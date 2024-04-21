Гистамин: Продукты питания и другие стимулы для его повышения

Многие продукты питания содержат гистамин, а другие могут заставить ваши тучные клетки выпустить гистамин непосредственно в ткани тела. Читайте в статье о продуктах питания с высоким и низким содержанием гистамина, биогенных аминов и о других возможностях, которые способны активировать тучные клетки.

Тучные клетки — это иммунные клетки, которые производят наибольшее количество гистамина в вашем организме. Они выпускают сохраненный гистамин в ответ на ряд воздействий, включая аллергены и инфекцию.

Про гистамин

Гистохимические характеристики человеческих базофилов и тучных клеток тканей тела были описаны более века назад Паулем Эрлихом. Когда тучные клетки активируются, например аллергеном, который связывается с сывороточным иммуноглобулином IgE, прикрепленным к их рецепторам FcɛRI, то они высвобождают цитокины, эйкозаноиды и их секреторные гранулы.

Схема тучной клетки и выработки гистамина

Тучные клетки взаимодействуют непосредственно с бактериями и, по-видимому, играют жизненно важную роль в защите человека и животных от патогенов.

В настоящее время считается, что тучные клетки оказывают критические провоспалительные функции, а также играют иммунорегуляторные роли при различных иммунных расстройствах за счет высвобождения медиаторов воспаления ,таких как гистамин, лейкотриены, цитокины, хемокины и нейтральные протеазы (химаза и триптаза).

Что такие биогенные амины?

Биогенные амины — это природные азотсодержащие соединения, часто производимые в больших количествах бактериями. Таким образом, многие пищевые продукты с большей вероятностью содержат биогенные амины, особенно после их ферментации (сквашивания бактериями), хранения или гниения.

Эти соединения (биогенные амины) включают бета-фенилэтиламин, тирамин, триптамин, путресцин, кадаверин, спермин и спермидин, но гистамин — является наиболее распространенным и наиболее часто связанным с пищевыми симптомами.

Биогенные амины в продуктах питания животного происхождения указываюи на их качество

Многие биогенные амины вредны, в то время как другие полезны для здоровья человека. Например, спермидин увеличивает продолжительность жизни в экспериментах на некоторых живых организмах, таких как дрожжи, нематоды и мухи. Он снижает окислительный стресс и помогает клеткам очищаться от отходов и перерабатывать полезные вещества.

Биогенные амины обычно содержатся в рыбе, рыбопродуктах, мясе, молочных продуктах, вине, сидре и пиве, а также в шпинате, помидорах и дрожжевых продуктах питания.

Непереносимость гистамина

Избыток гистамина в организме приводит к широкому спектру симптомов, многие из которых напоминают аллергическую реакцию.

Симптомы непереносимости гистамина:

Зуд кожи, глаз, ушей и носа

Крапивница, экзема, сыпь, покраснение кожи, красные пятна

Отек тканей лица и полости рта, а иногда и горла

Гипотензия или гипертония

Головокружение

Разрегулированная температура тела

Повышенный сердечный ритм и аритмия

Тревога или панические атаки, трудности засыпания

Проблемы с дыханием

Заложенность носа, насморк и сезонная аллергия

Конъюнктивит

Головные боли и мигрени

Тошнота и рвота

Рефлюкс, расстройство желудка, диарея и изжога

Усталость , растерянность и раздражительность

, растерянность и раздражительность Нарушенный менструальный цикл

Негативное влияние гистамина на различные органы

Еще одна причина, по которой трудно диагностировать непереносимость гистамина, заключается в том, что его эффекты являются накопительными. Например, вы можете не реагировать, если у вас в диете есть немного продуктов, содержащих гистамин, но вы можете перейти свой «порог чувствительности», если съедите много продуктов с высоким содержанием гистамина.

Индивидуальные уровни чувствительности к продуктам с гистамином значительно различаются, некоторые люди нуждаются в полном отказе от таких продуктов, в то время как другие могут переносить небольшие их количества.

Заболевания с повышенным уровнем гистамина

Перечень заболеваний в которых активируется сигнализация гистамина и происходит его повышенный выброс:

Аллергические реакции

Астма

Псориатический артрит

Ювенильный идиопатический артрит

Болезнь Крона

Язвенный колит

Миастения гравис

Мастоцитоз

Рассеянный склероз

Острый миелоидный лейкоз

Метаболический синдром

Болезнь Альцгеймера

Ишемическая болезнь сердца

Инфекция Helicobacter pylori

Психологический стресс, депрессия

Рак желудка и кишечника

Продукты питания с большим количеством гистамина

Как правило, пищевые продукты, которые могут содержать высокие уровни биогенных аминов, являются ферментированными продуктами или продуктами питания, подверженными микробному загрязнению во время хранения. Однако содержание гистамина варьирует в широких пределах, даже в тех продуктах питания, которые обычно содержат много гистамина.

