружен и используется каждой клеткой и тканью в организме, что делает его важной молекулой для множества физиологических процессов.

Глутатион - это крошечная молекула трипептида, состоящая из 3 аминокислот: соли (также известной как глутаминовая кислота), аминокислоты и глицина. Обычно его называют «главным антиоксидантом» или «матерью всех антиоксидантов», потому что он помогает перерабатывать и максимизировать действие различных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, витамин E , молекула Q10 и альфа-липоевая кислота.

10 стратегий повышения содержания глутатиона

1. Потребление продуктов с высоким содержанием серы

Сера (S) - минерал, который необходим для функций белков и ферментов. S нужна для производства глутатиона. Она присутствует в говядине, рыбе, птице, крестоцветных овощах. Лук и чесноктоже повышают показатель глутатиона из-за их серосодержащих веществ.

2. Потребление витамина С

Витамин С увеличивает уровень глутатиона в красных кровяных тельцах и лимфоцитах. Витамин C борется со свободными радикалами, чтобы поддерживать максимальное количество глутатиона. Витамин С превращает модифицированный глутатион обратно в его активный тип у взрослых. Вит-н С - водорастворимый витамин. В большом количестве имеется во фруктах и овощах. Витамин С является антиоксидантом (защищает клетки от оксидативного повреждения). Вит-н С помогает повысить содержание глутатиона, атакуя свободные радикалы, в результате чего снижается расход глутатиона. Прием вит-на С повышает показатель глутатиона в лейкоцитах.

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3. Употребление продуктов с высокой концентрацией селена (Se)

Минерал Se выступает кофактором глутатиона (соединением, нужным для активности последнего). Источники Se: говядина, курица, рыба, творог, коричневый рис, бразильский орех. Селен поддерживает и увеличивает содержание глютатиона в организме

4. Введение в рацион продуктов с высоким содержанием глютатиона

Организм сам синтезирует глутатион. Имеются и пищевые его источники: шпинат, авокадо, спаржа. Но пищевой глутатион недостаточно усваивается организмом. Однако, продукты с высокой концентрацией глутатиона помогают уменьшить окислительное повреждение.

5. Употребление сывороточного протеина

Синтез глютатиона в организме связан с рядом аминокислот. Аминокислота цистеин работает в производстве глутатиона. Продукты с высоким содержанием цистеина, например, сывороточный белок, увеличивают запасы глютатиона.

6 Использование пищевых добавок

Использование высококачественных добавок может помочь вам значительно повысить уровень глутатиона. Среди лучших добавок глутатиона те, которые содержат свободные предшественники, такие как глицин, глутаминовая кислота и цистеин, могут в лучшем случае улучшить уровень глутатиона, заставляя вас чувствовать себя лучше. Расторопша содержит силимарин, который оказывает антиоксидантный эффект. Силимарин поддерживает концентрацию глутатиона, предотвращая клеточное повреждение.

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7. Употребление экстракта куркумы

Терапевтические свойства куркумы связаны с ее компонентом – куркумином. Куркумин повышает содержание глутатиона. Он улучшает активность соответствующих ферментов.

8. Сон

Полноценный сон важен для здоровья. Хроническое недосыпание вызывает оксидативный стресс и гормональный сбой, может снизить показатель глутатиона.

9. Физические нагрузки

Физическая активность важна для поддержания и повышения концентрации антиоксидантов, а конкретно - глютатиона. В этом вопросе полезно сочетание кардио и прочих тренировок с отягощениями.

10. Исключение спиртных напитков

Злоупотребление алкоголем чревато развитием цирроза печени, панкреатита, повреждением легких и мозга. Критическое снижение содержания глутатиона в легких у пьющих люде связано с окислительным повреждением, вызванным пристрастием к горячительным напиткам.

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