Овощи и фрукты

Большинство свежих продуктов, особенно фрукты и овощи, содержат мало гистамина. Однако есть исключения из этого правила: шпинат, баклажаны и помидоры, как правило, содержат больше гистамина. Эти овощи могут иметь столько гистамина, чтобы вызвать воспалительную реакцию у человека с непереносимостью к гистамину (аллергической реакции).

Мясо

Некоторые виды мяса также содержат больше гистамина, чем другие. Свинина, вероятно, самый значимый источник гистамина в мясных продуктах. Приготовление свинины на гриле дополнительно повышает уровень гистамина в мясе, а варка — снижает его.

Шоколад

Какао может быть также относительно высоким источником гистамина, однако кофеин и теобромин в какао стабилизируют тучные клетки, предотвращая из них высвобождение гистамина. Вы можете сначала исключить шоколад (какао) из вашего рациона и повторно добавить его позже, чтобы увидеть, насколько хорошо вы его переносите.

Продукты питания стимулирующие выработку гистамина

Квашенные (ферментированные) продукты

Ферментация — это процесс, при котором микробы/бактерии частично переваривают, химически изменяют и превращают одну пищу в другую, например, молоко в выдержанный сыр, или капусту в квашеную капусту. Микробы, ответственные за эти изменения, часто производят большое количество гистамина, что может вызвать проблемы у людей с аллергией.

Основными бактериями, ответственными за производство биогенных аминов, в том числе гистамина, в ферментированных продуктах питания это — молочнокислые бактерии. Эти бактерии могут расщеплять аминокислоты на аминосодержащие соединения. Они продуцируют эти соединения в качестве своих защитных механизмов для противостояния кислотным средам.

Некоторые виды дрожжей также производят гистамин во время брожения. Тонкое управление работой дрожжей во время брожения может резко изменить (снизить или увеличить) содержание гистамина в вине.

Ферментированные продукты включают в себя

Квашеная капуста и кимчи

Чайный гриб, пиво и вино

Соленья

Тофу, натто и другие ферментированные соевые продукты

Йогурт, пахта и кефир

Сыр (выдержанный сыр содержит больше гистамина, чем свежий, мягкий сыр)

Колбаса, пепперони и салями (и другие вяленые или ферментированные мясные продукты)

Вино

Во время процесса виноделия дрожжи и молочнокислые бактерии производят гистамин, когда они ферментируют виноградное сусло. Управление этим процессом имеет решающее значение на содержание гистамина в готовом вине.

Согласно одному исследованию, средние уровни гистамина в вине были 3,63 мг/л для французских вин, 2,19 мг/л для итальянских вин и 5,02 мг/л для испанских вин. Вообще говоря, красное вино содержит больше гистамина, чем белое.

В некоторых странах существуют нормы по ограничению гистамина в вине, например, в Германии (2 мг/л), Голландии (3 мг/л), Финляндии (5 мг/л), Бельгии (от 5 до 6 мг/л), Франции (8 мг/л), Швейцарии и Австрии (10 мг/л). Если у вас обнаружена нетерпимость к гистамину, но вы любите красное вино, то выбирайте вина из стран, которые устанавливают самые строгие ограничения на гистамин.

Консервированные и переработанные продукты питания

Консервированные и другие обработанные продукты, как правило, имеют больше гистамина, чем свежие продукты. В томатной пасте может содержаться до 16,6 мг гистамина на 100 г пасты, а в консервированных рыбных продуктах — более 20 мг на 100 г.

Даже если у вас нет непереносимости гистамина, рыбные консервы следует есть сразу после вскрытия банки. Чем дольше консервная банка рыбы остается открытой, тем больше бактерий будет расти и вырабатывать гистамин, повышая риск скомброидального (гистаминового) отравления.

Другие стимулы повышения уровня гистамина

Выработка гистамина при воздействии аллергенов

Когда вы сталкиваетесь с вашим триггером аллергии (непереносимости гистамина), ваша иммунная система знает об этом и запускает цепную реакцию, чтобы защитить вас. Во-первых, она посылает химический сигнал тучным клеткам в вашей коже, легких, носу, рту, кишечнике и крови. Сообщение таково: «высвобождайте гистамины», которые хранятся в тучных клетках.

Когда гистамин выходит из тучных клеток, то усиливает кровоток в области той вашегй части тела, на которую воздействует аллерген. Это вызывает воспаление, которое позволяет другим химическим веществам из вашей иммунной системы вмешаться в этот процесс и начать проводить «ремонтные работы».

Стимулы и иммунные клетки, которые способствуют высвобождению гистамина

Некоторые продукты питания стимулируют тучные клетки высвобождать гистамин; их иногда называют «освободителями гистамина». Цитрусовые фрукты являются самыми сильными стимуляторами выработки гистамина, хотя сульфиты в красном вине также могут быть очень сильными провоцирующим фактором.

Другие стимуляторы освобождения гистамина из клеток:

Папайя, клубника и ананас

и Арахис и древесные орехи

Помидоры и шпинат, которые также содержат гистамин

Шоколад, однако, шоколад/какао также содержит метилксантины как теобромин, который может стабилизировать тучные клетки

Консервированная рыба и морепродукты

Яичный белок

Свинина

Лакрица

Некоторые специи

Искусственные пищевые добавки

Пробиотики

Некоторые бактерии, входящие в состав пробиотиков, могут вызвать высвобождение гистамина из тучных клеток и базофилов.

Эти пробиотики могут быть полезны для некоторых людей, но они производят достаточно много гистамина, что могут вызвать проблемы у тех, кто имеет непереносимость гистамина.

Lactobacillus casei

Lactobacillus reuteri. Однако, что не все штаммы reuteri продуцируют гистамин, а многие являются противовоспалительными и противоаллергическими.

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus

Ингибиторы / подавители фермента диаминоксидазы (ДАО)

Эти соединения предотвращают эффективное расщепление гистамина оксидазой D-аминокислот / диаминоксидазой (ДАО). Диаминоксидаза (ДAO) — это пищеварительный фермент, вырабатываемый в почках, тимусе и кишечной оболочке пищеварительного тракта. Его основная функция заключается в разрушении избытка гистамина в вашем организме, что снижает проявление аллергии или непереносимости.

Схема метаболизма гистамина

Алкоголь . Многие люди потребляют достаточно значительное количество алкоголя за один раз, что может серьезно повлиять на метаболизм гистамина.

. Многие люди потребляют достаточно значительное количество алкоголя за один раз, что может серьезно повлиять на метаболизм гистамина. Карнозин . Это соединение, часто используемое в качестве добавки при старении, состоит из гистидина и бета-аланина. Его тесная структурная связь с гистамином означает, что карнозин может конкурировать с гистамином, для связи с ДАО.

. Это соединение, часто используемое в качестве добавки при старении, состоит из гистидина и бета-аланина. Его тесная структурная связь с гистамином означает, что карнозин может конкурировать с гистамином, для связи с ДАО. Куркумин. Одно исследование показало, что куркумин блокирует выпуск ДАО из клеток кишечника, однако, он также предотвращает выпуск гистамина из этих же клеток. Снижение высвобождения гистамина может фактически вызвать снижение высвобождения ДАО, но противовоспалительный эффект куркумина может перевесить этот негатив своей пользой.

Другие вещества

Вещества, уменьшающие количество иммунных Th1-клеток и увеличивающие количество иммунных Th2-клеток, смещают баланс иммунной системы в сторону тучных клеток, производящих гистамин.

Группирование иммунных клеток CD4, их функции, фатокры трансскрипции и цитокины

Некоторые вещества и ситуации, увеличивающие Th2

Нарушение циркадного ритма

Плесень, митотоксины

Выхлоп дизельного двигателя

Дефицит магния в организме

Психологический стресс

Переизбыток витамина D

Соя

Чеснок

Кардамон

Папайя

Никотин (в сигаретном дыме) вызывает высвобождение гистамина.

Факторы образа жизни

Кроме того, некоторые факторы образа жизни и состояния могут увеличить высвобождение внутреннего гистамина в организме:

Гипоксия (недостаток кислорода)

Высокая температура тела

Травма

Более того, психологический стресс увеличивает запасы гистамина в тучных клетках. Любой из перечисленных выше факторов может высвобождать этот запас гистамина, создавая опасную комбинацию.

Лекарственные препараты

К сожалению, некоторые лекарства могут ингибировать HMNT и DAO, ферменты, которые расщепляют гистамин. Таким образом происходит повышение уровня гистамина в крови и усугубляются симптомы его непереносимости.

Некоторые люди не могут избежать приема этих лекарств, поэтому, если у вас подобная ситуация, то вы можете дополнительно включать в прием натуральные антигистаминные средства, чтобы помочь вам справиться с этими побочными эффектами.

Следующие лекарственные препараты могут увеличить высвобождение гистамина или помешать работе HNMT и DAO:

Гепарин, антикоагулянты

Циметидин , антацид и блокатор H2R; несмотря на то, что он является антигистаминным, этот препарат значительно ингибирует DAO

, антацид и блокатор H2R; несмотря на то, что он является антигистаминным, этот препарат значительно ингибирует DAO Хлорохин ; влияние этого анти-малярийного препарата на гистамин считается относительно незначительным

; влияние этого анти-малярийного препарата на гистамин считается относительно незначительным Дигидралазин , препарат, назначаемый при высоком артериальном давлении в некоторых странах

, препарат, назначаемый при высоком артериальном давлении в некоторых странах Изониазид , противотуберкулезный препарат

, противотуберкулезный препарат Цефуроксим , антибиотик

, антибиотик Цефотиам , антибиотик

, антибиотик Хлорохин , антибиотик

, антибиотик Аминофиллин , препарат от астмы

, препарат от астмы Верапамил , блокатор кальциевых каналов, часто назначаемый при высоком артериальном давлении

, блокатор кальциевых каналов, часто назначаемый при высоком артериальном давлении Альпренолол , бета-блокатор, часто назначаемый при высоком артериальном давлении

, бета-блокатор, часто назначаемый при высоком артериальном давлении Дигидралазин , назначаемый при высоком кровяном давлении

, назначаемый при высоком кровяном давлении Опиоидные анальгетики , в том числе морфин и кодеин

, в том числе морфин и кодеин Ингибиторы моноаминоксидазы (MAOIs, первый класс антидепрессантов)

(MAOIs, первый класс антидепрессантов) Контрастные препараты , используемые перед проведением процедур медицинской визуализации с помощью рентгена

, используемые перед проведением процедур медицинской визуализации с помощью рентгена Имидазолы, в том числе многие фунгициды

Инфекция Helicobacter pylori

Helicobacter pylori -это спиралевидная бактерия, которой заражены около половины всех людей в мире. Она может вызвать воспаление, язвы и даже рак желудка.

Helicobacter pylori вырабатывает липополисахариды, которые стимулируют энтерохромаффиноподобные клетки желудка к размножению и высвобождению гистамина. Таким образом, инфекция H. pylori может увеличивать количество гистамина в кишечнике.

Продукты питания с низким содержанием гистамина

Определение продуктов питания по содержанию гистамина может быть достаточно сложным делом, поэтому стоит знать и те продукты, которые имеют незначительное количество гистамина. Эти продукты не должны стимулировать ваши клетки и микрофлору кишечника производить больше гистамина.

В клиническом исследовании с участием 22 пациентов с хронической крапивницей ученые разработали экспериментальную диету с очень низким содержанием гистамина, которую мы можем использовать в качестве основы для своего питания.

Продукты питания с низким содержанием гистамина

Продукты питания для этой диеты включали многие из перечисленных ниже

Зерно

Белый рис

Просо

Овощи

Ростки фасоли

Огурцы

Редиска

Лист салата

Петрушка

Тыква

Картофель

Лук

Морковь

Капуста

Лучше всего, если вы будете есть эти продукты свежими или слегка приготовленными (кроме зерна, которое нужно варить). Жареные овощи показывают более высокое содержание гистамина.

Свежее мясо и молочные продукты

Вареное свежее мясо (избегайте свинины и любых колбас)

Вареная свежая рыба

Яйца

Молоко

Обратите внимание, что вышеуказанные продукты могут содержать небольшое количество биогенных аминов, включая гистамин, но в целом, употребление этих продуктов резко уменьшило количество гистамина в рационе участников исследования. Их хроническая крапивница сильно снизила свою активность.

Чем дольше хранится пища, тем больше в ней содержится биогенных аминов. Это правило распространяется даже на листовые зеленые овощи, поэтому будет лучше, если то, что вы покупаете, будете съедать как можно быстрее. Не позволяйте продуктам питания долго храниться в вашем холодильнике или на вашей столе.

Изменение вашей диеты для снижения уровня гистамина

Помните: гораздо важнее избегать продуктов, которые вызывают ваши симптомы, чем точно следовать какому-либо одному списку полезных продуктов питания. Содержание гистамина в пище может варьироваться в широких пределах, даже между двумя различными блюдами, содержащими одну и ту же пищу, но приготовленными по-разному. Жареная свинина, например, может содержать в два раза больше гистамина, чем вареная свинина.

Если вы подозреваете, что определенная пища вызывает у вас симптомы непереносимости гистамина, попробуйте убрать эти продукты из питания, чтобы наблюдать за изменением состояния. Затем снова введите в питание эти продукты, чтобы увидеть, возвращаются ли те же симптомы. Это называется элиминационной диетой, и это, вероятно, лучший способ определить ваши триггеры чувствительности к гистамину. опубликовано econet

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